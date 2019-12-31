Amazon Go無人商店不須排隊直接走出店即可完成購物，智慧購物車可完成秤重、結帳等事物。智慧化購物推陳出新，但是實際使用的人卻寥寥無幾。

上週搭中國高鐵到深圳出差，在候車的時候，看見一個檢票口的員工在解答了一個個前來詢問乘車訊息的乘客後，終於忍不住吐槽：「高鐵票改成這樣更麻煩了。」

他說的是現在中國高鐵推行的無紙化電子票券，乘客只需要刷身份證就能進站，無需印出紙本票券，然而很多乘客卻一頭霧水，因為現在需要掏出手機才能查看車廂號和座位號，還要另外在大螢幕查詢檢票口，如果需要報銷依然要列印車票憑證，不少乘客認為這反而更加不便了。

愛范兒

不過這種自助化、智慧化的趨勢，正在影響到我們生活的各種層面。其中就包括超市，在以Amazon Go為代表的無人零售店後，一些公司又開始推出可以自助結算的智慧購物車。

美國新創公司Caper就是其中一家研發智慧購物車的廠商，Caper的智慧購物車外形上比較接近超市中常見的購物車，不過內置了內置條碼掃描器、信用卡刷卡器，以及3維圖像辨識鏡頭和一個重量傳感器，因此看起來也更加笨重。

這款購物車能自動辨識你買了什麼東西，重量傳感器能處理需要稱量計價的物品，用戶可以透過購物車上的螢幕來了解購物情況，顧客購物完成後可透過信用卡、Apple Pay、Google Pay等方式付款，不用再排隊買單，而購物發票或收據會透過電子郵件發送給顧客。

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目前Caper的智慧購物車已經美國、加拿大、葡萄牙、法國等國家的部分超市投入使用，Caper表示引入這種購物車的超市或商店，顧客訪問量增加了20%，今年8月Caper還完成了完成了千萬美元的A輪融資。

類似開發智慧購物車的初創公司還有不少，上海矽步機器人聯合西班牙robotnik公司今年4月就為韓國零售巨頭新世界百貨研發了一款智慧購物車eli。

而中國一些新零售企業也開始在門市測試智慧購物車，永輝超市在今年1月在推出了旗下的智慧跟隨購物車，而京東線下生鮮超市「7FRESH」也在這個月開業，並在店內配備了類似的智慧跟隨購物車。

與Caper的智慧購物車相比，永輝超市和京東的智慧跟隨購物車能夠根據綁定的用戶訊息和可穿戴手環來辨識顧客，並自動跟隨。

這種智慧購物車是目前零售自動化的另一種的解決方案，Caper共同創辦人貝許禮（Ahmed Beshry）認為像Amazon Go這類無人零售店的技術成本過高，很難應用到大型超市，而智慧購物車卻更加靈活。

亞馬遜去年開張的無人零售店Amazon Go，最大的特點是「不用排隊，不用結帳，沒有收銀台」，Amazon Go透過Just Walk Out技術自動檢測貨物的取下和放回，在用戶離開後才向用戶的亞馬遜帳戶發送帳單收費。

高昂的成本確實是Amazon Go擴張速度一直不快的重要原因，據悉西雅圖市中心的第一家AmaonGo門市光硬體花費就預計超過了100萬美元（約新台幣3,009萬元），而且這只是佔地面積167平方公尺的小型超市。

而比起需要掃描和辨識整間超市，智慧購物車需要照顧的空間更小，技術難度也相對更低，Caper聲稱其智慧購物車在同等面積的商店成本只有Amazon Go的1%。

超市越來越智慧，但用戶體驗未必更加便利

雖然不少超市和便利店都在將自己變得越來越智慧，但是無論是亞馬遜的Amazon Go，還是中國的無人商店，都活得不算很好。

雖然彭博社稱亞馬遜計劃在未來幾年內開設超過3,000家無人零售店，但以目前的開店速度難以實現。而中國的無人便利在前兩年收到資本熱捧後，很快就迎來了一波倒閉潮，繽果盒子、鄰家便利、GOGO小超等無人零售賽道的創業明星紛紛倒下。

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目前中國零售巨頭已經不把目光放在無人零售上，但依然在嘗試用技術來將部分線下零售的的購物場景數位化，阿里、騰訊、京東、蘇寧這些佈局線下零售的公司，依然在超市商場推廣刷臉支付、自助收銀、掃碼購物等技術，希望能在提升用戶體驗的同時為商戶節省成本。

無論是無人超市/便利店，還是將部分場景自助化的超市，本質上都是希望透過技術來減少消費者的購物流程，提供一種更加便利的用戶體驗。

可實際上超市、便利店很多自助化的設備，依舊沒有實現完全無人化的操作，很多超市還需要安排員工來輔導顧客如何操作自助收銀機，對於許多常逛超市的中老年人來說並不是很友善。

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我曾在一些超市和便利店看到這樣的場景，幾條收銀隊伍已經排起了長隊，但那些自助收銀機卻依然無人問津。在公司所在的TIT園區入口就有一家無人便利店，但平時幾乎看不到有人進入裡面購物。

這可能也是整個無人零售行業的縮影，根據一些消費者的反饋，無人超市的部分商品甚至比普通超市更貴，而且商品數量也比傳統超市要少，補貨也不夠及時。同時有超市從業人員表示，無人便利店節省了人力成本，但設備的維護的成本卻更高了。

我們常說科技改變生活，這是因為眾多科技產品讓我們的生活更加便利。目前無人超市和自助收銀系統，在實際應用中的效果往往不如預期中理想，但這不意味著這些技術都是失敗的，只是還需以更成熟的技術和更低的成本，讓商家和消費者都樂於接受。

本文授權轉載自：愛范兒