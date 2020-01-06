小時候是否都有背著父母老師看漫畫的經驗？看漫畫普遍被認為是不務正業，需要被約束的事情。從今以後請打破這個刻板印象，因為你不只是看漫畫更是在開發大腦功能

Quartz說美國的父母們「看著堆在地板上印刷精美的平裝書，嘆了口氣安慰自己『好吧，至少他們在看點什麼』」。看來父母對漫畫的偏見是一樣的，即使漫畫書是很多人的童年回憶，也是如今ACG文化的重要組成部分，但在很多人眼裡，看漫畫依然算不上正經事。

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不過，今後你可以為看漫畫找一個理直氣壯的理由，因為心理學家們的研究證實，漫畫書或圖畫小說獨特的視覺敘事語言對我們大腦功能的開發是有益的。對人類大腦的研究顯示，大腦與世界的互動方式其實和孩童描繪這個世界或漫畫敘事的方式類似：體驗第一，語言第二。心理學家表示，孩子們總是以他們體驗世界的方式繪製這個世界，他們用誇張的頭部和手來表示人類，是因為這是他們感知世界最重要的兩個工具。根據漫畫理論家戴爾．雅各（Dale Jacobs）的說法，漫畫和圖畫小說透過多種模式的線索講述複雜的故事，這些線索對大腦產生的刺激過程，和大腦感知這個世界過程類似。漫畫集合了文字、圖像、顏色、空間佈局、聲音效果、構圖、肢體語言和面部表情等用於傳遞信息的元素，它們構成的視覺語言，和高級文本有著相似的開啟大腦認知過程。

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更何況，人類本就是視覺動物。研究表明，大腦處理視覺信息的速度比處理文字快60,000倍，比如很多人會覺得記憶圖像要比記文字容易，在神經病學家山姆．哈里斯（Sam Harris）就認為比起傳統語言，人的大腦實際上更像漫畫。傳統文本僅限於按順序顯示同一類型的信息，而當我們閱讀漫畫時，我們則在同時理解多種視覺信息：環境、心情、時間、情感、對話和動作等，被稱為「鏡像神經元」的腦細胞將面部表情等動作融入我們自己的感受，我們想像著自己在執行相同的動作，從而感同身受。

這就是為什麼自閉症兒童通常很難理解他人的感受和需求，也可能抵制更傳統的閱讀方式，因為他們無法從視覺上獲取線索，他們很難將新信息整合到上下文中，他們或許能看懂書本上的單詞，但很難正確評估哪些信息與敘述有關，於是冗長的文本令他們不堪重負。相比之下，漫畫結構化的視覺語言提供了明顯而可靠的線索，讀者很容易確定哪些是重要信息或相關信息，誇張的面部表情也有助於訓練大腦學會共情。因此，看漫畫不僅可以提高自閉症兒童的閱讀理解能力，還可以改善他們的社交和人際交往情況。所以，漫畫經久不衰，不是因為浮誇的情節或有趣的人物，而是人類天生習慣漫畫的講述方式。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒