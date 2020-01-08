高通宣布針對自動駕駛技術推出Snapdragon Ride平台解決方案，目標在降低自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的複雜性。

車載技術在CES 2020佔據大多版面，顯見已是科技巨頭垂涎的新戰場。

以手機晶片為主力產品的高通，宣布針對自動駕駛技術推出Snapdragon Ride平台解決方案，目標在降低自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的複雜性，是高通開發自駕車全系統的處女作。

編按：先進駕駛輔助系統（ADAS），相較於自動駕駛系統旨在幫助車主實現全自動駕駛，ADAS的目標則是輔助駕駛人進行汽車駕駛控制。早期只有高級車配備，目前因技術的進步與感測器成本降低，則愈來愈普及，常見的系統有停車輔助、車道偏離警示等。

其單晶片、加速器和自動駕駛疊層的獨特組合為汽車製造商提供可擴展的解決方案，應用範圍廣泛，從目前的汽車主動式安全系統（Active Safety System），到未來可能四處可見的無人自駕計程車（robotaxis ）和機器人物流等領域均有適合的應用場景。

高通在CES發表會上宣布持續擴大與既有夥伴通用汽車（GM）的合作。Snapdragon Ride將在2020年上半年開始提供汽車製造商和一線供應商進行開發，預計搭載Snapdragon Ride的車輛將在2023年開始量產。

高通在CES發表會上宣布持續擴大與夥伴通用汽車（GM）的合作。預計搭載Snapdragon Ride的車輛將在2023年開始量產。 Linda Parton via Shutterstock

Snapdragon Ride整合高效能硬體、領先業界的人工智慧技術、以及開創性的自動駕駛疊層，Snapdragon Ride整合高效能硬體、領先業界的人工智慧技術、以及開創性的自動駕駛疊層（Software Stack）之上，其具有高熱效率的特色，可在L1、L2達到每秒30兆次（TOPS）以及L4、L5自動駕駛所需的以130W以上700兆次的運算表現，而無需昂貴的液冷系統，有助於降低成本並提高可靠性，能有效提升電動汽車效能。

高通積極布局車載系統領域已有一段時日，包括用於遠程訊息處理系統的產品等，為的就是希望在競爭激烈的先進駕駛輔助系統（ADAS）市場搶占一席之地，與Nvidia和英特爾子公司Mobileye一較高下。

在去年的CES上，高通就已發表第三代自動駕駛汽車平台，藉由6塊Snapdragon 820A晶片組成的模組，實現類似於特斯拉Autopilot的駕駛輔助功能。

高通技術公司產品管理資深副總裁Nakul Duggal表示：「Snapdragon Ride平台主要支援目前自動駕駛最重要的3個領域，包括用於車輛的L1、L2主動安全先進駕駛輔助系統，包括自動緊急剎車、交通標誌識別和車道保持輔助功能；L2+便利型先進駕駛輔助系統，適用自動高速公路駕駛、自動停車於在走走停停的城市駕駛；以及L4、L5全自動駕駛，用於城市自動駕駛、無人計程車和無人機器人物流。」

責任編輯：蕭閔云

資料來源：高通、Tech Crunch、Forbes