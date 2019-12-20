中國信託是台灣第一個加入國際金融區塊鏈聯盟R3的台灣金融業者，這幾年步調非常積極，陸續推出許多業界首例的落地應用。

區塊鏈應用逐漸落地到各產業中，研究機構IDC預測，2022年全球區塊鏈投資金額將達到124億美元，其中，金融相當適合導入區塊鏈產業。綜觀國內許多銀行，因為內部開發區塊鏈應用的技術仍不成熟，多採取和外部單位合作模式發展應用。

中國信託則是一個特例。他們不僅是台灣第一個加入國際金融區塊鏈聯盟R3的台灣金融業者，這幾年步調更相當積極，陸續推出許多業界首例的落地應用。

唯一入榜WTO報告，中信3年前就成立區塊鏈實驗室

根據世界貿易組織（WTO）今年11月發表《Blockchain & DLT in Trade: A Reality Check》報告，中國信託是台灣唯一入榜、在全球發展國貿區塊鏈的重要金融機構。

事實上，中國信託早在2016年就成立自家區塊鏈實驗室，實驗室內部成員，橫跨業務、技術、法遵、稽核等單位，有超過70人參與區塊鏈相關專案。

研究的成果，對內落地到銀行、證券、人壽等跨部門單位；對外合作的產業、學校則是高達上百家，最近更加入國家發展委員會主導的「台灣區塊鏈大聯盟」，協助推動國家區塊鏈產業創新發展。

聚焦三大領域，落地應用有哪些？

過去三年，區塊鏈實驗室積極投入各項應用研發，在本周舉辦的「2019 CTBC Blockchain Day應用趨勢論壇」上，中國信託金控技術長賈景光表示，中信區塊鏈應用，目前主要聚焦在貿易融資、金融與醫療、數位創新商業模式三大領域，並分享過去三年，許多在區塊鏈領域成功落地的應用案例。

在國際貿易上，信用狀是銀行依照進口商要求的條件，對出口商發出的匯票，一般來說，進口商必須出示船公司、航空公司開出的提單才能領貨，進口商必須先支付款項給開狀行，才能拿到提單，「實體信用狀交易」流程一般需要花費五天的時間才能完成，若是短程運輸，可能發生貨物比文件先到的狀況發生，因為不能領貨，貨物就必須寄存在港口或機場，因而衍生租倉費用，增加成本。

中信研發的「國際區塊鏈信用狀平台」，透過平台流程區塊鏈化，將原先需耗時五天的流程，縮短到一天左右可完成，以此降低業者進出口成本，今年十月奇美實業出貨給波蘭的進口商時，就是用利用這套區塊鏈技術，由中信銀行擔任交易過程中的押匯行，成功完成台灣首筆交易。

在本周舉辦的「2019 CTBC Blockchain Day應用趨勢論壇」上，中國信託金控技術長賈景光分享過去三年，許多中信在區塊鏈領域成功落地的應用案例。 中國信託

在醫療應用方面，去年中信金控旗下台灣人壽與高雄榮民總醫院合作「eClaim理賠區塊鏈」平台，成為台灣首個醫療全險種數位理賠服務。過去申請醫療理賠時，病患要先跟醫院蒐集各式各樣單據，才能向保險公司申請理賠，導入區塊鏈技術後，因為資訊已數位化上鏈，台灣人壽能在客戶同意下直接取得單據，大幅縮短資料認證、理賠的時間，未來服務將擴大到台灣人壽以外的保戶。

眾多平台導入，這項服務讓創新得以落地

在眾多服務中，賈景光認為「Shaman區塊鏈付款確認服務」，是讓中信區塊鏈創新得以落地，並且協助產業端開創數位商業模式的關鍵武器。

過去銀行只負責支付，無法確認買賣雙方交易內容、金額是否正確，容易引發消費糾紛，Shaman的功能，是在區塊鏈平台上設立驗證節點，系統會自動檢查付款金額，確認與區塊鏈上的交易條件是否一致；一旦資料有出入，系統會退回付款。這項服務，在上個月倫敦銀行與金融學院舉辦的「2019金融創新技術獎」中，榮獲「最佳商業應用」。

中信開發的「Shaman區塊鏈付款確認服務」，已經在KKFARM（科科農場）的「Soundscape」音樂版權發行平台、慧康生活科技（Health2Sync）推出的「HealthPass健康護照App」、電商平台Soocker正式導入。

賈景光認為，「Shaman區塊鏈付款確認服務」是讓中信區塊鏈創新落地的關鍵武器。 shutterstock

最新的發展是，網訊電通、新竹物流、資策會與中國信託組成「iRHUB新零售聯盟鏈」，是台灣首創跨物流、資訊流與金流整合的電商平台，將提供中小品牌商一站式電商運營服務，把關背後的金流正確性。

責任編輯：陳映璇