遠百營收成績單亮眼，除了萬眾矚目的信義遠百A13成長穩定外，板橋遠百去年營收更是上衝百億。今年旗下百貨將陸續追尋信義遠百引入數位化服務增添業績動能。

遠百首度插旗北市信義區，開出信義遠百A13後，既有店點表現也穩健成長，遠百今（13）日指出，旗下板橋大遠百去年營收衝破百億元，年增3%，成為新光三越台中店、台中大遠百之後的百億元營收百貨成員之一，其中，以精品成長10%最為強勁。

遠百指出，去年12月新北歡樂耶誕城官方統計，共約618萬遊覽人次創新高，由於一連串活動帶動來店人潮暴增，板橋大遠百去年營收正式突破100億元，年增3%， 繼台中大遠百後，遠百旗下第二家百億元百貨 。

板橋大遠百統計，各業態中以精品成長10%、餐飲成長8%表現最亮眼，化妝品也是業績主力之一，包括SK-II、Estée Lauder、Dior、LANCÔME和CHANEL五品牌年度業績均破億元；此外，珠寶I PRIMO也成為業績億元大櫃。

進入2020年後，遠百認為，捷運環狀線即將開通，將導入更多新店、中永和和新莊地區消費者，而信義遠百A13成為旗下首間「數位百貨」後，板橋大遠百也提升數位服務、配合行動支付強化體驗，為今年業績成長添新動能。

遠百看好環狀線開通後將帶來更多新店、中永和與新莊消費者。 王郁倫攝影

另外，為刺激第一季的年節檔期業績並吸引更多來客，板橋大遠百表示，今年福袋獎項數量增多，使中獎率提升30%，而頭獎為「NISSAN MARCH 1.5」汽車（市價53.5萬元）1台。

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