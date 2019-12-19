貝佐斯一步步實踐太空夢，今年4月亞馬遜喊出發射逾3千顆衛星上太空，組成衛星網路計畫，並積極籌備建立新研究總部，且開出大量職缺。

亞馬遜創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）有一個太空夢。

除了創辦以太空旅行為目標的藍色起源（Blue Origin）外，今年4月，亞馬遜也公布一個發射3,236顆衛星上太空，打造衛星網路的「古柏計畫」（Project Kuiper）。

3,200顆衛星這個數字，甚至比當今全宇宙的衛星加起來還要多出1,000顆，可見這項計畫之浩大。亞馬遜希望透過建立這個衛星網路，為缺乏基礎建設的地區（如非洲）提供網路服務。

設立新研究總部，專攻衛星網路技術

本週（18日）亞馬遜表示，自古柏計畫發表以來，他們已取得相當重大的進展，並宣佈將於華盛頓州雷德蒙德市建立新總部，專為這項計畫服務。

目前官方已租下兩棟建築，並著手進行裝修，預計2020年相關人員便會搬進這個新總部。

亞馬遜計畫發射逾3,200顆衛星上太空，建立無遠弗屆的衛星網路。 祖克柏Facebook

亞馬遜正為古柏計畫大舉招兵買馬，官網上可見他們為該項目開出166個全職職缺。也由於先前未有涉足太空領域的經驗，公佈古柏計畫時，知情人士透露，亞馬遜延攬SpaceX前高管Rajeev Badyal作為項目負責人。

目前亞馬遜尚未公佈何時會真正將衛星發射上太空，不過今年3、4月時，他們曾向國際電信聯盟提出建立衛星網路的申請，按規定他們必須在7年內，也就是2026年前至少發射一顆衛星上太空。

另外，今年7月向FCC提交申請時，聲稱將分為5個批次讓衛星升空，第一批次將包含578顆衛星，這個數量足以維持最低等級的網路運作；且每個衛星設計的運行時間為7年。

SpaceX是最大競爭者，預計2020年中1.2萬顆衛星上太空

亞馬遜在這個衛星網路領域，並非沒有敵手。由特斯拉執行長伊隆．馬斯克創辦的SpaceX，正逐步執行星鏈（Starlink）計畫。

按照SpaceX規劃，他們從今年11月開始，平均每兩週發射60顆衛星上太空，預計2020年中便能在宇宙部屬1.2萬顆衛星。另外，SpaceX近期再度向FCC申請追加3萬顆衛星，未來星鏈計畫的規模可望達到超過4萬顆衛星。

SpaceX計畫在2020年中前，總共發射1.2萬顆衛星上太空，組成網路服務。 SpaceX

目前SpaceX已升空120顆衛星，今年底還會再送60顆上太空。不過，第一批衛星於5月升空後，SpaceX直到11月11日才進行第二次發射，第三批要到12月底，以目前的安排來說，能否如期在2020年中發射完1.2萬顆衛星恐怕還是未知數。

另外，像古柏計畫、星鏈計畫這樣的衛星網路，引起業界對於在近地軌道堆積太空垃圾的擔憂；也有學者聲稱，SpaceX發射的衛星太亮了，會影響從地球觀測星體的難易度，目前SpaceX已著手為12月底那一批衛星漆上特殊塗料，降低宇宙中的反光。

資料來源：Business Insider、Space News、Space.com

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責任編輯：陳映璇