福居生命科技奠基於從事喪葬業的多年經驗，建立殯葬互聯網My Suuny買喪禮系統，公開報價，方便客戶了解並選擇所需服務項目。

常見的喪禮流程是親人離世後，喪家聯繫葬儀社（或者先透過親戚朋友鄰居里長介紹找葬儀社），再由禮儀師會準備文字合約向喪家說明（但很多時候可能都先只有口頭說明），通常都是提供一整套的方案，所有儀式的報價基於禮俗孝道大多只有固定的套裝組合，除了資訊量龐大又一下交代不清楚、價格高昂卻不知道有多少議價空間、甚至不知道該不該能不能議價，喪家在面臨失去至親的當下，單純透過口傳或閱讀都還來不及充分理解流程細節，就得簽下一紙合約並付出高達幾十萬元的花費，整個消費流程攤開來看，消費者的決策處境似乎值得重新檢視並加以改善。

買喪禮平台，公開所有服務報價

喪禮服務長期以純人力的方式進行，必須透過向禮儀公司或葬儀社詢問才能知道價格。

起於資訊透明化的主張，福居生命科技奠基於從事喪葬業的多年經驗，轉以成立科技公司的形式，建立殯葬互聯網My Suuny買喪禮系統，將喪禮所需的服務附上圖片、羅列在網頁中，方便客戶了解並選擇所需服務項目。

My Suuny 列出喪禮流程與各項服務價格，對客戶而言是提供資訊的角色；面對喪葬業者，則是禮儀服務平台。

在台灣，除了少數的大型禮儀公司外，地方上更多中小企業、家庭企業形式的葬儀社存在，大多以傳統「搏感情、拼人品、講信用」的方式拓展客戶，缺乏長遠的行銷經營。如：提供棺木、花卉、骨灰罈等用品的供應商，產品資訊依靠每年印製的紙本型錄，無法快速更新產品資訊。

為了開拓喪葬產業運作的新可能，福居生命科技團隊為供應商產品及禮殯人員拍照上傳到網頁，暢通線上行銷管道，再結合第三方金流系統，保障供應商的收款權益。而禮儀服務平台的建立，提供台灣各地中小型葬儀社簡約的線上系統，達到行銷效益並增加客戶的喪禮儀式選擇。

實際運作上，各地葬儀社是福居生命科技的代理商，代理關係成立後，福居為葬儀社客制線上「喪禮怎麼辦」入口頁，客戶只需要輸入基本的需求及所在地區，網頁就會連接當地業者提供的喪葬服務及相關用品，從棺木、花卉、誦經法師、禮儀師等項目，都能以刪除或加入購物車的形式完成訂單。客戶自由使用系統頁面客製喪禮，最後由負責該訂單的禮儀師進行確認及簽約流程，正式成立訂單。

資訊透明、共同參與，安排有溫度的喪禮

治喪採購線上化達到資訊透明及方便的效果，但面對親人離世的傷痛，喪家最需要的仍是專業諮詢的陪伴。在第一線工作的禮儀顧問陳香妤分享，公開的價格資訊其實有助於家屬和禮儀師的信任關係，當喪家已經知道服務的價格，就不需要對禮儀師處處防備，禮儀師也更能陪伴並安撫家屬的情緒。

福居生命科技總經理呂世豪觀察：「使用這套系統的家屬特別有溫度，他們不只是花錢外包喪禮給禮儀師，家人一起討論、做決定，當天看到喪禮的一切都是自己的決定，更有參與感。」

創業快問快答

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

因為殯葬業的黑箱及不透明讓人們面臨親人過世時需再面對殯葬業者的二次傷害。

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

殯葬數位化無人做過，也沒明顯的對手，我們認為喪禮服務已可以讓國人零距離的事前了解，並且無需專業人士在旁解說，一般人看了至少了解7~8成。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

希望能成為台灣或世界首家專營殯葬的互聯網平台，讓優秀有能力的且願意改變的送行者，透過買喪禮完成創業及服務眾生的志業。目前執行的方式為產學雙向進行，一方面透過各種方式去拜訪或曝光買喪禮，讓產業界對買喪禮產生興趣並進一步了解，另一方面結合學界(具有殯葬相關學系的學校)，從學生就植入殯葬互聯網的觀念，改變學生對殯葬的認知，讓新一代的殯葬執行者能選擇買喪禮，成為送行者的入門第一首選。

團隊資訊

公司名稱：福居生命科技股份有限公司

成立時間： 2010/7/1

產品名稱：殯葬互聯網

上線時間：2019/3/2

團隊人數： 13人

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