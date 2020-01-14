雖然中美關係趨於和緩，川普政府與華為的局勢依舊緊張，台積電近期傳出延攬前Intel遊說大將彼得．克里夫蘭，試圖及早建立與華府的溝通橋樑。

隨著第一階段貿易協定即將在本週正式簽署，中美之間的緊張氛圍漸漸舒緩，然而美國對華為卻依舊戒慎恐懼，近期更加緊施壓要求英國一齊參與封殺。

身為華為重要晶片供應商的台積電，近期也傳出找來Intel的遊說大將彼得．克里夫蘭（Peter Cleveland），力求緩解雙方衝突波及，免於池魚之殃。

美國與華為緊繃的局勢已經維持一年，根據《彭博社》報導，早從半年前，台積電便透露於美國建立政府公關的打算，如今傳出的消息可說驗證了當初這一說法。

自華為受到封殺後，美國試圖影響台積電供貨的疑慮便從未休止。雖然台積電聲稱，美國沒有施壓要求中止向華為供貨，但兩者間越發嚴重的對立，似乎也令他們決定招聘說客，防範於未然。

前陣子有傳言指出，美國政府擬祭出「微量條款」，這將可能限制供應華為的美國技術占比門檻，從25%下調至10%。若消息屬實，屆時台積電勢必得面臨抉擇。華為是台積電第二大客戶，占整體收入的10%以上。

台積電澄清：非單一事件設立此位置

從LinkedIn頁面查看，克里夫蘭已於本週將其任職企業更改為台積電，頭銜則為副總經理（Vice President），將處理政策、監管及立法等相關事宜。不過，他的任職期間是從2019年算起。

根據台積電代理發言人高孟華的表示，克里夫蘭確實是在去年下半年就任到職。

高孟華進一步說明，台積電過往也有在處理政府政策與相關立法，此次延攬克里夫蘭並賦予一個新的角色位置（Position），主要是希望借重其過往的專長，協助台積電未來在與利害關係人（Stakeholder）中——「政府」角色的溝通更加強化（enhance）、順暢。

且作為全球企業，克里夫蘭未來將面對的不僅是美國政府、更要代表台積電與全球政府部門進行溝通，因此台積電並不是針對單一事件如中美貿易戰，來產生這樣的位置。

Intel頂尖遊說專家，浸淫晶片產業十餘年

回顧克里夫蘭的經歷，他於喬治城大學取得法律博士，隨後曾輾轉擔任參議員查克．羅伯幕僚、黛安．范士丹辦公室主任，並任職過財政與外交委員會；並在一間律師事務所負責政府關係業務。

2008年，他獲Intel延攬成為全球公共關係副總裁，以及華盛頓特區辦公室負責人。克里夫蘭涉獵的領域相當廣，他曾代表Intel參與資訊技術產業委員會、全球製造商協會等各項組織。

根據響應政治中心（Center for Responsive Politics）的資料，過去十年為Intel效勞期間，他主要參與移民、課稅、貿易、專利及電信，這5大項科技巨頭相當關注的議題。

擅長中美議題，將成台積電在美關鍵溝通人選

高孟華對於找上克里夫蘭是否是因為中美貿易的議題不予置評。不過從他過往的職責可以窺見，中美關係是克里夫蘭的擅長領域。

自2019年6月從Intel離任時的內部信件推測，他負責帶領Intel的政府、市場及貿易部門。再加上，他曾代表Intel參加美中關係全球委員會，並在美國商會擔任亞洲特別工作組的聯合主席。

中美貿易戰雖暫時趨緩，但台積電依舊是地緣策略家必爭之地，延攬大將進行全球政府溝通，雖台積電不願正面表示中美貿易為其首要任務，但肯定會是克里夫蘭的大挑戰。 shutterstock

華為被川普政府放上黑名單後，他也曾公開表示意見，聲稱中國可能採取類似的方法進行回應，此舉可能令像Intel這樣在中國有著大筆投資的企業，面臨遭受報復的風險，進而影響雙方國家競爭力。

浸淫晶片產業十餘年，同時對中美關係相當熟稔的克里夫蘭，的確可說是台積電亟欲緩解華為議題的不二人選。台積電指出，克里夫蘭將常駐在華盛頓特區。他的加入可望為使晶片巨頭與川普政府間的連結更為緊密。

台經院分析師劉佩真指出，台積電訂單背後隱藏的其實就是美中兩強不斷角力的情況，台積電在7奈米世代佔有領先全球的市佔率，若5奈米順利量產也將獨步全球，而美國又是台積電重要的客戶源，另一方面中國所佔比重也持續走升。

外傳美國有意改變規則、祭出微量政策來保護美國本土技術，避免以過高的比重出口到中國市場，台積電或許為了減緩美中貿易變化帶來的潛在影響，才於此時延攬克里夫蘭負責全球利害關係人溝通。

責任編輯：蕭閔云