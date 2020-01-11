如果說「天璣1000」是聯發科在5G上必要的指標性產品，那「天璣800」就是聯發科搶攻中國中階手機市場的利器。

繼去年11月，聯發科發表了自家第一款5G處理器「天璣1000」後，緊接著在2020年美國消費性電子展CES上，第二款5G處理器也跟著問世——進一步助攻聯發科搶占中國5G中階手機市場的「天璣800」。

「聯發科推出面對中階大眾市場的『天璣800』系列，朝5G普及化的目標邁進，將會幫助5G智慧型手機細分市場，以『中階價位』為消費者帶來5G功能與體驗，」聯發科技無線通訊事業部總經理李宗霖說道。

天璣800採用4個主頻達2GHz的大核Cortex-A76、4個主頻高2GHz的Cortex-A55核心。 聯發科

天璣800主打5G中階市場

和天璣1000一樣，天璣800一樣採取聯發科強打的SoC（系統單晶片）設計，同樣相容NSA（非獨立組網）和SA（獨立組網），至於支援頻段，一樣都不支援mmWave（毫米波）、僅支援Sub-6。（延伸閱讀：為何天璣1000只支援Sub-6，還讓聯發科底氣十足？官方揭5G背後戰略佈局）

但更值得探討的，是天璣800這一款主打5G中階市場的產品，對於聯發科的戰略意義。

「天璣1000是必要的指標性產品，但天璣800，卻是聯發科搶攻中國中階手機市場滿重要的利器，」台經院資深半導體產業分析師劉佩真表示。

回朔天璣800出現前，聯發科在對其最重要的中國市場，已經取得不錯的成績。劉佩真指出，中美貿易戰這一不確定因素，反而成為聯發科的一股助力；2019年第三季，聯發科在中國手機市場的市占率甚至一度超過高通。（延伸閱讀：慢了聯發科一步，高通靠3款5G處理器大反擊！揭晶片大佬背後盤算）

「原先市場預期，聯發科（進展）會落後半年到一年，這次幾乎能跟上時程。」

對比聯發科4G初期相對落後的腳步，在5G的開端擠進了「第一線」，也追上了高通的進程，因此合理推測會把去年在4G上取得的優勢，延續到5G產品上。

市調機構Counterpoint指出，2020年全球5G智慧型手機出貨量將超過2.7億台，市占率也將從2019年的1%成長為15%以上。且隨著晶片大廠陸續推出旗艦級、高階、中階等不同定位的5G解決方案，5G手機價格也會越來越平價。

Counterpoint進一步預測，單單在中國，2020年預計會有超過100款5G手機，在第三至第四季時會有單價2,000元人民幣（約新台幣9,000元）的中階、中低階價格帶產品陸續問世。

劉佩真觀察，無論是天璣800，還是高通的Snapdragon 765，目前對5G手機的價格影響還不會太大。雖然官方表示，首批搭載天璣800系列的手機將於2020年上半年問市，但目前都還未釋出更具體的消息，「預計在2020年底前，聯發科還會再發表四款5G晶片。」

聯發科在CES上，還說了什麼？

另一方面，聯發科也在CES大展中，展示包括8K電視、Wi-Fi 6、AIoT等各種應用。

CES2020的一大重點，就是8K電視，隨著SONY、LG、三星、TCL都紛紛搶進，聯發科自然沒有缺席。聯發科智能家庭事業群總經理張豫臺表示，8K智慧電視晶片「S900」已經出貨，有客戶導入產品中，預計本季就能看到終端產品上市。

聯發科智能家庭事業群總經理張豫臺表示，8K智慧電視晶片「S900」已經出貨，有客戶導入產品中。 高敬原攝影

談到8K電視發展，張豫臺認為，當年4K市場推廣約大概3至4年，8K至少也要5至6年。主要是消費者必須擁有65吋以上的電視，才能在畫質細膩度上感受到差距，但他不認為缺少8K原生內容會是問題，「因為當年4K剛起來時，內容也不多。」

此外，聯發科去年發表的Wi-Fi 6也是今年一大重點，「Wi-Fi 6就是家裡用的5G。」聯發科資深副總經理暨智慧設備事業群總經理游人傑表示，用低功耗的Wi-Fi 6 2x2，就能拿來看8K電視。

聯發科也端出許多有趣的AIoT應用，藉由旗下的i系列物聯網晶片，冰箱內的鏡頭，可以辨識食物種類，以及分別的數量，可以在冰箱外觀的螢幕上掌握食物庫存。

藉由旗下的i系列物聯網晶片，冰箱內的鏡頭可以辨識食物種類，以及個別的數量。 高敬原攝影

另外，在開視訊會議時，鏡頭會自動辨識臉部位置，並將鏡頭拉近，確保臉部維持在畫面中間。

責任編輯：陳映璇