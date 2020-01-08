CES正式開展，台灣也沒有缺席！科技部率領82家新創團隊，前進CES的新創展區「Eureka Park」，更有13家團隊拿下CES官方的創新大獎。

一年一度的CES，今天正式在拉斯維加斯拉開序幕，台灣也沒有缺席。科技部率領82家新創團隊，前進CES的新創展區「Eureka Park」，參展新創團隊的數量排名全球第三，「今年的新創越來越多了。」科技部政務次許有進忍不住驕傲地說。

今年是科技部第三年帶領新創勇闖CES，除了參展團隊變多，這次更有13個團隊拿下CES官方的創新大獎，究竟科技部做了哪些事，幫助台灣新創有機會跟國際接軌？

第三年參與CES，台灣新創數量全球第三

科技部以2018年創立的台灣科技新創基地（TTA）為品牌，在CES新創展區「Eureka Park」設立攤位，值得一提的是，今年創新能量大爆發，共有82家新創征戰CES，數量僅次於法國、韓國排名第三。

Eureka Park是CES專門為新創所設立的專區，每年有都有來自40個國家、共超過1,000家新創團隊在展區內發表最新技術或產品，吸引來自世界各地的創投業者到場尋找投資標的，讓CES成為規模最大的新創活動展會平台。

同時，參展的82家新創中，今年共有13組團隊，獲得CES官方的創新大獎（CES 2020 Innovation Awards），許有進在開幕致詞時表示：「這顯示我國科技新創實力受國際肯定、深感榮耀，不僅奠定台灣的指標性的地位，也凸顯TTA扶植我國新創團隊的成果及決心。」

參展的82家新創中，今年共有13組團隊，獲得CES官方的創新大獎（CES 2020 Innovation Awards）。 高敬原攝影

業師、加速器提供資源，科技部：今年商機目標60億

這已經是科技部第三年率團參加CES，科技部政務次許有進回憶：「第一年團隊只有33組，當時大家都沒經驗，甚至連Pitch都不太行。」為了幫助台灣新創與國際接軌，第二年開始，科技部先帶入選的新創團隊到矽谷，找來當地台灣的業師、VC（創投）協助新創魔鬼訓練，「去年開始，我們有了明顯的成長。」

從數字上來看，去年CES結束後，台灣團隊獲得的訂單商機高達44億，許有進受訪時表示：「今年的目標是60億。」

科技部政務次許有進受訪時表示，今年CES展後的訂單商目標上看60億。 高敬原攝影

科技部在2018年，在台北小巨蛋成立台灣科技新創基地（TTA），為了協助台灣新創與國際接軌，法國新創平台French Tech Taiwan也進駐TTA，更快速吸引了來自全球科技新創相關的組織French Tech Taiwan和MOX、SparkLab、IAPS、比翼資本及techstars等國內外加速器進駐。

科技部在2018年，在台北小巨蛋成立台灣科技新創基地（TTA），協助新創接軌國際。 高敬原攝影

今年能有多達82家新創入選，並在CES中參展，也跟TTA背後提供的資源協助有關。許有進指出，國際新創團隊可以進駐位於小巨蛋內的TTA空間。內部會有業師、加速器從旁輔導，幫助團隊可以更理解市場的需求，加強台灣科技新創與全球新創生態圈的連結。

CES 2020 Innovation Awards台灣新創獲獎名單

LuluPet ：AI智慧貓砂盆，可偵測貓咪是否健康、貓咪異常警訊通知、建立貓咪健康是數據資料庫、結合智慧音箱回報每日狀況等。



農譯科技 ：結合IoT、農業AI以及生物製劑三大系統，其中農業AI包含土壤菌相與肥力預測、病害預測及蟲害預測等。



歐生全 ：內建USB、藍牙低功耗（BLE）與NFC介面，利用指紋辨識，能以單一裝置為行動、PC等各種裝置進行認證，並能延伸作為辦公室識別證與追蹤器之用。



台灣優勢感測科技 ：開發便於攜帶的食物過敏原檢驗產品，檢測效果既快速且精準。



Ible Technology ：開發全球最小的穿戴式空氣清淨機，提供200萬個負離子量、創造比森林瀑布還乾淨的空氣。



Brilliant Optronics ：開發智慧調光薄膜，只要直接把薄膜貼上玻璃就可顯示透明黑色、保護隱私的霧面以及可以搭配投影機投影的顯像模式。



Rice Ear ：主要產品為「Luft Cube空氣淨化器」，使用UV LED+奈米光觸媒，有效去除異味、甲醛、黴菌及細菌，擁有可攜帶、抗過敏（原）、除異味及殺死細菌病毒」等功能。



Nestech Corporation ：開發客製化智慧門禁系統以及資通訊解決方案，增進智慧城市應用的即時監控與效率。



Happy Island Tech ：為運動者設立各種物聯網智慧穿戴設備，包括智慧耳機與智慧手環、手錶，手環、手錶等最大賣點為不需要連接手機，運動數據即時上傳雲端作AI人工智慧運算，再回傳穿戴設備。



Yun yun AI Baby Camera ：為全球首創結合AI並能即時偵測新生兒危險事件（翻身趴睡、口鼻異物覆蓋）的嬰兒監視器。



Jarvish ：運用軟硬體整合物聯網、人工智慧等裝置量產智慧安全帽，打造機車安全帽聯網平台。



Ganzin ：提供整合性視線追蹤解決方案（eye tracking solution），包括視線追蹤模組及對應之軟體開發平台，提供市面上絕無僅有之微小化嵌入式視線追蹤模組，可整合進各式眼鏡之中，包括VR/AR眼鏡以及智慧眼鏡。



Mindtronic AI ：專精在人工智慧等技術研發，開發出具有深度學習能力的生物識別技術、機器視覺與無人駕駛等，並透過這些技術加強人機互動（Human Machine Interaction）和安全性等應用。



責任編輯：蕭閔云