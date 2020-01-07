汽車科技成為眾所矚目焦點時，亞馬遜也計劃讓Alexa走入車內，提供語音付款等功能，成為駕駛最好的小幫手。

就如消費性電子展（CES）官方所揭露的今年展會趨勢，汽車科技是本屆大展眾所矚目的焦點。在電商、雲端技術領域呼風喚雨的亞馬遜，如今也看上汽車市場的龐大潛在商機。

過去多年來，從智慧音箱、電視、時鐘到微波爐，亞馬遜語音助理Alexa大舉拓展勢力範圍，成為普及率最高的語音助理，圍繞民眾生活周遭的各樣科技產品，幾乎無處不見它的身影。

亞馬遜進軍汽車領域，拓展Alexa車內應用

然而，卻有一樣比智慧音箱普及率更高的載體，尚未被Alexa完全攻陷，那就是汽車。在駕駛的場景中，由於雙手必須專注於開車，語音功能的地位無可取代，可說是Alexa的主場。

目前正於美國拉斯維加斯舉辦的CES展上，亞馬遜宣布與知名超跑車廠藍寶堅尼、電動車新創Rivian締結合作關係，讓Alexa進一步深入這塊領域。

新創Rivian即將推出的兩輛電動車，都將搭載亞馬遜語音助理Alexa。 Rivian

亞馬遜表示，蘭寶堅尼旗下超跑Huracán EVO將配備Alexa語音助理；同時Rivian正在開發的R1T皮卡車及R1S休旅車（SUV）中，也將成為Alexa的新居所。這兩款電動車預計分別在2020下半年及2021年正式上市。

亞馬遜與Rivian的關係相當密切，去年10月時，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）曾透露，他們已向Rivian下訂10萬台送貨車。亞馬遜本身也是Rivian的主要投資者，2018年曾領投一輪7億美元的融資。（解密2019年獨角獸報告：142家新創入榜，電動車黑馬強勢竄出）

這並非亞馬遜在汽車領域首度出擊。從2016年開始，他們便開始與車廠合作，提供利用搭載Alexa的智慧裝置遠距啟動汽車的功能；2017年，福特更成為首家透過App導入Alexa語音助理的車廠；奧迪、福斯、BMW等大廠隨後也跟上腳步，在車載設備上支援Alexa。

從2019年開始，亞馬遜開始加速汽車領域的布局，正式開賣車用智慧音箱Echo Auto；9月通用汽車也宣布，今年上半年別克、凱迪拉克、雪佛蘭等旗下品牌將推出搭載Alexa的新車款。

為了吸引更多車主使用，亞馬遜也開始為Alexa加入切合駕駛需求的功能，例如付款。他們已與石油大廠埃克森美孚（Exxon Mobil）合作，提供用戶一句話線上支付加油錢的功能。

Fire TV整合後座娛樂系統，乘車可看HBO、Netflix

亞馬遜在汽車領域的布局，也不單只有擴張Alexa的應用版圖，同時也宣布他們將與BMW、飛雅特克萊斯勒合作，以旗下Fire TV供應後座娛樂系統，Voxx Automotive及台灣Garmin等廠商將協助進行整合。屆時乘客將可以透過Fire TV利用Prime Video的各種服務，例如觀看HBO或Netflix。

根據《CNBC》去年底的報導，亞馬遜曾透露進軍汽車後座娛樂系統，提供Fire TV串流媒體服務的念頭，不過當時Alexa Auto副總裁Ned Curic表示，由於智慧型手機與平板已經相當普及，所以公司還在評估中。

亞馬遜還攜手軟體開發商，計劃將亞馬遜語音服務（AVS）整合進地圖導航服務，如Bosch、地圖繪製公司HERE、TomTom等業者的產品之中，目標讓駕駛過程的語音控制能更為簡便。

另外，上述提到的車用智慧音箱Echo Auto也預計將在國際市場推出，而印度會是它的第一站，從1月15日開始販售。

資料來源：CNBC、Forbes、TechCrunch

責任編輯：陳映璇