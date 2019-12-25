遠百信義A13展開試營運了，吸引台灣第一間樂高授權專賣店進駐。在店內陳列上的各種巧思，都可以看出樂高想要一次擄獲成年收藏家與兒童玩家的野心。

業界矚目以久的遠百信義A13，在今天（25）正式對外試營運。其中，位在三樓的台灣第一家樂高授權專賣店（LEGO Certified Store）格外搶眼。

這個樂高授權專賣店占地超過120坪，是由樂高集團授權合作夥伴喜事集團（MSYAMING INTERNATIONAL GROUP）負責營運。從店內陳列到樓層選定，每個細節都能看出樂高要同時擄獲成人收藏家與兒童市場的野心。

樂高授權專賣店中展示的星際大戰主題積木。 蔡仁譯攝影

比照國際專賣店規格，珍奶、天燈樂高看見在地特色

一走進店裡，不難發現這一次的店內陳列與設備，都是比照國際授權專賣店規格。不過，也有許多展示品，是在強調台灣在地特色。

首先， 店內設有在全球授權專賣店都能看到的五大標配：積木自選樂專區、人偶自選樂專區、人偶掃描機、樂高AR互動盒以及遊戲空間。

將樂高模型盒組對準攝影鏡頭，樂高AR互動螢幕就能顯示出盒組拼砌完成的樣子。 蔡仁譯攝影

遠百信義A13的樂高授權專賣店，是全台唯一可以購買樂高全新散裝積木的店點。 蔡仁譯攝影

將手掌對準感測器，系統就會隨機顯示一個專屬的樂高人偶。 蔡仁譯攝影

身為第一家台灣授權專賣店，樂高A13店有全台獨有的樂高刻字機服務，獨賣商品包括：1989 Batmobile 蝙蝠車、Disney Train and Station迪士尼火車、The Disney Castle迪士尼城堡、Brick Headz系列商品樂高文具，另外也有限量滿額贈品，限量桌曆、聖誕樹、樂高店模型都是樂高迷不可錯過的重點。

在積木自選樂專區，可以購買樂高全新散裝積木；人偶自選樂則可以讓消費者發揮想像力，拼裝出專屬的樂高人偶；人偶掃描機是可以將手掌置於感應器，螢幕便會隨機顯示出一個專屬於自己的樂高人偶；遊戲空間則是讓消費者可以在店內體驗拼裝樂高的樂趣。另外，最吸睛的樂高AR互動盒，是可以將樂高模型盒組對準攝影鏡頭，螢幕就能顯示出盒組拼砌完成的樣子。

另外一點與全球授權專賣店相同的是，店內隨處可以見依照兒童視角商品展示視窗，讓小朋友也能跟大人一起逛街。

樂高授權店內隨處可見兒童視角的展示箱。 程倚華攝影

店內展示的台北特色樂高積木造景，其中包含劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館等特色建築及街道。 蔡仁譯攝影

除此之外，店內也能看到各種具有台灣特色的展品。像是運用超過20萬顆積木，耗時2個月打造的平溪天燈馬賽克牆、超大的樂高立體珍珠奶茶以及全台最大（總計3米長、2米寬）的台北特色樂高積木造景，其中包含劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館等特色建築及街道。

挑精品樓層設店，樂高背後的策略

今年樂高在全球一共新增超過100間授權專賣店。在台灣的第一間，為什麼選在新開幕的遠百信義A13？

針對這個問題，喜事集團執行長宋文說，「我們希望樂高在台灣的授權專賣店可以接觸到更多、更廣的消費者，因此選在全新的商場，期待可以帶來新的人潮。」

樂高授權專賣店內遊戲空間。 蔡仁譯攝影

值得注意的是，遠百信義A13三樓的樓層定位為「優雅風尚間」，販售的品項主要以名錶配件、黃金珠寶為主。遠百信義另外也有主題為「美學童樂園」的五樓，玩具益智類品項大多在這個樓層。選在精品配件樓層設店的樂高，在打什麼算盤？

「樓層選定是我們當時討論的一個重點，就是不希望樂高被歸類為『只是玩具』，」宋文說。

樂高台港澳區行銷總監岑皓祺補充說明，樂高2019年在全球新增了100間官方授權專賣店，明年起要把樂高推廣給更多成年人、收藏家，也是樂高的主要目標。

宋文說，店點選在遠百信義A13，就是希望可以接觸到更多新的消費者。 蔡仁譯攝影

「在亞洲，消費者較多為成年收藏家，不過主要的消費族群依然是小朋友，」岑皓祺說。

這一次，從樓層選定到店內陳列看來，都能發現樂高這一次要通吃成年收藏家與兒童族群的野心。

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責任編輯：陳映璇