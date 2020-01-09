昌泰科醫推出「COMGO心血管AI量測儀」，其體積僅約拇指大小、重量24公克；用戶在家就能夠進行初步的心血管檢測，只需兩分鐘就能得知心血管健康狀況。

你的「血管年齡」和實際年齡是否相仿？

想了解自己的心臟功能是否健康，不如先進行幾點思考：

平時工作壓力大、長期處於情緒緊張的狀態？ 身為上班族，必須長期坐在辦公室，缺乏規律運動的習慣？ 工作應酬時常喝酒、抽菸，飲食習慣嚴重不及格？ 打從心底知道睡眠有多重要，但還是天天熬夜成為「夜貓族」？

這些都是常見誘發心血管疾病的成因。

心血管AI量測儀：體積僅約拇指大小、重量24公克

醫療新創團隊昌泰科醫推出「COMGO心血管AI量測儀」，產品於今年1月上市。創辦人趙書宏原先是電子工程背景、卻一腳跨進醫學領域，而後順利取得醫學電子工程博士學位。他提到，過去從醫學領域跨足電子工程的人才很少，他與共同創辦人恰好一個從醫學轉工程、一個工程轉醫學，兩相平衡之下，能將兩門學科做更完善的配合。

昌泰科醫團隊。 侯俊偉攝影

趙書宏於現場展示儀器，其體積僅約拇指大小、重量24公克；用戶在家就能夠進行初步的心血管檢測，只需兩分鐘就能得知下列心血管健康狀況，包括血流動力彈性圖、血管彈性有無硬化或狹窄、血管疲勞、血液濃稠、血管年齡、血液循環分析、心電圖、心律不整、生理精神壓力（HRV Mental stress）、生理精神疲勞（HRV Mental fatigue）、血氧。

COMGO心血管AI量測儀產品展示。 侯俊偉攝影

編者按：HRV（Heart Rate Variability），「心率變異性」為醫療用自律神經檢測，利用心跳速度的變化作為指標，間接了解自律神經的活性狀態。在醫療上的應用最早是由心臟科醫師發現其重要性，當心率變異數值愈差，未來罹患心血管疾病的機率愈高。HRV不只可以用來預測發生心血管疾病病人的長期存活率，也可作為個人整體健康情形的重要指標。

「透過雙手接觸測量出指動脈血流動力學波形及心電圖訊號，結合 ECG 心電圖與 ABI（ankle-brachial index） PWV（Pulse Wave Velocity）血管彈性量測；所有量測的數據結果都會同步連結至雲端。」趙書宏分享，透過健全的數據資料庫，並藉由創辦人及共同創辦人本身的工程及醫學專長，建立演算法、再行數據分析，最後將運算結果回傳到量測者的手機APP。

用戶端使用的 APP 介面以容易理解的評級模式呈現，讓量測者能直觀地了解自身心血管健康狀況。趙書宏補充：「提醒個人是否需要到醫院做進一步檢查、治療，達成預防醫學的使命。」

健康分析報告提供量測者建議與參考。 昌泰科醫提供

聯合多家研發團隊，勇闖醫療產業

COMGO 心血管 AI 量測儀現以「預防保健」的方式販售，也正向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出申請。提及銷售量，趙書宏表示到今年6月為止，已售出 300 多台量測儀，B端客戶約占七成，包含保健食品業者、藥局通路商、日照中心、合作的診所等。

關於「預防醫學」的重要性，趙書宏分享醫學知識，心血管疾病之所以可以透過篩檢預防，是因為血管壁脂堆積有程度之別，從 Stage1-Stage 7 共為七個不同的堆積程度，分為三個階段：堆積、肌肉層級膠原組織產生變化、出現血栓和出血狀況。

而各項心血管疾病的病理基礎皆來自於動脈粥狀硬化（Atherosclerosis），但初期（Stage1-Stage5）並無任何病徵顯現。趙博士提到，若可於 Stage 3-5 階段及時發現，便有機會透過飲食習慣改變、藥物介入、生活習慣改善，使血管壁自主恢復，然而一旦病徵（Stage 6-7）出現，幾乎便無法再自行恢復健康，僅能依賴開刀或藥物進行治療。

因此，使用篩檢辨識，盡早發現動脈硬化、血管壁增厚等狀況，則愈有機會透過飲食改變、生活習慣改善、藥物介入等方式，讓血管壁自主恢復。「但即便如此，還是不可能恢復到 Stage 1-2的程度。」趙書宏補充。

COMGO心血管量測儀功能。 昌泰科醫提供

現階段專注國內通路佈局，未來可望開拓日本、馬來西亞市場

目前昌泰科醫的團隊人數 6 人，一半負責研發，一半行銷業務則都有營養師的背景；同時與多家專業研發團隊合作，包含長庚大學、日本東京大學醫學院、馬偕總醫院、台灣長照醫學會等學術醫療機構。

「健康管理用途的量測裝置若要打進主要通路，主要會透過3C用品、醫療長照用品的通路進行銷售。」但趙書宏表示，以目前團隊處於成長階段、資源有限的情況而言，確實難以在競爭相對激烈的通路佈局，因此昌泰科醫採取與異業合作的模式，將健康管理裝置做為合作業者服務銷售的「贈品」，或是以提供複合式並具有價值的加值服務給予顧客。

在資金方面，昌泰科醫於2017年7月獲得美國矽谷天使輪投資新台幣 2,000 萬元，目前以台灣為發展重心，未來預計開拓日本、馬來西亞等地的市場。團隊的服務採訂閱制，目前費用是收費新台幣 130 元/月（年費 1,000 元/年）。APP 裡面雖僅能註冊一組帳號，但可以多人使用。趙書宏補充，所有用戶資料都會去識別化，因此沒有隱私洩漏的疑慮。

COMGO心血管AI量測儀產品展示。 侯俊偉攝影

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

最新的發明獲得IEEE國際期刊最佳論文獎與經濟部創新研究獎，擁有台灣、日本與中國專利。 居家兩分鐘輕鬆完成心血管疾病快篩。 目前業界獨一結合心臟內科主任與中醫主任與資深營養師共同打造的雲端AI即時分析系統、業界無競爭對手。 輕巧攜帶、操作簡單、全家共用。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

一提到歐姆龍大家就知道他是在做些什麼產品，我司也努力朝此目標邁進。下個目標是「氣血循環」，也就是中醫所說的「氣虛」，我們要把中醫科學化、數字化，如此中醫師在投藥上就會更加精準。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

創業需步步為營，在有限的資源中如何將它發輝最大的功效，如何和其它產業結合，創造更大的價值，還需迎合不同客戶的需求，求新求變，把握住每次可以曝光的機會，讓更多人了解我司，了解心血管對人體的重要性。

團隊資訊

公司名稱：昌泰科醫股份有限公司

成立時間：2015/7/4

產品名稱：COMGO心血管AI量測儀

上線時間：2019/1/1

團隊人數：6人

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