當多數人都只想到自己的時候，比起過人的學歷、優秀的外語能力，或者機靈的「小聰明」，設身處地為他人著想的體貼，才是一位員工在職場上最大的亮點。

在我眾多斜槓的工作中，有一個特別的項目就是「教書」。

有時候我會在大型企業做人員培訓，也到過政府單位或大學進行演講。然而我是怎麼開啟這項業務的呢？猶記得十多年前，才20出頭歲的我，因為當時有個機構邀請我老闆去教書，但老闆因為假日要陪小孩不太想去，於是就叫我去代課。或許教的還不錯，於是就這麼教著教著，竟已教了超過十年。

發自內心細膩的體貼，就是最特別的亮點

而我的教書旅程，也好像是張未知目的地的旅行機票。因為教書，曾讓我飛過上海、廣州，金門，台灣從北到南，遠至屏東花蓮都曾到訪過，有一番滋味。某次上課的時候，我遇到了一個學生給我的印象特別深刻。

那個孩子站在人群中排著隊，等候前面的人問完我問題才出聲。別人問問題時他也在旁靜聽，手中同時記著筆記。輪到他發問的時候有禮貌的把想問的題目條列式的給我說了一番，讓我容易一條一條回答。我要走的時候他說:「老師，您剛剛用自己的帳號登入教室的電腦，我替您登出吧。」這個動作給我很深的印象，雖說我的公眾信箱裡頭也沒甚麼見不得人的東西不怕人看，但這個小朋友細膩的「體貼」，其實就是一個少見的「差異化」。

另外有一個經驗是這樣的，某次我陪幾個醫師朋友南下去演講，因為他們是搭計程車前往，而我是開車去的，因此回程大夥全上了我的車回台北，當大家討論著要去哪吃飯，其中一位醫師就貌似自然地說:「到江子翠去找吃的吧。」我當下聽起來怪:「江子翠哪有甚麼好吃的？怎麼會想去這裡？」。而且他們幾個都住台北市，只有我住江子翠，我大可以走高速公路先把他們丟回市區再自己開車回家，後來才知道他是「體貼」不讓我一個女生最後自己開車回家，於是直接在我家附近找飯館，他們再自己回去的心意。

我覺得「體貼」是一種很微妙的行為，出自於一種「疼愛」，是以對方為中心的思考基礎下而產生的。在過程中，不去強求自己的動作非要讓對方看懂，只要是「為對方好就好」的心意，雖然淡淡的，但感動的記憶卻能存留很久很久。

發自內心為人著想，融在血液裡的良善，就會讓人閃閃發光。 gpointstudio via shutterstock

隱晦的「小聰明」就像未爆彈，遠離是唯一解方

這其實也適用於職場的用人原則，雖然我沒有自己開業當老闆，但還是偶有面試助理或帶領一些年幼夥伴的職務。一直以來我都算是個頗仁慈的老闆、雖然要求很嚴格，但對伙伴們也向來都是提攜、成全、不藏私。但前幾年我曾fire掉一個夥伴，坦白說這個孩子是我歷任助手中相對聰明，學歷、語言也都優秀。我很花心思的栽培她，甚至把我某一個項目的收入提撥一部分出來，讓她跟著我去接下一份原本並沒有她位置的工作。

但是「聰明」並沒有保住她的飯碗，在某幾次的專案中，那孩子用了撒嬌政策，向我的客戶討要了一個沒有事先跟我商量的「特權」，爾後當我知道了那件事情，她給我的回應居然是「客戶都已經同意了呀，我何必那麼在意」的態度，這實在不是個太可愛的記憶。

而最終她所「討要到的特權」並沒有保住她的位置，在幾次無法配合交辦任務的事件後，我們終止了與她的合作。這樣看來，我很無情嗎？或許會有人這樣認為，但是對於我或品牌而言，「隱晦」都是個麻煩的大忌，這有可能衍生的是「八卦」，是我將因為未知而無法適時掌控的「危機」，這是個黑暗。當我沒有辦法改變這個情況的時候，遠離就是唯一的解法。（推薦閱讀：給CEO的5個教訓：不開除人是讓公司毀滅的好方法）

設身處地為人著想，不怕沒有發展的舞台

其實這幾個例子都是滿小的事，但卻衍生出完全不同的結果。當我們多替別人想一點，多問一句，或是設身處地的替人著想的時候，可以創造的是被記住的機會、接案的機會、或是一份新的工作。

當這個世界上人人都只想到自己的時候，你因為「捨己」而成為一個「奇特的亮點」。那份光芒並不是來自於你長得特別帥，外語說得特別好，而是融在血液裡的良善，你就會閃閃發光。

聖經裡有段故事是這樣的：「在最小的事上忠心的人，在很多事上也忠心；在最小的事上不義的人，在很多事上也不義。」於是主人稱讚那又良善又忠心的僕人，並且把許多產業都派給那僕人管理，並且讓他進來享受你主人的快樂！』

很可愛的，在某次我接手一個國際論壇的主持工作，因著自己的外語不好而有些自卑，但當下我的小夥伴跟我說「沒關係，以你的檔次都會直接有翻譯協助你，不用難過自己英文不好。」你說說看：這樣的人，怎麼會沒有舞台？

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場。）