2019年網友最關注哪些話題？全台第三大流量網站痞客邦公布社群觀察數據，六張榜單揭露2019年快速竄紅的話題。

2019年進入尾聲，回顧這一整年，台灣有哪些爆紅話題？除了日前Google公開的搜尋引擎熱搜榜單外，本土最大社群平台痞客邦，挾每日超過700萬訪客的瀏覽數據，也於昨（26）日公佈今年度網友最關注的主題，包含數位生活、旅遊、美食等六大類快速竄升字分類榜單。

Netflix首部原創韓劇《李屍朝鮮》，上榜痞客邦快速竄升字

其中，在視聽娛樂方面，《知否知否應是綠肥紅瘦》及《小女花不棄》等古裝劇情深受網友喜愛，開播期間引發全台熱議。

Pixnet

名列第二的《我們與惡的距離》以社會寫實的角度切入，帶出思覺失調、新聞產業等議題，還拿下第54屆金鐘獎6大獎，成為網友迴響最高的作品之一。（延伸閱讀：打敗Netflix奪下《我們與惡的距離》版權，CatchPlay讓「台劇之光」躍上國際）

此外，2019年Netflix原創的第一部韓劇《李屍朝鮮》也上榜，以神秘瘟疫席捲朝鮮，而王世子成為抵禦疫病的唯一希望為主軸，第一季上線就引發熱議，近日更預告2020年3月第二季即將登場。

LINE TODAY金頭腦大挑戰登上熱搜榜

此外，除了在痞客邦主戰場的吃喝玩樂情報之外，實用性高的教學文與生活相關資訊也有一定搜尋量。

Pixnet

PIXNET公關副總監李沛倫舉例，像是「拓元售票系統」的搶票攻略、「LINE TODAY金頭腦大挑戰」的題目解答⋯⋯等都登上 2019 年熱門竄升字榜單，反映出由部落客整理而成的懶人包、解答文鎖定特定族群需求，吸引不少點擊瀏覽。

編按：LINE TODAY金頭腦大挑戰，為LINE推出的互動遊戲，答對題目者，就能免費得到2點LINE Points。

其他分類榜單如下：

Pixnet

Pixnet

Pixnet

Pixnet

根據ComScore MMX 2019年3月份報告顯示，PIXNET不重複造訪人數躍升為第三名，僅次於Google、Yahoo，超越Facebook，成為台灣最多網友使用的社群媒體。

責任編輯：陳映璇

延伸閱讀：

被點名是台灣獨角獸公司、估值超過300億，Appier、Gogoro怎麼說？