影音串流平台百家爭鳴的時代來臨，各家平台的資源不同內容風格也不同，對於消費者來說選擇變多，意味著未來將不只會訂閱一個平台，因此價格也成為消費者的痛點。

影音串流平台在2019年開啟戰局，市場老大Netflix不畏Apple TV和Disney+加入戰局，依全球各市場狀況彈性調整定價策略，維持訂閱會員持續增加的表現；進入2020年，影音串連平台的競爭更加激烈，包括HBO Max和Comcast Peacock將陸續開通服務。

影音串流市場蓬勃發展，其實也反映有越來越多的消費者已養成在網路上觀看節目的習慣，直接挑戰有線電視在影視產業的霸主地位。Hub Entertainment Research在2019年10月發布對美國寬頻網路消費者調查，63％消費者表示傾向在網路上觀看自己喜歡的節目。

然而，由於各個平台背後資源不同，各自擁有不同特色的內容IP版權，迫使消費者開始思考「哪個平台收錄最多我想看的內容」，或是「哪個平台的內容適合我的家庭成員」，最終可能因為想看的內容分散在不同的平台，導致多數的消費者訂閱超過一個以上的影音串流服務，甚至Netflix執行長也曾表示會訂閱Disney+。

加入Disney+的會員可一覽迪士尼、皮克斯、漫威、星戰與國家地理的內容，連Netflix執行長也說會訂閱。 迪士尼

資誠聯合會計師事務所（PwC）在2019年12月針對美國影音串流平台服務對消費者做的研究顯示：有大約一半的受訪者表示將至少訂閱一個新的串流平台，33%受訪者表示將訂閱新的串流服務，估計將在影音串流平台上花更多錢，但也有64%受訪者考慮降級或取消目前的影音串流服務來訂閱新的平台。

此外，與過去不同的是，有64%消費者表示預期目前訂閱的串流服務將會漲價。資誠也針對Disney+、Apple TV+、HBO Max等新平台訪問消費者選擇訂閱的原因，發現原創及獨家內容是影響消費者訂閱的關鍵因素。

「內容為王」成為影音串流平台的勝出的關鍵，擁有越豐富的內容，越能緊抓住訂閱會員的心。因此，投資內容製作、自製原創內容、購買內容IP、成為串流平台最大且不可避免的成本支出。

Disney+預計直到2024年才能達損益兩平，甚至許多對影音串流平台收益的預測都顯示，直到2025年多數仍會是虧損狀態。但是，訂閱制已漸成為內容消費主流，消費者付費購買高畫質或獨家內容的習慣已經養成，而且內容訂閱服務的早期進入者包括Spotify、Netflix都開始獲利，因此仍然讓手中擁有大量內容的業者無不前仆後繼的投入影音串流產業。

面對影音串流平台的激烈競爭，新的串流平台在宣傳上也各出奇招。

蘋果在推出Apple TV+時，以「買硬體送服務」的方式作為行銷手段，也就是提供蘋果用戶一年份的Apple TV+免費會員。Disney+初期以星際大戰電視劇《曼達洛人》來吸引用戶。HBO Max則是取回經典美劇《六人行（Friends）》的IP，並將招回原班人馬開拍重聚特別篇。

不論是低月租費、限定免費、話題IP，影音串流平台紛紛以降低門檻的方式招攏會員，當會員習慣且產生黏性之後，平台可能以漲價、VIP內容等方式漸漸提高月費來增加收益，例如Netflix推出服務至今已漲價四次。雖然製作原創節目和電影的成本持續上揚，但同時也讓Netflix可掌控所有權。

面臨成本上漲及股東對獲利期待的壓力，平台要如何在無法大幅增加會員數的同時增加收入呢？除了調漲月租費之外，以更高的月租費推出新服務也是另一種方式，總之，屆時消費者想看原創、獨家、或更優質的內容，可能都得要付出較高的費用了。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Engadget、The Washington Post、PwC