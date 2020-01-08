汽車，一向被視為污染的主要泉源，正著手顛覆這種的現況的賓士，在CES展上秀出了一輛啟發自電影《阿凡達》，貫徹永續性設計理念的概念車。

2009年上映的《阿凡達》是歷史上最成功的電影之一，開啟觀眾對未來的一番想像，但你或許沒猜想到的，它可能也將為電動車的發展奠定基礎。

於拉斯維加斯舉辦的消費性電子展CES上，德國轎車大廠賓士推出一款啟發自《阿凡達》，外型極度前衛的概念車AVTR（Advanced Vehicle Transformation），藉此展現人與車緊密交融，以及對交通產業環保與永續性的渴望。

有趣的是，AVTR甚至得到了《阿凡達》導演詹姆斯．卡麥隆的鼎力協助，這場演講上，導演本人也現身為這輛概念車站台。

以《阿凡達》為靈感，賓士揭未來感概念車

AVTR有著酷似納美人的藍色調外觀，第一眼最受人注目的，便是後方覆蓋著33塊會如同呼吸般開合的金屬片，賓士稱它為 「仿生翼（bionic flaps）」 ，是未來車內乘客與外界通訊的媒介。

AVTR背後一開一合的仿生葉片，是未來車內乘客與外界溝通的媒介。 YouTube

而 獨特的球形輪子 ，賦予這輛概念車橫向移動的能力，設計靈感則是來自電影內靈魂之樹的種子。賓士指出，相比當前所用的輪胎，這種球形車輪在行駛過森林地時，對土壤的破壞較輕。

AVTR強調人與車的交融，這輛車並 沒有尋常的方向盤等操控系統 ，這或許意謂著在賓士描繪的未來中，所有車輛都是採用自動駕駛。其餘一切操控則經由駕駛右手邊的球形裝置，透過手勢操作與車輛進行無縫的互動。

AVTR車內沒有方向盤，而是透過觸控裝置進行操作。 YouTube

同時AVTR會 監測駕駛的生理資訊 ，依照呼吸頻率產生律動，塑造人車一體的未來感受。賓士形容，這類似於《阿凡達》中納美人騎乘靈鳥的緊密連結，AVTR彷彿一隻具有脈動的生物，是人與自然的延伸。

賓士設計長戈登．瓦格納（Gorden Wagener）表示，他們非常注重使用有機材料，以及創建生物般的功能，且AVTR的車身內部能 像巢或繭般守護乘客 的安全。

AVTR會 監測駕駛的生理資訊 ，依照呼吸頻率產生律動，塑造人車一體的未來感受 YouTube

就如《阿凡達》激發出的環保與生態討論，AVTR的核心設計理念同樣重視永續性。AVTR的電池是利用以石墨烯為基礎製造的有機電池，不必當前電池所必須的稀土元素，以及鎳或鈷等金屬，甚至未來某一天能達到自然降解；車體內飾也是由可回收塑膠及人造皮革打造。AVTR充分體現賓士對環保與永續性等未來願景的追求。

放眼下一個二十年，邁向永續發展

在賓士的展望中，未來車輛生產將能達到循環經濟，效法自然達到減少廢棄物（Reduce）、再利用（Reuse）及回收（Recycle）的環保3R，邁向永續性的汽車產業。

賓士母公司戴姆勒董事長Ola Källenius表示，公司邁向永續性的第一步是減少碳足跡，他們計畫2039年在全球達到汽車生產碳中和，以及擴大電動車、燃料電池車等零排放車輛的占比。

目前賓士在歐洲的部份工廠已100%採用可再生能源，預計2022年所有歐洲工廠就能達到碳中和。

第二步則是減少資源消耗，賓士預計2030年時，可藉由回收淨化生產過程中的廢水，成功減少30%的用水量，這將為地球省下上億公升的飲用水資源。

賓士期望，2030年時用電量與廢棄物產生量可減少40%。 YouTube

用電量與廢棄物產生量也同樣計畫在2030年時，減少40%的比例。目前賓士生產的車輛95%零件可以回收再利用，同時廢棄電動車的電池，賓士也以轉化為儲能設施的方式賦予第二春。

然而這樣還不夠，賓士放眼的終極目標，是打造出「零影響汽車（zero impact car）」，一輛從誕生到上路，對地球沒有任何負面影響的交通工具。電池技術的革新對於這項目標格外關鍵。日前IBM也聲稱正與賓士攜手開發從海水提煉原料，不必鈷等重金屬打造的電池，期望一年內推出產品原型。

賓士正與IBM攜手合作，共同開發一款不必鈷等重金屬打造的環保電池。 shutterstock

「車」向來被視為污染的主要源頭，從生產到上路都不斷在為地球造成負擔。根據WHO的資料，道路交通占全球碳排放的16.5%，是目前僅次於工業生產的第二大碳排放來源。再加上，汽車工業本身也屬於污染、耗能較高的重工業。

賓士正著手在下一個二十年，顛覆這樣的負面形象，讓車與污染不再劃上等號，至於他們能否成功兌現諾言，重塑汽車產業的未來，就讓我們拭目以待。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、Daimler、Bloomberg