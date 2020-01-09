台灣產業創生平台公益信託基金成立，獲蔡明忠、林之晨等9位科技大咖投資5100萬元，創辦人黃日燦說，2020年的任務是推廣企業新創投資，助他們看見後天。

「台灣產業創生平台」由前眾達國際法律事務所創所合夥律師黃日燦發起，8日舉行成立記者會，宣佈已經獲得9位科技業領袖出資，募集5,100萬元將作為未來三年，打造能引導產業「超越今天、明天，全心專注於開創後天」的公益平台。

國發會於2019年12月16日核准「台灣產業創生平台（Taiwan Renaissance Platform）公益信託基金」申請設立，這是國發會自2015年訂頒「公共治理與社會發展業務公益信託許可及監督辦法」後，4年來首次受理申請並獲許可案例。

大亞電線電纜董事長沈尚弘（左）、與佳世達事業群總經理李昌鴻（右）。 王郁倫攝影

黃日燦表示，台灣企業在新創投資上相對落後矽谷，期望打造新創生態系，獲得科技業認同，除黃日燦本身出資600萬元，台灣大哥大董事長蔡明忠、緯創資通董事長林憲銘、大聯大投資控股董事長黃偉祥、佳世達科技董事長陳其宏、信義房屋董事長周俊吉、可成科技董事長洪水樹、大亞電纜/創投董事長沈尚弘也各出資600萬元，台灣大總經理林之晨個人也出資300萬元，總計募得5,100萬元信託基金。

看清楚後天，今天才不會走錯路

黃日燦強調，台灣產業創生平台的宗旨是為台灣產業締造脫胎換骨的重生機會，不僅要刺激創新思維，引導個人及企業看見後天、布局未來，也要培養與國際接軌的年輕世代。

那麼「後天」是什麼？黃日燦解釋：就是無法具體馬上派上用場的東西，「今天」就是現在就馬上可以用的東西；而往前走一下就會碰到或發展到，具體連結的就是「明天」。

他說，英特爾資本投資投很多「明天早上」或「明天下午」的公司，這類公司的策略大概都還聽得懂，主要是開發下一步就會碰到的東西，而「後天」就是一兩年內用不到，但可能三年以後用得到。

黃日燦成立「台灣產業創生平台」，他表示台灣企業新創投資比例太低，要幫助中小企業看見後天。 王郁倫攝影

他回憶，曾經聽過一家新創報告，說得如癡如醉，感覺很不錯，但實在聽不太懂，那就是屬於「大後天」的公司，境界不夠，聽不懂，但境界夠就能聽得懂，這種技術沒有辦法馬上派上用場。

黃日燦也強調，這不是新創基金，不會投資新創，而是扮演產業與新創搭橋的角色，不會要求產業方出錢投資，也不會帶新創去跟企業媒合，主要是分享交流，讓企業知道「後天」後，展開行動。

黃日燦說，當企業能看到「後天」跟「大後天」的事情，再來想現在該怎麼走就會看得很清楚。「只看今天或明天，可能會走遠路，一步一腳印結果走出很多腳印，也可能走錯走不回來。」

2020年要鼓勵台灣企業新創投資

2020年創生平台目標是推動企業新創投資，黃日燦說，近年來，全球企業投資新創的金額及件數快速攀升，企業新創投資已成為企業追求外部創新並尋找新成長曲線的主力之一。

台灣人工智慧學校執行長暨玉山金融控股科技長陳昇瑋（右）與矽谷天使投資董事長楊啟航（左）出席「台灣產業創生平台」記者會 王郁倫攝影

他也呼應2019年10月由台杉資本主辦的台灣企業新創投資白皮書，對台灣產業提出「三個10」主張： 1. 台灣企業應將眼光放遠至未來10年以上的發展、2. 台灣企業應抱持投入新創投資10年以上的決心、3. 企業應每年提撥 10%研發經費或盈餘（取其高）來投資新創。

黃日燦說，這五年來新創投資突飛猛進，美國大約有7成企業新創投資比例，日本有8成，台灣則不知道有沒有20%？但其實光論台灣1,700家上市櫃企業獲利的10%就相當可觀。

「台灣產業創生平台」8日成立，獲得9位科技大咖投資總計募集5.100萬元作公益信託基金。 王郁倫攝影

而後續平台也有四大任務，除推廣企業新創，也會帶領企業領導人拜訪矽谷，建立連結，培育年輕世代產業領袖，並舉辦產業論壇講座，激發業界新創意，而這個努力至少要10年以上才能具體看見成效。