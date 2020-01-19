醫療新創公司昱星生物科技研發「生物影像全光學高效能藥物篩檢平台」，能夠實況偵測細胞對藥物的反應，有助於藥物篩檢與精準化醫療的應用。

肉眼看不見的體內世界是個小宇宙，細胞變化、神經傳導的過程有很多密集且快速的變化。過去針對細胞做藥物測試時，無法直接看到細胞如何受藥物影響，加上使用的電極器材成本極高，昱星生技嘗試尋找了解細胞的新技術，他們決定在細胞內放入會發光的「小眼睛」，就能快速、精準的解密細胞活動。

細胞放入發光小眼睛 呈現實況藥物反應

「生物影像全光學高效能藥物篩檢平台」是醫療新創公司昱星生物科技的主要產品，平台立基於兩種核心技術。第一項是「全光學的細胞偵測器」，取出水母的綠色螢光蛋白，利用基因工程做進一步的改良和量產，讓螢光蛋白具備偵測分子藥物反應、神經傳導、心臟跳動頻率等功能。

醫療單位、藥廠、研究機構可透過將「細胞偵測器」打入細胞，使螢光蛋白隨著離子濃度改變而產生亮暗變化，藉此及時推測活體細胞的狀態。昱星生物營運長鍾敏玟說明：「就像放一個眼睛在細胞裡面，任何反應都可以同步觀察。」

不再需要存臍帶血 誘導式幹細胞可自由分化

昱星生技另一項技術為「人類誘導式幹細胞」，這項在2012年取得諾貝爾獎化學獎的技術，和以往取自骨髓或臍帶血的幹細胞不同；誘導式幹細胞是蒐集一般人身上的皮膚細胞或血液細胞，透過特別的程序處理，讓普通的細胞退化成原型、具有分化能力的細胞。接著，可以指定誘導式幹細胞分化成心肌（心臟）、神經、肌肉、分泌胰島素的細胞等等，要來檢測藥物反應。

以心律不整的病患為例，醫生想要測試新的心臟藥物是否對病患更有效，醫院只要取得患者的皮膚細胞，並讓皮膚細胞變回誘導式幹細胞，誘導式幹細胞分化出來的心肌細胞也會帶有心律不整的徵狀，可以在顯微鏡下展示藥物影響。昱星生物執行長張郁芬補充，「一般心臟跳動的頻率很規律，但是心律不整的話，透過『小眼睛』看得到每一次的心跳間隔很久，病徵很明顯，而且能直接在心肌細胞上測試並找到最有用的藥物。」

降低藥物篩檢成本 實現精準化醫療

光學和幹細胞的技術，主要應用在「藥物篩檢」與「精準化醫療」兩個部分。傳統的精準化醫療是透過基因檢測，先測出患者的基因，再用數據產生該基因適合搭配哪一種藥物的建議，昱星生物則是完全實測的精準化醫療，直接將藥物放到細胞上測試，再根據細胞反應確認患者需要的藥品。

實驗室中細胞都養在培養皿上面，每一格不同的細胞都可以做不一樣的藥物測試，而細胞每次的跳動都會反應在亮暗變化上，可以快速篩選藥物，大幅降低藥物檢測的時間及金錢成本。過去有些人用「電」做類似的觀察工作，但是電的測試需要用到一片420美金的昂貴電極，而且為了避免污染，電極都只能單次使用，一次實驗如果用10片就要4200元美金，只有資金龐大的企業能夠負擔，因此昱星研發的藥物篩檢平台有效的降低成本問題。

牛津大學相識 合作跨足產業界

昱星生技創辦人張郁芬與鍾敏玟在牛津大學相識，張郁芬曾在日本攻讀屬於生物領域的生命理學，鍾敏玟則是牛津大學的化學博士。兩人經過幾次討論，發現彼此的技術有機會合作，從學界跨足產業界，便開始上網搜尋台灣政府的創業計畫。回台灣前，他們透過朋友介紹認識台安傑和幾位創投，向創投詢問初步的想法在台灣是否可行，得到肯定的答案後便在2016年底回台灣成立公司。

創業初期兩人剛從海外返台，必須從0開始找資源，積極申請各項創業計畫跟天使基金，隨後國發會由補助的角色轉為昱星生物科技的投資人。此外，2017年，擁有創投背景的蔡佳君加入昱星，負責團隊的財務規劃，另外一位夥伴是中國醫的神經科主任陳睿正，提供許多神經退化的臨床數據。加上張郁芬跟鍾敏玟出身學術界，創業時便善用學界的人脈，邀請東京大學、哈佛大學、台大、中研院教授等等知名機構的學者，成為昱星生物科技的科學顧問團隊。

與藥廠合作 籌措更多資金完善設備

商業模式回應到技術應用的層面，可以分成機構和個人。機構部分，主要是技術轉移，包含發證照給CRO（Contract Research Organization，委託研究機構）公司，讓CRO使用昱星的技術幫藥廠做臨床前期的藥物測試。或是有的大型藥廠會自己做藥物研發，昱星也可以直接提供藥物篩檢平台給藥廠。個人或醫院方面，則針對個別客戶個人化或精準化的醫療。

昱星目前已經跟美國的細胞治療公司合作，Pre-A輪募資募到6000萬台幣，預估再募到1-2億台幣。公司在研發儀器的資金消耗率最高，包含創業初期儀器設備的投資，加上今年七月搬進南港國家生技園區後，花費不少資金建造實驗室，也希望研發設備最後能走向自動化。

創業快問快答

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

溝通及協商！尤其我們合作的公司或機構都來自於不同國家，在洽談上各有不同的技巧。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

因為有些技術是過去在國外大學讀書或工作時所開發，需和學校協商將技術轉移至公司繼續開發。我們自己的團隊洽談了很好的 deal！ 我們在有限的資金下，也完成了專利的部署和實驗室的建構，讓我們有很好的設備提供客製化服務以及相關產品開發 和國際不同公司締結商業結盟

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

最常被問起之問題：產品技術市場大小

回應：

1. 因爲現在國際大藥廠都將很多前端之研發工作，委托大學前端之實驗室進行開發，因為創辦人有在相關實驗室工作之經驗，所以很容易知道真正在進行檢測和開發時期，最迫切需要之工具為何，很容易知道可進入的市場大小及方法。

我們更進一步將我們的蛋白螢光感測器延伸至應用於心血管疾病、神經退化性疾病、癌症及糖尿病治療藥物之開發和相關的精準化醫療檢測，其市場大小更容易讓投資人瞭解以及想像。

團隊資訊

公司名稱：昱星生物科技股份有限公司

成立時間：2016/12/14

產品名稱：生物影像全光學高效能藥物篩檢平台

上線時間：2018/7/1

團隊人數： 12人

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