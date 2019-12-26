風行全球，大人小孩都喜愛的樂高積木，科學家從中看見改變未來的曙光。英國蘭卡斯特大學近期發表一項新研究，研究人員將樂高積木冷卻至逼近絕對零度（攝氏-273度），發現用於打造量子電腦的可能性。
樂高誕生於1947年，是款橫跨各個年代的暢銷玩具。現在蘭卡斯特大學的超低溫物理研究團隊想要更進一步，探索其在極低溫環境下的特性。
放入極冷環境實驗，發現樂高的隔熱特性
研究人員將疊成4塊的樂高積木，以及一個樂高人偶放入稀釋冷凍器（dilution refrigerator）中，降溫至只比70mK至1.8K（0K代表絕對零度）的環境裡，觀察樂高積木的熱傳導效果。
根據蘭卡斯特大學介紹，他們的稀釋冷凍器是全球最強悍的冷卻裝置，可以達到逼近絕對零度的低溫，按照科學家們的比喻，如果稀釋冷凍器的溫度是一塊樂高積木，那麼外太空的溫度就是一座30公尺塔樓，室溫則是一座3,000公尺的高山。
超低溫物理研究團隊透過這項研究發現， 樂高積木在逼近絕對零度時，是極佳的隔熱材料，可作為昂貴隔熱材料的廉價替代品，大大降低製造成本 。
研究人員指出，光是一塊100平方公分Vespel（聚醯亞胺）塑膠薄板的價格，就可以購買一套完整的ABS樹脂（樂高原料）3D列印設備，根據《Wired》的計算，一塊樂高積木成本只要約10分美元。
隔熱又耐重，樂高能成為量子電腦的材料？
藉由這項研究，研究人員發現的一個可能性便是，樂高或許可以用於建造量子電腦。
高低溫物理學教授喬治．皮克特（George Pickett）表示，當處於室溫狀態，物質內的原子都太過活躍，唯有在極低溫環境原子才會變得「寧靜」，處於幾乎靜止的狀態，這正是量子電腦所需。
量子電腦必須在接近絕對零度下，才能維持量子疊加的狀態，為實現極低溫的環境，就需要近乎熱絕緣的隔熱材料，樂高這項特性賦予它成為建造量子電腦材料的潛力。
另外，樂高也擁有優秀的承重能力，一塊小小的積木可以承受300公斤重量而不致變形，是種非常高強度的材料，有相當大的發揮空間。
有趣的是，樂高或許不會是第一款讓你驚訝的量子電腦材料。「牙線」在低溫下優秀的隔熱能力，以及不致嚴重收縮的特性，讓它成為IBM捆綁量子電腦大量管線的工具。
長久以來，樂高一直是備受研究人員青睞的實驗道具。樂高有著規格統一、高精密度製造的特性，從世界各地任選兩塊積木，都能緊密貼合。過去麻省理工學院（MIT）也曾利用樂高積木，打造出一款可代替精密器材「微流控晶片」的實驗道具。
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責任編輯：陳映璇