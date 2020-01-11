受到5G對消費型電子產品的刺激，帶動記憶體今年整體表現樂觀。南亞科10日法說會上宣布將不再仰賴美光授權，10奈米技術要自己來！

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科10日舉辦法說會，公布去年第四季營收為新台幣131億1600萬，季減11.4%，稅後淨利12.78億元，季減42.1%，是14季新低水準，但展望2020年的記憶體市場表現，總經理李培瑛預期上半年營運可望逐步好轉、更對今年抱持樂觀看法。

南亞科總經理李培瑛預期記憶體上半年營運可望逐步好轉，更對今年抱持樂觀看法。 簡永昌攝影

值得注意的是，南亞科同時宣布成功開發出10奈米級DRAM新型記憶胞技術，將不再向美光取得授權，而距離上一次南亞科完全自主開發，則要回溯至99奈米製程。

李培瑛也加碼透露，今年將繼續有徵才計畫，預計招募100-200位生力軍。

不仰賴美光技術授權，南亞科自行研發出10奈米

過去幾個世代的製程技術，南亞科均採用來自美光的授權，但為了這次新世代製程進度，南亞科連續兩年把資本支出用在這場研發中。

李培瑛指出，新製程技術將為南亞科帶來新的技術平台，同時也能替未來更高密度的LPDDR5（低功耗雙重數據比例）、LPDDR6持續提供發展機會。由於未來的技術是南亞科自主開發，因此能自行掌握研發步調、可望改善成本，「成本肯定是比美光授權要來的低，但目前尚無考慮自主研發的技術授權給大陸業者。」

此次成功開發的10奈米級DRAM新型記憶胞技術，將使DRAM產品持續微縮至少3個世代，目前第一代10奈米級前導產品包括8GB DDR4、LPDDR4及DDR5 預計在今年下半年陸續進入產品試產 ，應用於消費型、低功率與標準型產品上；至於第二代的10奈米級製程技術也已進入研發階段，將在2022年前導入試產。

被問到是否擔心自主研發的新產品不受到客戶青睞？李培瑛自信地說，其實南亞科一直都有自己的研發團隊，所以並不擔心技術不純熟，同時也會透過銷售能力、客戶服務等方式，強化南亞科在市場的競爭力。

消費型電子產品需求穩健，記憶體今年整體樂觀

面對嶄新的一年，李培瑛樂觀看待記憶體市場的表現。

他認為，今年第一季的價跟量都可望高於去年第四季，原因包含2020年庫存去化持續進行、受到5G基站的佈建影響，伺服器需求穩健成長、64GB記憶體模組出貨占比及邊緣運算持續增加。（延伸閱讀：5G基地台帶動供應鏈！介質濾波器掀大變革，導電漿廠預期月供應量將上噸）

李培瑛希望今年在伺服器這端的需求銷量可以達到10%左右。

展望2020年受5G影響，包括5G手機、基站佈建、5G筆電等各種消費型電子產品的穩定成長，今年記憶體將有望逐季上揚。 Monster Ztudio via shutterstock

至於手機DRAM搭載量的增加，則是受到5G手機銷量上調影響，其中又以8GB DRAM需求為主。此外，PC出貨量穩定主要來自於商用及遊戲PC需求強勁，尤其今年不少廠牌都有推出雙螢幕、5G筆電或是在創作者筆電上多有著墨，都強化了對DRAM的需求。

在消費型電子產品需求穩定成長狀況下，記憶體業者對2020展現信心。

責任編輯：陳映璇