隨著5G應用逐漸明朗、中美貿易戰趨緩，世界先進董事長方略預估2020年全球半導體產業將回春。

看待2020半導體景氣，世界先進董事長方略樂觀表示，從目前8吋晶圓產能吃緊的情況看來，2020年半導體的態勢依舊樂觀，尤其從國際貨幣基金組織（IMF）將2020年全球GDP小幅提升至3.4%，方略認為，半導體跟全球GDP的表現其實密不可分，預估2020年全球半導體產業可望迎來春燕。

5G應用明朗、中美貿易戰趨緩，半導體回春主因

隨著5G的到來，方略認為5G的應用、態勢逐漸明朗，這也是2-3個月前所未能遇見的預測；同時從各大公司對於5G的開發進展表現，以及訂單的表現看得出半導體受到5G的應用帶動相關業績表現。

方略表示，中美貿易戰看來態勢趨緩，對於2020年半導體的發展來說是吃了定心丸；但對於近期傳出的微量原則則表示不予置評，但會持續關注這個政策的發展。 shutterstock

此外，中美貿易戰的摩擦近日趨緩，對2020年半導體產業吞下一顆定心丸，不過近日對於美方可能針對「微量原則」的標準進行下修、打壓華為的動作，方略雖對此事不予置評，但仍表示公司將持續關注此一事件對未來可能造成的影響。

8吋晶圓添生力軍，產能依舊吃緊

世界先進於今年下半年收購格羅方德在新加坡的8吋晶圓廠，並將於今年12月31日進行交割，這將對世界先進整體產能有15-20%左右的提升，推測2020年世界先進的表現有望創新高。

就第四季財測表現，因市場反應比預期提早發酵，因此有機會落在原先預估68-72億元之間的中高標，相當亮眼。

由於5G應用態勢明朗，今年收購的新加坡8吋晶圓廠也將於明年加入生產行列，但方略仍說產能依舊很緊，顯見半導體產業正在回溫。 簡永昌攝影

在加入新加坡場8吋晶圓廠的生力軍後，方略僅說，整個8吋晶圓的產能「 依舊相當吃緊 」，並未透露實際的數字。成長的動能來自目前市場對於電源管理、指紋辨識晶片、影像感測器（CIS）、驅動IC等需求，皆隨著5G的應用明朗而有所提升。

方略提到，近期智慧型手機從雙鏡頭一直到4、5等多鏡頭的設計，帶動影像感測器的需求，雖然目前世界先進在這塊大餅上主要以比較特殊的規格為主，但仍可看到市場對影像感測器的需求回升。

即便目前產能吃緊，但方略的發言顯得保守，目的是不想要重蹈記憶體的覆轍。他說，市場的反應都是「物極必反」，當宣布產能吃緊時，就可能造成客戶對於是否能搶下產能而造成不必要的恐慌，並「加碼」下單最終導致庫存過剩、影響價格。

持續開發氮化鎵材料，以電源、射頻為主要應用

方略透露，世界先進會持續開發新材料氮化鎵（GaN），關注其效能、可靠度等表現。由於氮化鎵在5G高頻功率元件中扮演重要角色，將有機會被大量應用在車聯網、5G基地台等領域，因此方略表示初期會先應用在電源，待對新材料有更多掌握後，再往射頻布局。

方略透露，已經布局4年的新材料氮化鎵，將持續觀察其效能表現與穩定性，未來會先應用在電源領域，接著再往射頻布局。 簡永昌攝影

收購8吋晶圓廠後，2020年世界先進的資本投資將回歸正常、約是20-30億新台幣，主要應用在採購機台設備、設備維修等方面。至於會不會考慮切入12吋晶圓？方略說「Never say Never，永遠不會說不」，只要在對的時間、對的價格，以及世界先進做好準備的情況，為了公司的成長動能考量，都可以被列入考慮的規劃。

責任編輯：陳映璇