台灣純網銀在經過2019年激烈競爭後，從三搶二變為全數過，將來銀行、樂天與LINE Bank三者的戰爭將從執照的拼搶，轉變成2020年開打的正式戰爭。
金管會主委顧立雄14日在新春記者會中指出，雖然無法精確知道三家純網銀的團隊籌備速度，但就目前所取得的資訊來看，樂天可能最快於六月，也就是第二季的尾聲開張，LINE Bank與將來銀行則在第三季有望運行。
純網銀樂天有望跑第一，最快於6月開業
金管會於2018年11月中至2019年2月中開放申請純網銀審查，由金管會代表與外部專家共同審查，原先預計只會發出2張純網銀執照，讓有意申請的樂天、LINE Bank與將來銀行形成三搶二的局面，不過，最後顧立雄在2019年7月30日宣布，卻是皆大歡喜的結果，三家皆通過許可。
在2020年的金管會新春記者會上，顧立雄提到，就目前的資訊看來，樂天可能是最快開業的純網銀業者，最快在今年6月正式問世。（延伸閱讀：顧立雄發出3張純網銀執照，新住民、金融小白的需求都將被看見）
後續於2019年12月公平會也通過LINE Bank與將來銀行兩家純網銀的事業結合申請案。由於LINE Bank與將來銀行組成來自不同成員，包含金融與電信事業等，公平會也經過徵詢金管會與NCC等部會的意見。最終公平會認為兩者成員間的合作，整體經濟利益大於限制競爭，不禁止結合。由日本樂天主導的樂天純網銀，公平會則表示若達申報門檻，也會依規定經委員會進入審查流程。
為因應最快2020年中上線的純網銀，金管會也規劃了「純網銀監理規劃與建置方案」，監控純網銀業者的流動性風險等。金管會希望將監控的成本降低，透過API技術打造自動、即時的監控系統，並自動產生相關的報表，該系統預計配合純網銀正式開業的時間上線。
純網銀、傳統銀行到底有何不同？
不過，仍有許多民眾對於純網銀不了解，無法區分與傳統銀行、數位銀行的不同。
純網銀與傳統銀行進行比較，最大差別在於「實體分行」的有無，除了總行與客服中心之外，依規定不得設立實體分行，其他業務與傳統銀行無異，只是純網銀的業務將透過網路與行動裝置完成。而傳統銀行的網銀（或App），則是實體分行的延伸，本質上仍是傳統銀行。
實體分行帶來的服務效率不佳就成為純網銀最大的利多，加上由於服務透過網路與行動裝置完成，讓純網銀業者能夠取得用戶的行為，提供更精準的服務。 更快、更準，將是純網銀最基本，也最大的優勢 。（純網銀時代來臨：4個我對純網銀的未來想像）
數位銀行用案例則比較好理解，如王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO，由於沒有實體存摺，所有服務全年無休、線上客服隨時待命解決問題。此外，數位銀行可以直接在線上做定存、買基金、貸款等理財服務，能執行的業務內容跟傳統銀行沒有不同，缺點是部分網路交易金額會有上限。
數位銀行與傳統銀行，是屬於同一種執照類別，因此沒有設立實體分行的限制，以2017年開業的原生數位銀行王道銀行來說，目前全台就設有多個線下體驗分行。
責任編輯：陳映璇