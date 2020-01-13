儘管Switch佔據了大半玩家，Alienware仍不放棄打造了一台能滿足大眾對掌上型機台期望的概念機，但是它的3項致命缺點，也揭示概念到量產的困難。

標題1:激似Switch！Alienware打造能運行Windows10的高規格掌機，究竟只是概念？還是有量產的可能？

標題2:躺著玩GTA5不是夢!Alienware打造能運行Windows10的高規格掌機

每年的CES大展，最吸引人的並不是各家大廠發布的新電視、電腦，而是那些本該待在實驗室裡的概念產品。

它可以是造型科幻的未來汽車，也可能是用觸控螢幕取代實體鍵盤的雙螢幕筆記本電腦，而佔據更多展台的反倒是一些完全出乎你意料之外、腦洞大開的炫技設備，比如可以捲起來的電視，或是自動疊衣服的機器人等。

今年的CES 2020上，同樣有一款概念產品獲得了不少媒體關注。它出自遊戲電腦製造商Alienware之手，也算是戴爾的成果，但這款產品卻和遊戲電腦沒什麼關係。

準確地說，它是一款掌上遊戲機，名字叫「Concept UFO」。

左為任天堂Switch，右為Alienware的Concept UFO。 愛范兒

正如你所看到的，這台遊戲機的造型和那台已經紅遍全球的掌機——任天堂Switch非常相似。

畢竟，它的主體也是一塊類似平板的顯示螢幕，而左右兩側則是可供拆卸的手柄，就連手柄上的搖杆位置、功能按鍵佈局，以及手柄握把配件，也能看到不少Switch的影子。

老實說，模仿Switch設計理念的產品，我們之前也見過不少。在戴爾之前，另一家同樣有「燈廠」（編按：因為雷蛇多數產品中都配備絢麗的燈光）名號的雷蛇也曾做過一套和Joy-Con手柄很相似的配件，供自家雷蛇手機使用。

問題是，為什麼像戴爾這樣的遊戲電腦廠商，要做一台遊戲掌機呢？

根據官方的說法，戴爾其實是希望把遊戲電腦的體驗，移植到行動端上，讓玩家出門時也能透過掌機的方式玩到那些電腦遊戲大作。

至於會選擇類似任天堂Switch的外觀，估計也是認為這種二合一的設計是當下最好的方案吧。

單論手柄，這個曲線設計確實更符合人體工學握持，但也讓整機變得更厚重 愛范兒

在現場上手了真機的Ars Technica就表示，雖然Alienware這台概念掌機的有很強的的「既視感」，但它並不是一個花瓶，而是能夠正常操作和使用，而且手柄的握感比Switch配套的還要舒服。

從拆卸手柄到插入握把，這一連串的操作實在很難讓人不和Switch產生聯想。 愛范兒

同時，你也可以像Switch一樣，將它和顯示螢幕、電視連接，將游戲畫面切換至大螢幕上；亦或是將兩側的手柄拆下來裝進握把內，再立起主機背部的支架，對著掌機螢幕遊戲。

由於這台掌機仍處於概念機定位，目前戴爾並沒有公佈具體配置信息，但根據The Verge的說法，這台掌機配備了一塊8英吋1200p的顯示螢幕，螢幕的增大使得整機體積也變寬了不少，而且重量可能是Switch的3倍多，但做工和質感都比較紮實。

會亮燈的搖桿 愛范兒

此外，這台掌機也在模仿Switch的基礎上，對部分細節做了調整。比如用戶可以自行修改搖桿內側的燈光顏色，也算是繼承Alienware筆電的亮燈特色了。

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同時，掌機背部的支架也比Switch的更寬大，它甚至還支援像Surface筆電一樣的多角度調節，所以這台掌機直立時的穩定性會比Switch更強，甚至可以直接放在膝蓋上。

軟體方面，該機運行的是完整版的Windows 10系統，這意味著它也是一台小型Windwos平板。理論上，你可以直接安裝Steam、EPIC等第三方商店，運行電腦遊戲。

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不過針對遊戲部分，Alienware也為這台設備開發了一個直觀的啟動頁，讓玩家可以更便捷地管理遊戲。

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接下來就是遊戲表現了。不少媒體在這台掌機上試玩了《真人快打11》、《火箭聯盟》以及《F1 2019》等幾個電腦遊戲，其中Ars Technica認為這台掌機的《真人快打11》畫面和Switch上的差不多，但前者勝在沒有卡頓或掉幀的情況，但機器背部也會有明顯的溫度上升。

PCmag則表示，像《真人快打11》這類畫面比較好的遊戲只能在中低畫面特效下才能確保流暢，想要它獲得和高端遊戲電腦一樣的畫面顯然是不現實的。

至於The Verge同樣對這幾款遊戲的流暢度和幀率表示滿意，甚至會比Switch版本要更為流暢，不過體驗者認為掌機本身仍很難擺脫Windows系統的影響——比如在啟動《火箭聯盟》時，螢幕上就彈出了一個Steam的對話框。

由於該機使用了一個高達65W的USB-C充電器，加上戴爾的工程師表示它並未採用英特爾Core H或是NVDIA的GeForce晶片，Notebookcheck猜測這台掌機應該搭載了較為高端的英特爾Ice Lake處理器，或是集成了Radeon RXVega10顯卡的Ryzen晶片。

如果猜測屬實，前文所說的幾款遊戲在720p乃至是1200p分辨率、中低畫質下，確實也不會碰到什麼卡頓的現象，懸念仍然在於一些比較吃性能的動作、第一人稱射擊類作品。

除此之外，我們也不知道這台掌機在外接顯示螢幕時，會不會和Switch一樣能自動切換至另一套主頻更高的方案上，這些都只能等待戴爾或Alienware官方來解答了。

不過官方表示，這台Concept UFO掌機暫時沒有推向市場的打算，說不定只是Alienware工程師們一時興起的硬體作品。

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將遊戲電腦、主機級別的性能搬到行動端，Alienware不是第一家抱有類似想法的廠商。早在2013年，雷蛇就曾推出過一個名為RazerEdge的遊戲平板，簡單來說就是一台Windows 8電腦搭上專門的實體手柄，但左右均不可拆卸。

愛范兒

同樣是在2013年，Nvidia也曾發布過一台「神盾掌機」——Nvidia Shield Portable，你可以把它看作是一部運行Android系統，再外接實體手柄的整合產品。

不過除了Android手機遊戲，這台掌機也可以透過Nvidia自家的串流服務，將電腦遊戲投影到掌機上，如此便可解決行動端性能不足的問題。雖然想法挺新鮮，但這種串流服務同樣對網路環境有較高要求，最終神盾掌機也沒能引領起什麼風潮。

被稱為「Steam 掌機」的SMACH Z 愛范兒

拋開像Alienware、Nvidia這些大廠不說，在一些小眾品牌上，你也可以找到打著「便攜式Steam掌機」名號的第三方產品。比如開發了多年的SMACHZ，又或者是做成一台小型筆電的GPD。

畫質和分辨率足夠低，跑GTA5 也不是什麼難事 愛范兒

雖然它們造型各異，但目的無外乎都是去滿足重度玩家對於「便攜性」的需求，讓他們能在戶外、旅行過程中，也可以體驗到那些原本只能在主機、電腦上才能玩到的遊戲。

換作是任天堂Switch，讓玩家「在任何地方玩遊戲」同樣可以視為它的核心賣點。

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區別在於，任天堂選擇了另一種實現思路，並不是靠高性能的硬體，而是在性能、便攜性、續航時間乃至是成本這幾點上尋求平衡，再藉助獨占內容、創意玩法和大量中小廠商的支援，才吸引到如此多的用戶支援。

「Switch Pro」的小道消息傳了很久，但至今沒有下文 愛范兒

某種程度上說，戴爾這款概念掌機也向我們展示了「高性能Switch」的實現可能性——從技術角度上說，選擇更大的螢幕，用上超高清解析度，再搭載一顆堪比遊戲電腦性能的晶片，理論上確實可以壓縮到一台掌機機身內，畢竟很多智慧型手機也已經做到了這一點。

問題是，如果這種產品的重量超過600g，相當於一台12.9英寸的iPad Pro，你還是否願意隨身帶出門？如果實現高性能的同時，玩1-2小時就沒電，跑起遊戲風扇狂轉，又是否會遭到玩家的口誅筆伐？

還有最關鍵的定價，顯然也沒什麼人希望看到一台要價2萬的掌機出現。

愛范兒

歸根結底，遊戲機的硬體本身就是一場性能與成本等多種因素間的博弈，幾大巨頭能夠在主機行業翻滾多年，顯然也不是光靠「機能至上」的思路就能守住自己的一畝三分地。

更別說在掌機這個領域，最早期為性能而犧牲了便攜、續航和成本的產品，基本都沒能堅持到現在。

如果雲端遊戲能興起，Steam 掌機也就沒有存在的價值了 愛范兒

與此同時，遊戲機的生意也不能離開遊戲去評價，雖然躺在沙發上玩《GTA5》和《碧血狂殺2》的願景十分美好，但在Windows系統的限制下，意味著不管是硬體方還是開發者，都很難像主機一樣對遊戲做定向優化。

所以對戴爾而言，用概念機的方式展示一下技術實力大概是最好的選擇了，真正的掌機生意，還是留給任天堂吧。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒