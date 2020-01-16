蘋果近期傳出砸2億美元收購一間成立3年的AI新創Xnor.ai，雖然官方不願多談，但蘋果的策略方向或許從近期動作已經呼之欲出。

曾自曝平均每2至3週併購一間公司的蘋果，如今再次出手。蘋果近日傳出花費2億美元（約新台幣60億元），買下成立3年的人工智慧新創Xnor.ai。

對於這項消息，蘋果秉持一貫的官方回覆，聲稱他們不時會收購小型科技公司，但一般不會對收購計畫或具體目標進行披露。

根據Crunchbase上的資料，目前Xnor完成兩輪融資，總計籌集約1,460萬美元資金，因此2億美元對Xnor是個非常可觀的數字。雖然有消息人士指出，2億美元只是初步價格，即使後續有縮水，仍遠高於原先價值的收購價。

收購完成後，Xnor員工將搬遷到蘋果位於西雅圖的辦公室工作，蘋果在那擁有上百位AI工程師。

讓AI擺脫雲端束縛，Xnor被列為最有潛力AI新創

Xnor是從已故微軟共同創辦人保羅．艾倫創立的「艾倫人工智慧研究所」分離的一間科技公司，專攻在智慧鏡頭、手機等終端裝置上運行的AI技術，而不依賴與雲端的連結。

這邊的「不依賴雲端」，其背後含意是蘋果在發展AI技術上，不必依託於亞馬遜、微軟、Google等雲端大廠的可能性。

Xnor的技術特點在於，其軟體能以相對較低的資源、電力運作機器學習技術，即使沒有強悍的硬體輔佐，也能展現出色的效能。功能、準確度或許並非頂尖，卻是一間非常務實，相當具有商業化潛力的AI企業。

Xnor的技術專注於讓效能有限的終端裝置，也能發揮出色的圖像、語音辨識等AI功能。 shutterstock

其執行長阿里．法哈迪（Ali Farhad）曾表示，他們已經能將AI從雲端擴展至每個終端裝置，Xnor公司口號便是「AI無所不在，為所有人服務（AI Everywhere, for Everyone）」。2019年，Xnor被《富比士》列入最有潛力AI新創名單之中。

砸大錢收購Xnor，蘋果想做什麼？

蘋果過去在AI上沒有太出色的表現，語音助理Siri也被Alexa、Google助理等競爭對手後來居上，但卻一直沒有放棄在AI領域的投入。蘋果2017年曾以2億美元收購機器語言新創Lattice Data；2018年挖角Google高管擔任AI戰略資深副總裁；2019年又收購自動駕駛新創Drive.ai。

至於蘋果收購Xnor後，會實際應用在哪個層面，可以從前陣子的交易，以及Xnor的技術應用看出端倪。

根據過去的報導，Xnor讓AI不再受到硬體侷限，能在各種裝置上執行高效的圖像或語音識別技術。外媒《GeekWire》認為，這很可能是蘋果收購這間公司的目的，未來或許有望看見圖像辨識技術被應用在iPhone的鏡頭裡。

另外，蘋果去年12月才收購一家AI影像新創Spectral Edge，這家公司能利用機器學習技術，使照片的細節與色彩更為細膩，提升拍攝的品質；今年初，蘋果則和GPU設計公司Imagination Technologies達成授權協議。

從蘋果近期大舉著力攝影技術的方向來看，Xnor將為iPhone鏡頭貢獻技術的推斷，也不無幾分道理。

責任編輯：陳映璇

資料來源：GeekWire、TechCrunch、Bloomberg