在女性內衣市場，傳統品牌的營收已較10年前萎縮了10％。在此狀況之下，邁入第50年的台灣華歌爾決定要用科技力反攻。

近年來，台灣的傳統服飾市場受到電子商務、海外快時尚品牌的衝擊不小。其中，女性內衣品牌也深受影響。

「這些年的實體通路品牌營收，大概都是輕微衰退（負成長）。」台灣華歌爾總經理陳均輝說，相比10年前與現在，台灣華歌爾的整體銷售大約衰退了10%。他分析，這些影響主要來自網路品牌、快時尚興起，尤其對於內衣業者來說，來自日本的Uniqlo更是一大勁敵。

這樣的消費者購物習慣轉移，也可以看出台灣女性對於內衣的需求與以往不同。

面對這樣的趨勢，今年邁入50歲的老牌內衣品牌台灣華歌爾要如何應戰？

陳均輝說，近年來台灣女性對於內衣的舒適度越來越在意。 程倚華攝影

3D AI體型檢測機8秒完成量身，創造全新購物體驗

在2020年一開始，台灣華歌爾推出的第一招，就是3D AI體型檢測。要在一年之內巡迴北中南20個站點，吸引消費者體驗科技量身。

運用紅外線量測，3D AI體型檢測可於8秒內快速檢測全身3D表面資料，透過36個3D人體AI自動標記點方式，可以自動辨識並分析計算身高、三圍、腿圍，另外也可以自動計算出內衣尺碼及體型分析。消費者可利用資訊，透過臨櫃或是在電商平台上購買商品。量測之後的身材資訊，則會儲存在台灣華歌爾的CRM（客戶關係管理）系統之中，作為消費者臨櫃購物的身體參考資訊。

程倚華攝影

台灣華歌爾表示，這20個站點循環結束之後，預期可以導入約1萬名會員。雖然，這與台灣華歌爾目前已經有的百萬會員數比起來仍少，但主要還是希望運用科技力，帶給消費者新穎的購物體驗。

目前，全台灣僅有一台3D AI體型檢測器，被問到未來華歌爾在全台上千個櫃點中，是否會選點常駐這台設備？台灣華歌爾表示，將依據20個快閃店點的成效而定。

在2020年，華歌爾將陸續在台灣各地開設3D AI體型檢測快閃店。 程倚華攝影

舒適、美型都要兼顧，華歌爾用數據滿足消費者需求

談到近年來台灣女性對於內衣需求的轉變，台灣華歌爾產品研發本部協理簡琇惠說，「以往機能型的產品大概占比7成，但是目前舒適型與機能型的銷售佔比大約各占半數。」儘管台灣女性對於舒適型內衣的需求增加，不過，她也認為，女性對於內衣的需求是很多元的，對於美型的要求，華歌爾也必須要兼顧。

為了要持續研發符合市場需求的產品，台灣華歌爾自2014年起成立人因科學研究室，透過分析會員系統中的消費者各年齡層數據，進而開發出最適合台灣市場的產品。

去年3月份，華歌爾推出的Good Fit系列產品，強調同時兼顧舒適性與美型，就是第一個由人因科學研究室研發專利並商品化的系列。該產品也帶動了台灣華歌爾的整體銷售，在去年3月創下了較2018年同期成長155%的好成績。

相較於由專櫃人員量測身體數據，華歌爾推出3D體型檢測的主要用意，是蒐集更準確資訊，進而從中找出產品趨勢。未來能否有足夠的推新品速度、準確度，將考驗內衣老牌的科技戰術。

責任編輯：蕭閔云