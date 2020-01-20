約看房來回奔波50趟可能只勉強看中一間，裝潢時擔心風格溝通有誤，家具買來尺寸不合⋯⋯。愛實境用XR將買房、裝潢串聯，讓你人在家中坐看遍萬間房。

「套一句我們創辦人講的，VR（虛擬實境）就是你明明人坐在這裡，卻好像去『觀落陰』了，而AR（擴增實境）像是『活見鬼』，打開手機鏡頭，一隻寶可夢就活生生出現在你眼前。」本土XR（延展實境）新創公司iStaging愛實境營運長方怡雯笑著說道。

在這段聽來有點令人啼笑皆非的另類描述中，傳達了一個很重要的訊息：科技已經重新定義了「距離」，特別是真假難辨的XR，不僅創造了新的娛樂體驗，更突破了物理限制，悄悄滲入我們的生活領域。

「食衣住行XR都切入了，因為都和『空間』有關，讓臨場感變得更強，其中又以『住』這方面的連結最直接。」也因此，即便從未公布融資金額，但這家前後拿到阿里巴巴台灣創業基金、國發會基金，更被國發會視為最有潛力成為台灣七大「獨角獸」之一的新創公司，高達75～80%的營收都來自與「住」相關的業務。

不用到現場買房子，會是怎樣的體驗？

假設你計畫在2020年買房子，過程中可能會碰到不同的情況。

情況1

路過一棟心儀的建案，用相機掃一掃大樓的外觀，屋齡、建成材質、實價登錄等等房屋的「履歷表」，甚至是樓內每層每戶的待售屋資訊，都能靠AR一目瞭然。

情況2

工作忙，和房仲約好「線上看屋」，一連上網路，你看到也是坐在辦公室的房仲，一邊控制屋內360度零死角影片、一邊向你講解「第一視角」的畫面，彷彿你們真的同時在現場看屋。

情況3

順利交屋後，要添置家具，擔心買錯尺寸還得支付高昂的退貨運費，你打開鏡頭，透過AR快速「試擺」，一鍵下單後，產品兩天後便送到家。

「我們在做一個新的訊息介面格式，從看屋、結案、搬家再到裝潢，再到最後的物業管理，透過AR、VR，把所有的『住』的事情都串在一起。」如此一來，便大大降低了「到現場」所需要付出的時間成本。

再往未來跨一步，房屋的VR全景影像，甚至可以催生出「AI（人工智慧）房屋鑑價系統」。成立近4年的iStaging，已累積超過千萬筆房屋全景影像資料，再納入自家的數據庫後，開發出一套AI建模系統，2D的影像可自動轉為3D，讓系統的「立體感」更強，透過幾張2D全景照片便能判別空間大小，不用人工輸入，幾房幾廳的格局，也可精準算出來。

目前，法國巴黎銀行（BNP Paribas）已經開始採用這套系統，導入到為房貸、產險進行的「房屋鑑價」的環節中。方怡雯表示，歐美國家的人工成本很高，在美國為一個房源鑑價，至少需要200美元，客戶只要採用這套系統，就可以用房屋的全景影像，對比數據庫，自動進行「AI鑑價」，可望省下可觀的人力成本。

360度的全景影像，透過VR突破了「物理空間」限制。消費者即便遠在幾百公里的地方，卻能獲得如在現場「實際看屋」的體驗。 侯俊偉 攝影

要普及，最大問題還是硬體

如果說微軟HoloLens、HTC VIVE切入的應用領域，都是醫療、工業這類需要達到100%精準度的「頭部應用」，那麼iStaging鎖定的則是在頭部之下的「生活應用」，也是最有機會讓XR服務大量擴散的市場。

不過，方怡雯也指出，XR要真正普及，還缺了兩個關鍵因素——硬體裝置和5G。

「5G會讓流暢度更好，但是更重要的是，硬體如何最快去符合市場需求？」方怡雯表示，在還沒有人手一副眼鏡的情況下，內容廠商只能先把VR內容，做成可滑動的360度全景畫面，讓客戶至少能夠在手機界面上操作，得到不一樣的體驗。

「只要硬體好了，軟體不是會是多大的問題，現在先一次性準備好，等到未來硬體、網路都到齊時，商業模式也早就開發好了，可以更快地推進跟擴充。」

由於包括蘋果等國內外大廠，都已經透露計畫於2020年推出新的XR產品，而當穿戴式裝置變得更輕量、更便宜，方怡雯樂觀地預估，或許5年內真的就有望看到普及速度比智慧型手機更快的產品。

責任編輯：蕭閔云