台北101團隊每年斥資千萬施放跨年煙火，並非白白浪費錢。這些斑彩絢爛的煙火不僅能吸引上百萬民眾，帶動10億美元商機，也能加深在國際旅客心中的台灣印象。

每年都被新聞報導的跨年煙火，你是否知道它所帶來的效益？每次跨年，新聞總會推薦熱門的跨年景點，包含紐西蘭日出、紐約時代廣場及雪梨跨年煙火還有 台北101跨年煙火 。

施放多年的台北101跨年煙火，是由台北101團隊尋找資金贊助、規畫主題後推出的，而不是花費納稅人的公帑，根據過往新聞報導，跨年煙火預算大約千萬等級，在舉辦的過程中，團隊必須符合政府各局處的期望、面對媒體輿論的檢視，同時每年施放煙火的要求也越來越高，必須不斷地求新求變，同時也要兼顧日益嚴苛的環保要求。另外，煙火也不同於其他活動可以事先「預演」，在舉辦上必須格外注意安全。

從企業角度來看，每個活動、每筆花費都必須「有效益」才行，舉辦跨年煙火難度這麼高，這能帶來什麼效益，為什麼值得年年舉辦呢？這篇文章將從行銷面、品牌面、文化面三個方向，來分析台北101跨年煙火所帶來的效益。

行銷面：台灣的「帶路雞」商品

在數位行銷有個基本公式：「營業額 = 流量 x 轉化率 x 客單價」，廠商要做的事情就是盡量把流量提高，好提高整體的營業額。可以怎麼把流量提高呢？除了廣告之外，「帶路雞商品」 也是廠商常運用的手法。

國際知名的零售商好市多，有一個穩「賠」不賺的商品，叫做「烤雞」，平均一年會給公司帶來3,000萬到4,000萬美元的虧損。但同時，這個賠錢的烤雞業務卻為好市多吸引了大量的消費者，是名符其實的「帶路雞」商品。

所謂的 「帶路雞」 商品，就是不以賺錢做考量，而是為了吸引更多人光顧的商品，在上門消費的同時，連帶購買其他商品，提升公司整體的營業額。

例如博客來會推出的每日66折，目的在吸引消費者撿便宜的同時，可以多買幾本書來湊免運。或者「衛生紙之亂」時，賣場逆向操作衛生紙折扣，讓消費者因此上門搶購。再比如百貨公司的周年慶、一折出清等等，都是為了吸引客人上門，把流量撐大，進而希望提高整體的營業額。

為什麼說台北101跨年煙火是台灣的「帶路雞」商品呢？根據媒體統計，整個12月的跨年檔期，約可為信義商圈帶來200萬人潮以及10億商機。 耶誕跨年前，周圍的飯店也早早滿訂，其中旅館約有80%都是外國客。這些人潮所帶動周圍商機只是最淺層的經濟效益而已，如果是國外旅客來台，就會進而帶動到台灣其他地方觀光旅遊消費，對於外縣市觀光也會產生經濟效益。

以東亞的跨年活動來說，台北具備文化、外語及地理上的優勢，不論是日韓港澳或是東南亞旅客，來台都相對方便而且友善，台北101跨年煙火，就是一次絕佳吸引國際旅客來台的誘因。

此外，從 「城市行銷」 的角度來看，台北101跨年煙火、故宮、北投溫泉等景點，會進一步構成外國遊客對台北的城市印象與觀光亮點，成為外國人必遊的景點之一，能夠對於台北城市行銷與觀光效益有所加分。

適逢最近CNN Travel再次將台北跨年列為全球十大跨年城市之一，若沒有台北101跨年煙火，除了周圍店家消費、住房會有一大段落差之外，台灣著名景點也會少一個，減低了對外國遊客的吸引力。

所有的公共建設支出都會講究「乘數效應」，也就是投入一塊錢最好能創造大於一塊錢的效果，相較於許多蚊子館的花費，預算千萬的台北101跨年煙火，能帶動周圍10億的商機，以及其他地區的觀光收入，可以說是一項不錯的投資。

根據統計，整個12月的跨年檔期，約可為信義商圈帶來200萬人潮以及10億商機。這些人潮將會進而帶動到台灣其他地方觀光旅遊消費，對於外縣市觀光也會產生經濟效益。 FenlioQ via shutterstock

品牌面：台北101跨年煙火是台灣「公關商品」

世界著名的地標，你的腦中會浮現哪些地點？紐約自有女神、巴黎艾菲爾鐵塔、倫敦大笨鐘、印度泰姬瑪哈陵等等。這些地標對於國家或城市而言，都扮演著「公關商品」的作用，也就是一想到地標，就馬上會聯想到那個國家。

什麼是「公關商品」呢？我們這邊稍作定義：

「公關商品這個概念是不以銷量、不以收入為主要目的產品，主要是為了獲得大眾關注、用戶驚嘆為目標，公關商品本身是為了品牌行銷而存在的，同時也是一種實力的展現。」

以企業為例，許多壽司店所推出的「巨無霸壽司」，這個目的就不是為了銷售，而是為了在媒體創造話題、有噱頭。同樣的，知名火鍋店海底撈所推出的「變臉」表演，本質上也是為了讓顧客留下印象。蝦皮購物在2017年底所推出的「2hr快速到貨」也不是為了賺錢，而是為了展現蝦皮有快速到貨的物流實力，這項服務推出後也引起了新聞報導與業界人士的關注。

你知道嗎？每年一開始台灣就會登上國際的新聞！台北101跨年煙火，可以說是台灣的公關商品，在每年跨年前後帶來大量的媒體報導。煙火活動至少會有四層的曝光，首先是現場約100萬觀眾（根據北市府統計），其次是在家跨年觀賞直播的台灣民眾，以及隔天看新聞的民眾，並且登上國際版面。

台灣一年有幾次機會登上國際版面呢？以台灣的外交困境來說，國際能見度尤其重要，更不能錯過在國際展現台灣的機會，台北101跨年煙火就是一場國際跨年活動的「競賽」，台灣這時候與東京、紐約、雪梨等國際城市比賽誰的活動更為精彩。而台北101跨年煙火在這場競賽中，根據統計2018年國內外平面、電子、網路媒體合計報導達1,809則，其中國際媒體就高達598則，估計約創造70至80億的媒體曝光效益。

台北101國內外媒體報導折線圖 莊杰雲提供

如果進一步推算觀眾自發性分享所產生的社群價值，不論是FB拍照打卡、IG貼文、限時動態或是LINE轉發群組，都是民眾參加活動時很自然的社群行為，這些分享我們就用最簡單的餐廳打卡送一盤小菜（30元）來估算，即使只有50萬人分享，也能創造高達1,500萬的口碑經濟，而這其中還不包含知名網紅、KOL的自發性分享。可以說，不論是媒體或社群，台北101跨年煙火都為台灣帶來了大量的曝光與報導。

不妨想像一下，如果沒有台北101跨年煙火，台灣在國際的能見度上將會大大降低，國際旅人或國內遊客也將少了一個知名景點可以造訪。其實，當企業在有新服務、新產品推出的時候都會舉辦記者會或產品發布會，而台北101跨年煙火的支出，更應該從品牌投資的角度去看待，可以看做是台北101幫台灣辦了一場大型的產品發布會。

帶路雞商品和公關商品的差別在於，一個以吸引流量為目的、一個以創造話題、吸引報導為目標，台北101跨年煙火則兼具兩者的特點。

文化面：「造節」展現台灣特色

說到造節，近年來最知名的就是阿里巴巴所打造的「天貓雙11購物節」，這個購物節除了無數消費者剁手消費之外，廠商也競相參與備戰，這股風潮也延燒到台灣電商，各電商也把雙11視為重要的戰場。從節慶的角度來看，在雙11這天瘋消費，已成為大多數人必要活動之一，在這個節日消費、狂歡，也是多數人快樂的來源之一。另一個商業節日，則以「中秋節烤肉」為代表，傳統中秋節是不烤肉的，但隨著商業的渲染，烤肉也成為台灣的文化特色與必備的活動。

節慶對整體的社會意義在於，它是一個文化特色的展現，也讓社會壓力得以宣洩。台北101跨年煙火，歷經15年來，已經成為台灣的一種「節日」，即便沒有現場看煙火，還是會在家裡守著電視機的倒數，直到煙火釋放完畢，經過15年的舉行，台北101跨年煙火已經融入了台灣文化之中，成為了台灣人的集體印象，在這個節日之中，可以慶祝、可以狂歡、可以聚會、可以抒發平日的壓力，這就是節日所帶來的效果。

此外，在文化方面台北101跨年煙火，在煙火及燈光秀的主題設定，會配合時事議題及台灣的文化特色來展現，例如在2019年的煙火動畫中，就展現了如夜市美食、自由民主、多元包容等特色，也有代表台灣的「小綠人」出現，透過選出代表台灣的意象，來展現屬於台灣的特色。藉由媒體報導、旅客現場觀看，台灣文化透過跨年煙火，向台灣社會及國際傳遞訊息與價值。

煙火的團隊也都是找來台灣各方好手，如獲金馬肯定的林強老師、獲世界大獎的希望合唱團一同製作音樂，並邀請或國際設計獎的動畫團隊底蘊敘事製作動畫，共同打造屬於台灣的世界級IP（Intellectual Property）。若把跨年活動視為一種「國際競賽」，台北101跨年煙火就是運用在文化與特色，來與國際上的眾多對手競爭。

經過15年的舉行，台北101跨年煙火已經融入了台灣文化之中，成為了台灣人的集體印象。 Jack Hong via shutterstock

旅人心中的台灣印象

台北101跨年煙火，不只一次CNN評選「全球十大獨具特色跨年城市活動之一」，台北101也被世界高樓協會評選為「全球50最具影響力高層建築」，許多國際旅客也因此慕名而來。台北101曾邀請旅客從101的內部來觀賞煙火，相較以往只能從電視上或外部來觀賞煙火，從大樓內部來看煙火可以說是一個截然不同的體驗，旅客也因此留下「非常感動，是一個人生成就的解鎖」。從微觀來看，台北101跨年煙火持續為國內外的旅客創造難忘的體驗與感動，就能烙印下深刻的「台灣印象」。

舉行了15年的台北101跨年煙火，從宏觀來看，「行銷面」帶路雞商品創造經濟效益，「品牌面」公關商品帶來國際能見度，「文化面」造節來展現台灣特色，而細到微小的個人則能留下深刻的台灣印象，把握一年一度的機會努力推銷台灣，就是台北101跨年煙火所能發揮的效益，也是它適合年年舉辦的原因。

責任編輯：陳建鈞

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