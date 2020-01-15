在「日產救世主」戈恩棄保潛逃後，傳出日產高層正著手與雷諾分家，雖然此消息遭到官方駁斥，但雙方貌合神離已是不爭的事實。

在被指控涉及多項金融犯罪的前雷諾執行長、日產會長戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃後，有著20年歷史的雷諾-日產汽車聯盟如今更面臨分崩離析的危急局面。

戈恩在保釋期間離奇逃出日本，回到祖國黎巴嫩，這戲劇性的轉折也讓日產（Nissan ）與雷諾（Renault）兩家汽車大廠的關係開始發生變化，《金融時報》指出，日產高層已開始思考與雷諾結束20年的婚姻，但隨即已被官方否認。

1999年，當日產連續7年虧損，瀕臨破產邊緣時，法國車廠雷諾收購日產汽車逾36%的股權成為大股東，時任雷諾執行長的戈恩隨後出任日產社長，透過縮減成本拯救這間離倒閉只有一步之遙的日本車廠，並建立起雷諾-日產汽車聯盟。

20年前，戈恩拯救瀕臨破產的日產企業，被譽為「日產救世主」。 Frederic Legrand - COMEO via Shutterstock

由於這項事蹟，戈恩被外界譽為「日產救世主」，日產與雷諾的佳話也成為汽車產業備受讚揚的美談。誰也沒想到，過去有如一對模範夫妻的兩家公司，時至今日卻發展成一對怨偶。

聯盟地位不對等，模範夫妻終成怨偶

根據《金融時報》報導，多位日產高層對雷諾相當不滿，認為這間法國車廠會成為公司的累贅，因此現在正著手討論與雷諾的分離計畫，細節包括改組董事會，以及將工程與製造團隊重新分離。

戈恩職掌公司期間，曾對工程與製造團隊進行整合，日產高管對這點一直以來頗有微詞，認為這兩大團隊是日產的技術核心。

《金融時報》報導，日產高層正著手加速與雷諾的分家，不過官方予以駁斥。 via shutterstock IgorGolovniov

雖然日產汽車出面表示，他們絕無解散聯盟的打算，聲稱聯盟是日產競爭力的源頭，他們會繼續與成員企業共創雙贏的結果。不過日產與雷諾之間的齟齬，早已不是新聞。

經過20年的此消彼長，日產現在已是日本前三大汽車廠商，無論在市值、表現上均優於成績平平的雷諾。然而雷諾卻依然是日產的主要股東，擁有其43%的股份；相對的，日產僅擁有雷諾15%股份，而且沒有投票權，雙方在聯盟中的地位並不對等。

法國政府做媒促雙方合併，卻遭致反效果

擁有雷諾15%股份、30%投票權的法國政府，一直亟欲促成雙方進一步的結合。法國總統馬克宏曾說，兩者合併可望拯救雷諾低迷的股價。過去一年內，雷諾的股價已下跌約38%。

但在企業表現優於對方的現況下，日產對此並不領情，已婉拒合併的提案，對外表示進一步結合並不會帶來營運上的效益。

稍早戈恩於貝魯特召開的記者會上，更直言法國政府對聯盟的干預招致日方深深不滿，聲稱這是導致他失勢的原因之一。戈恩的說法或許無法盡信，但依舊點出日法雙方背後的矛盾所在。（延伸閱讀：曾經的「日產救星」戈恩，如何在日本眼皮底下出逃黎巴嫩？）

2019年，雷諾一度有望與英國汽車集團飛雅特克萊斯勒合併，但最終法國政府否決這項計畫，導致另一間法國車廠寶獅雪鐵龍（PSA）趁虛而入，壯大競爭對手。

汽車產業競爭激烈，脫離聯盟保護傘非明智之舉

與當紅的軟體、3C等科技領域相比，汽車產業的利潤微薄，與同業合作降低不必要支出是重要的創收模式。一旦失去聯盟的庇護，車廠勢必得尋求其他合作夥伴，否則將難以在競爭激烈的汽車產業中生存。

雷諾-日產汽車聯盟一年銷出千萬台車，有分析師認為，即使雙方已貌合神離，依舊不會輕易結束夥伴關係，這也符合日產官方駁斥《金融時報》報導的說法。

「 雷諾-日產聯盟還活得好好的！ 」稍早雷諾董事長塞納德（Jean-Dominique Senard）向媒體表示，「我們很快就會告訴你原因。」

為了使聯盟存續下去，塞納德預告將在近期公佈與日產的新合作項目，向外界展示兩家車廠的夥伴關係仍能正常運作。

雷諾、日產近期均經歷了高層換血的動盪，在新執行長的領導下，雙方短期內應能繼續維持夥伴關係，但若要維繫兩者間的感情，雷諾與法國政府必須讓步釋出股權，並給予日產投票權，建立對等的關係，才是長久共處之道。

資料來源：Bloomberg、Forbes、Bangkok Post

責任編輯：陳映璇