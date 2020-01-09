日本富豪前澤友作在推特（Twitter）上表示，他將發出總計10億日圓的大紅包，希望藉此實驗「無條件基本收入」能否讓人過得更快樂。

時尚電商Zozo創辦人、日本富豪前澤友作又有了驚人之舉。近期他在推特（Twitter）上宣佈一項「社會實驗」，將從追隨者與轉發貼文的網友中，挑選出1,000人每人發送100萬日圓，合計送出10億日圓（約新台幣2.7億元）的新年大紅包。

看到這篇文章先別急著打開推特去按追隨，抽選者的統計只到1月6日23點為止，換句話說，已經截止了。

前澤友作聲稱，發送10億日圓的這場活動是一次社會實驗，希望民眾共同參與，一起思考日本的未來。 Twitter

一場正經的「社會實驗」，盼引起民眾及學者重視

無條件基本收入的議題在各國討論已久，不必工作也能獲得一筆固定收入，到底能否讓人過得更快樂？ 前澤友作表示，他是為了親自確認這點，才在日本新年期間舉辦這一場大送紅包的活動。

前澤友作指出，這是一場嚴肅的社會實驗，並聲稱會在發出紅包後，定期對受贈者進行調查做後續追蹤，他希望這起實驗能引發學者與經濟學家的興趣。

在普遍保守不外顯的日本企業家中，前澤友作可說是個人色彩相當濃厚的一位，他豪放不羈、不吝千金的作風，近年來屢屢締造驚人之舉。

2018年前澤友作包下了馬斯克SpaceX的繞月之旅機票，圖為兩人當時合照。 Twitter

2017年時，他曾以1.1億美元天價買下美國塗鴉藝術家尚・米榭・巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作；2018年則包下SpaceX繞月之旅的全部座位，再度登上新聞版面。（SpaceX首位乘客揭曉！日本時尚電商社長為什麼要包下繞月旅行的所有船票？）

不符無條件基本收入實驗，前澤友作挨批花錢買追隨

然而，前澤友作這個社會實驗，似乎與大眾普遍對無條件基本收入的概念不同，獲選者將一次性獲得100萬日圓（約新台幣27萬元），而非每月獲得一筆額外收入。日本第一生命研究所首席經濟學家永濱利廣認為，無條件基本收入是指定期給付提供生活安全感的最低金額，和前澤友作的作法截然不同。

因此與無條件基本收入相比，前澤友作發送的紅包更像是一筆福利津貼，或者說大樂透，除了後續定期追蹤成效外，獲獎者沒有工作狀況、薪資情形等任何先決條件。

有批評認為，前澤友作是利用這場活動打響自己的知名度，並增加推特的追隨者數。1月1日時，前澤友作推特的追隨數僅有50萬，一週過去現在已暴漲到684萬人。

或許，從蜂擁參與抽獎的民眾，到網路上的批評聲浪，都是前澤友作這場「社會實驗」的一部分。這令人不禁聯想起，那根以膠帶黏在牆上，價值數百萬美元的香蕉藝術品。

另外，前澤友作引發的這場騷動，也給予有心人士趁虛而入的機會。日本多起報導指出，有詐騙業者假借通知獲獎者的名義，騙取民眾的個人資料與信用卡資訊。

不工作也有錢拿，背後有2個擔憂

隨著AI與自動化的興起，越來越多人擔心未來工作將被機器人取代，無條件基本收入的議題也不斷被放上檯面討論。美國總統候選人楊安澤就是無條件基本收入的擁護者，他提議以每月基本收入取代部份現有福利。

加州斯塔克頓市也正執行無條件基本收入的實驗，政府挑選出500位市民，每人每月發送500美元的基本收入。年僅29歲的市長麥克．圖布斯（Michael Tubbs）表示，他們希望藉此減輕貧窮人們的生活負擔。

圖布斯希望藉由無條件基本收入，改善貧困市民的生活水準。 shutterstock

對無條件基本收入的批評通常分為兩大類，一是人們獲得額外的收入後，便會浪費在非必要的物品上；二是獲得無條件基本收入的民眾，由於沒有金錢壓力不會積極求職。

第一點在斯塔克頓市的實驗中得到反證，根據官方的資料，獲得基本收入的民眾，約40%將錢花在食物上；24%用於購買生活雜貨；11%拿來支付水電瓦斯等費用；9%使用在修車及加油上。

第二點則還有待觀望。芬蘭是全球首個進行無條件基本收入試驗的國家，該國在2017年至2018年底期間，抽選出2,000位失業民眾，給予每月560歐元（約新台幣1.84萬元）的無條件基本收入。

根據當時的研究結果，這筆額外的收入的確可以讓民眾生活更快樂，這似乎是前澤友作希望得到的結果。不過，芬蘭政府最初的預期是希望降低失業率，成果並沒有滿足他們的期望，顯示無條件基本收入無助於改善失業情形。（AI神預測「高離職風險」員工，緯創5大AI應用超乎想像）

無論無條件基本收入到底可不可行，前澤友作聲稱，他希望藉此激起日本社會對於這項議題的討論，並讓民眾作為參與者，一起思考日本的未來。同時他也在推特上表示，他認為人們想要的不是錢，而是實現夢想（的空間）。

資料來源：Business Insider、朝日新聞、Reuter

責任編輯：陳映璇