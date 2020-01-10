法律圈也瘋AI，法律科技（LegalTech）盛行下衍生出全新的產業－ALSP，他將取代律師們基層的繁瑣的工作，打破法律圈封閉、傳統的產業結構。

在商業世界中，法律無所不在。大部分的大型法律部門每年處理數千至數萬個合約，從保密協議、服務合約、租賃合約到僱用協議等，每個合約都必須經過詳細地審查和編輯，最後才能執行，而企業經營從銷售、購買、合夥、合併到重組，每個環節都必須都是在法律制定的社會架構下運作。

在電影情節中出現的律師，大多在精采的法庭辯論攻防中意氣風發，且同時搭配著光鮮多金的形象，然而，真實的法律工作卻是枯燥乏味，無止境的會議，不時在法庭上奔波，或漫長的裁決等待。過程中，不斷重複的合約商議、擬定修改與郵件往返的繁瑣工作，大部分的工時是花在執行例行工作與低價值的事務上。

對於初階律師來說，要仔細審閱相關條款，以電子郵件往返傳遞文件，直到所有的條款與細節都獲得雙方同意，可以說是昂貴又耗時的「勞力密集型手工業」。 然而在人工智慧與大數據分析的加入後，戲劇化的改變了法律人的工作日常，法律業正在找尋各種AI應用來提高工作效率。

從科技的角度來看，目前包括草擬起訴書、大數據處理和分析、合約管理、法律研究，甚至是預測法律程序可能的判決結果，都算是AI擅長的領域，許多新技術應用也確實默默地被整合到法律服務中。

在大型的法律科技會議上，座無虛席的盛況不僅反映了需求，在供應端，也有法律技術黑客松科技新創孜孜不倦地投入各種技術工具開發，科技顛覆產業的趨勢已經在法律圈發生，既有工作模式走入歷史已是必然。

不是律師也能跨界搶進的法律專業市場

法界的數位轉型浪潮正風起雲湧。2018年全球法律科技相關的投資總額約為10億美元，2019年不僅有多個大型併購案，投資金額也突破12億美元關卡，雖然與動輒數百億美元的金融與科技投資相比，是小巫見大巫。但光是美國市場，法律界的總產值估計有3,000億美元規模，可說是潛力無窮。

因為如此，目前許多「非律所」跨界投入這個新興法律市場，其中包括會計師事務所、法律科技新創等。對於這類法律科技服務、律師仲介平台、法律實務外包商、法律事務託管服務、法律諮詢機構等各種新型態的法律公司應運而生，也就是所謂的「替代性法律服務供應商（Alternative Legal Service Providers，ALSP）」。

ALSP的定位是提供網路服務與自動化工具的法律服務公司，在突破典型律師事務所的獲利結構和組織結構的利基下，以較低的成本和專業知識、靈活性和敏捷度取得競爭優勢。ALSP專門提供文件搜尋審查、合約生命週期管理、訴訟支援、法律文件分析、合約律師和助理仲介、調查支援、企業法規遵循、法律研究與IP管理等各式專業外包服務，不只傳統律師事務所開始積極與ALSP合作，過去企業多以昂貴成本建立內部法律團隊來管理公司合約，或進行知識產權管理事務，為了降低成本或因應短期的法務需求，改而採用法律需求細分且更便宜的ALSP。

四大會計師事務所積極併購ALSP法科新創

根據《Bloomberg Tax》的報導，去年9月資誠聯合會計師事務所（PwC LLP）宣布未來四年投資在IT技術的預算為30億美元，新技術主要用於全球27.6萬名員工的培訓。安侯建業聯合會計師事務所（KPMG LLP）去年12月表示，過去4年在技術上投資的金額高達50億美元，基於雲端平台的自動化和人工智慧已經是企業發展最重要的核心策略。安永聯合會計師事務所（Erns & Young LLP）則是從2018年展開為期兩年的10億美元技術投資。（邁向開放金融：釋放金融業資料的最大潛力！）

由此可見，隨著企業審計與會計工作的標準化與自動化，四大會計師事務所也開始將科技視為企業DNA，透過人工智慧、大數據分析和大規模技術培訓來推動企業轉型，近年來在IT新興技術投資上毫不手軟，顯然這波長達數年的技術轉型更有利於轉戰法律市場的布局，讓四大會計師事務所趕在較為傳統、數位轉型緩慢的大型律所前面，搶進全球的法律科技市場。

值得一提的是，四大會計師事務所的科技投資還不僅止於此，安永在2018年8月收購英國替代性法律服務供應商Riverview Law，半年後，又加碼以未公開的價格收購了法律管理服務公司Pangea3。無獨有偶，資誠在2019年9月宣布與法科新創ThoughtRiver策略聯盟，預計近期推出合約預篩的服務。

此外，勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte LLP）則成立德勤法律風險投資公司（Deloitte Legal Ventures）做為法律科技孵化器，在近400家公司中選擇了14家公司加入首批團隊，希望在提供法律服務的流程中測試和完善概念，藉此開發出領先市場又能讓客戶買單的解決方案。

產業典範轉移的浪潮，最終在嚴謹的法律界也逐漸受到影響，令人期待的是，這場科技與法律專業的撞擊，所引發的新興產業服務市場潛力與未來。

本文授權轉載自：FC未來商務