經過2019年純網銀執照申請大戰後，金管會主委顧立雄近期透露，樂天銀行有望是最快開業的純網銀業者。

台灣純網銀在經過2019年激烈競爭後，從三搶二變為全數過，將來銀行、樂天與LINE Bank三者的戰爭將從執照的拼搶，轉變成2020年開打的正式戰爭。

金管會主委顧立雄14日在新春記者會中指出，雖然無法精確知道三家純網銀的團隊籌備速度，但就目前所取得的資訊來看，樂天可能最快於六月，也就是第二季的尾聲開張，LINE Bank與將來銀行則在第三季有望運行。

純網銀樂天有望跑第一，最快於6月開業

金管會於2018年11月中至2019年2月中開放申請純網銀審查，由金管會代表與外部專家共同審查，原先預計只會發出2張純網銀執照，讓有意申請的樂天、LINE Bank與將來銀行形成三搶二的局面，不過，最後顧立雄在2019年7月30日宣布，卻是皆大歡喜的結果，三家皆通過許可。

儘管無法精確地預測，但金管會主委顧立雄表示，樂天將有望成為第一個開業的純網銀業者。 數位時代

在2020年的金管會新春記者會上，顧立雄提到，就目前的資訊看來，樂天可能是最快開業的純網銀業者，最快在今年6月正式問世。（延伸閱讀：顧立雄發出3張純網銀執照，新住民、金融小白的需求都將被看見）

後續於2019年12月公平會也通過LINE Bank與將來銀行兩家純網銀的事業結合申請案。由於LINE Bank與將來銀行組成來自不同成員，包含金融與電信事業等，公平會也經過徵詢金管會與NCC等部會的意見。最終公平會認為兩者成員間的合作，整體經濟利益大於限制競爭，不禁止結合。由日本樂天主導的樂天純網銀，公平會則表示若達申報門檻，也會依規定經委員會進入審查流程。

銀行 將來銀行 樂天國際商業銀行 LINE BANK 股東 中華電信41.9%、兆豐銀行25.1%、凱基銀行7%、全聯9.9%、新光人壽10%、新光銀行2%、新光保全1%、大台北瓦斯1%、關貿2.1% 日本Rakuten集團51%、國票金控49% 台灣連線金融科技公司49.9%、台北富邦銀行25.1%、聯邦銀行5%、渣打銀行5%、中國信託商業銀行5%、台灣大哥大5%、遠傳5%

為因應最快2020年中上線的純網銀，金管會也規劃了「純網銀監理規劃與建置方案」，監控純網銀業者的流動性風險等。金管會希望將監控的成本降低，透過API技術打造自動、即時的監控系統，並自動產生相關的報表，該系統預計配合純網銀正式開業的時間上線。

純網銀、傳統銀行到底有何不同？

不過，仍有許多民眾對於純網銀不了解，無法區分與傳統銀行、數位銀行的不同。

純網銀 數位銀行 網路銀行 代表業者 將來銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行 王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO 各家傳統銀行 特色 沒有實體分行、能進行所有傳統銀行業務，透過異業結盟打造生態系，刺激金融服務創新。 數位帳戶沒有實體存摺、可以設立實體分行，不過多為線下體驗性質；服務範圍跟一般銀行沒有區別，所有服務皆透過網路進行。 能執行轉帳、查詢餘額等簡單金融服務，部分服務受到銀行營業時間限制。

純網銀與傳統銀行進行比較，最大差別在於「實體分行」的有無，除了總行與客服中心之外，依規定不得設立實體分行，其他業務與傳統銀行無異，只是純網銀的業務將透過網路與行動裝置完成。而傳統銀行的網銀（或App），則是實體分行的延伸，本質上仍是傳統銀行。

實體分行帶來的服務效率不佳就成為純網銀最大的利多，加上由於服務透過網路與行動裝置完成，讓純網銀業者能夠取得用戶的行為，提供更精準的服務。 更快、更準，將是純網銀最基本，也最大的優勢 。（純網銀時代來臨：4個我對純網銀的未來想像）

數位銀行用案例則比較好理解，如王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO，由於沒有實體存摺，所有服務全年無休、線上客服隨時待命解決問題。此外，數位銀行可以直接在線上做定存、買基金、貸款等理財服務，能執行的業務內容跟傳統銀行沒有不同，缺點是部分網路交易金額會有上限。

數位銀行與傳統銀行，是屬於同一種執照類別，因此沒有設立實體分行的限制，以2017年開業的原生數位銀行王道銀行來說，目前全台就設有多個線下體驗分行。

責任編輯：陳映璇