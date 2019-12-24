Waze能以有限的資源與Google Maps打對台，獲得用戶更高的評價、甚至繳出更高的精準度，靠的全是背後默默付出、不收一毛錢的狂熱義工們。

怎樣的一款導航App，能在無論用戶數或資源都遠遠不及的情況下，擁有比肩Google Maps的準確度，甚至獲得消費者更高的評價？

40歲的查德．里奇（Chad Richey）是一間公共軟體公司的產品經理，他平均每週抽出30至40個小時協助優化Waze（位智）的地圖，甚至連高爾夫球也不打，而這一切全都沒有酬勞。

Waze讓車主能利用回報功能提供塞車狀況，或者車禍碰撞等意外事件。 Waze

像里奇這樣，奉獻時間維護地圖的志願者並非特例；萊克（Reich）身為3個孩子的媽，同樣自願協助編輯地圖，「我覺得這是一個非常有建設性的興趣。」美國以外也是如此，位在印尼的克里斯蒂安．伊斯坎達（Christian Iskandar）在親身體驗Waze導航的效率後，也加入地圖編輯的行列。

包括上述的志工在內，目前世界各地共有超過3萬名活躍編輯，正為了呈現更好的Waze地圖，在背後默默付出。究竟，一款地圖導航App是如何讓全球民眾心甘情願抽出寶貴時間，無償為維護地圖付出心力？

遊戲化的編輯體驗，關係緊密的地圖社群

有別於Google Maps、Apple Maps充滿工具感的介面，Waze的UI本身就偏可愛風格，並以遊戲化的地圖編輯設計吸引用戶參與，每次用戶協助更新地圖都能獲得經驗值，便能漸漸擴張可編輯區域。

當編輯累積足夠經驗提昇等級，就能獲得新的形象造型。Waze地圖編輯總共有6個等級。這樣的設計除了營造「練等」的趣味外，也是防止有心人士胡亂編輯地圖的辦法。

遊戲化的設計並非Waze成功吸引用戶擔任志工的唯一因素，更大的原因或許在於建立地圖編輯社群的連結，讓每位志工有和同好一齊討論、請益、甚至分享經驗的管道。

「年輕的地圖編輯請別害怕，你永遠不是孤身一人。」就如Waze在地圖編輯宣傳影片中所聲稱，新加入的地圖編輯會在同伴、當地社群領袖的建言下逐步熟悉作法。

Waze以非常遊戲化的方式為地圖編輯定調，並強調其互相扶持的緊密社群。

且能像分派任務般，社群編輯領袖可以拔擢積極、貢獻良多的地圖編輯，賦予更新人流眾多的核心區域路況的權限。Waze的地圖編輯並非單打獨鬥，緊密的社群關係正是維繫起全球龐大志工群體的關鍵。

雖然是因維護地圖而相聚，但強大的凝聚力讓地圖編輯社群不止於這個層面。里奇表示，他與其他編輯們有時會一起出遊，深入發展友誼，他們不僅談論編輯地圖，也會討論家庭等私人話題。

邀請頂尖地圖編輯齊聚一堂，面對面互動了解忠誠用戶感受

2008年，一個iPhone才剛呱呱墜地、Android還在胎中的年代，以色列工程師埃胡德·沙卜泰（Ehud Shabtai）便成立了Waze（位智），他期望透過這款App在以色列惡劣的交通環境中，替旅客們的出逃尋找生機。

根據Crunchbase的資料，Waze成立初就獲得1,200萬美元資金；3年內更總計獲得6,700萬美元投資。

Waze甫推出即大獲成功，並希望能在海外市場複製以色列的經驗，但他們很快意識到，維護一款全球性導航App是多麼費時費力的任務。不過，Waze也很早就發現，培養忠實的深度用戶可以幫助他們免費更新全球各地的地圖，大大減輕負擔。

Waze的地圖編輯有著非常可愛的界面，用戶編輯能獲得經驗，累積足夠經驗即可升等並解鎖新的形象。 Waze Youtube

這或許與企業基因有關，Waze的前身就是一個集眾人之力維護的社群項目。Waze社群及營運副總裁──兼天字第一號員工菲吉．西摩萊維茲（Fej Shmuelevitz）表示，「（成立地圖導航軟體的）這個想法在當時非常具顛覆性，但方法必須具有成本效益，否則公司不可能存續。」

2013年，Google以逼近10億美元的價格買下Waze，這筆天上掉下來的資金，也成為他們後續建立社群提供援助，讓他們得以邀請世界各地的地圖編輯齊聚一堂，與開發團隊進行深度談話。

雖然Waze沒有給予志工們半毛薪水，半年一度，他們會邀請全球各地擁有管理權限、最高級別的地圖編輯齊聚一堂，不僅給予他們與其他同樣熱衷地圖編輯的同好們面對面交談的機會，也是開發團隊親自聆聽深度用戶想法的難得場合。

「很多時候，你整天埋首撰寫程式，卻從未見過真正的使用者。」西摩萊維茲指出，在Waze裡卻不一樣，你可以親自與最忠誠用戶面對交談，這種互動式的反饋方式正是凝聚社群的原因之一。

在地社群積極的維護與更新下，Waze往往能帶領用戶走最有效率的捷徑，避免無謂的行車時間，而備受消費者喜愛。時至今日，Waze已是全球最二大的導航App，擁有1.3億名活躍用戶。

以人為本的產品基因，吸引Google Maps效仿

雖然被Google收購，但網路巨頭並未對Waze的營運進行太多干涉，而他們對與Google Maps的關係也感到相當從容。即使同為地圖導航服務，Waze並不認為他們在與Google Maps競爭，根本原因是兩者迥然的文化與基因。

Google Maps的資訊幾乎都是由官方自主更新，對外部編輯的開放有限，相對地，Waze則是以地圖編輯社群為基礎的服務，兩者有著截然不同的價值主張，瞄準的客群可說壁壘分明。

Waze執行長諾姆．伯丁（Noam Bardin）表示，他們面臨的最大挑戰，就是如何滿足社群需求，給予他們更多發揮的舞台；西摩萊維茲也說，Waze賦予了地圖編輯相當大的權力，這種作法是科技巨頭少有的。

但這些年來，Google Maps也開始向Waze取經，一步步納入社群功能，好比說，現在當你開著導航搭上公車時，App便會詢問車上是否擁擠，這就是仰賴社群功能優化服務的一個展現。

今年10月中，Google也宣佈一系列新功能，讓駕駛可以利用Maps即時回報臨時事件，包括道路施工、道路封鎖、故障車輛或者落石阻路等，希望藉社群之力即時反應路況。

不只如此，Google先前還提供用戶回報測速照相位置，或者查看附近加油價格等社群功能。不過與Waze相比，Google Maps的協作性質比較淡，屬於單打獨鬥的類型，也較無法產生強大的社群凝聚力。

AI達不到的精準度，使命感、在地情懷成用戶付出動力

Google Maps仰仗先進的AI技術，維護全球185個國家的地圖與更新即時路況或事件，好比說今年6月，Google Maps就推出預測大眾交通運輸擁擠程度的功能，或者透過用戶回報資料建立模型，預測公車何時到站等。

對於Waze來說，科技自然很重要，但在規模、資源遠遠不及的前提下，賦予其媲美、甚至超越Google Maps精確度的，便是背後龐大、狂熱的地圖編輯社群。所有AI能做的事，地圖編輯都能做，而且做得更好。

一位Waze用戶奧利佛．瓦拉斯頓（Oliver Wollaston）表示，他曾親自駕駛比較Waze與Google Maps究竟孰快，測試結果顯示Waze指引的路線總是快上5至10分鐘。

與AI相比，地圖編輯對於臨時事件的反應更為即時，能確實地幫助民眾遠離突如其來的危機。好比說，2017年英國發生倫敦橋恐攻事件當晚，約翰．安斯蒂（John Anstey）便透過Waze協助疏導車輛，避免民眾靠近案發現場。

而在颶風來臨之際，身為最高階地圖編輯一員的阿比蓋爾．桑德斯（Abigail Saunders）則會成為政府與Waze義工們的橋樑，在地圖上及時更新道路封鎖狀況，引導危險地區的民眾前往避難所。據她表示，2018年颶風佛羅倫斯來襲時，約有700戶家庭利用Waze導航至避難所。

幫助世界的的使命感、深植每個地區民眾的在地情懷……正是這些情感轉化為維護地圖的熱情，使各個地區的地圖編輯社群緊密相依，無論他們是能受邀參訪的高等編輯，或者在家中、路上偶爾拿起手機更新資訊的普通義工。這樣的情感成為了社群發展的基礎，讓用戶願意委身於一個更龐大、崇高的目的與團體之中。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Fortune、Campaignlive、TechCrunch、Wall Street Journal