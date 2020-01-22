日本東芝（Toshiba）宣布，旗下「量子加密技術」最快今年九月就能在醫療、金融領域落地商轉，甚至還研發出一種演算法，能夠模擬量子電腦運算。

因為有著超高速的運算速度，量子電腦（Quantum Computer）視為「下個世代運算工具」，IBM、Google、微軟等科技巨頭，都爭相投入研發，不過目前技術發展仍在非常早期階段。

然而日本東芝（Toshiba）最近宣布，旗下「量子加密技術」已經具備預防竊聽的技術，預計今年九月，就能在醫療、金融領域落地商轉；不只如此，受到量子原理的啟發，東芝甚至還研發出一種演算法，只需要一台桌上型電腦，就能展現比超級電腦還快的運算能力。

量子加密技術拚商轉，搶先導入金融、醫療應用

工研院產經中心經理林澤民，曾以密碼貨幣的公鑰與私鑰舉例， 傳統電腦要解開私鑰約需耗費1,092億年，但在量子電腦的幫助下，100量子位元的量子電腦只需要三個小時就能破解，對資安甚至國安都是一大威脅。因此目前美國、日本為因應量子電腦時代，都開始投入新密碼架構的研發。

量子技術既然可以破解密碼，反過來說也能用來加密強化安全性。

東芝（Toshiba）近日宣布，旗下「量子加密技術」已經具備防止通訊內容遭到監聽的能力，且安全度極佳，普遍認為沒有一種技術能夠攻破。這項加密技術背後的原理，是透過光子（Photon）來作為加密及解密的密鑰，光子是一種基本粒子，是電磁輻射的量子。在量子場論裡是負責傳遞電磁力的力載子，光子在傳輸數據的過程中，一旦被監聽或破解，它的樣態就會發生變化，預防重要機密外洩。

東芝（Toshiba）近日宣布，旗下的「量子加密技術」已經具備防止通訊內容遭到監聽的能力，且安全度極佳。 IBM

東芝認為，金融、醫療、軍事是對資料保密需求較高的領域，預計在今年九月會落地商轉，優先在美國市場的金融及醫療機構導入，視成效逐步擴大應用範圍。

靠演算法模擬，一台PC也能化身量子電腦

「量子加密技術」主要應用資料保護，如果量子超快速的運算能力，能廣泛應用在各產業領域，那麼人類的生活、科技發展將迎來大幅成長，然而現實是量子運算技術要走出實驗室投入商業應用，恐怕還要再等上5到10年，用「模擬」或許也是一種方法。

受到量子運算的啟發，東芝近期宣布內部研發的「模擬分叉演算法（Simulated Bifurcation Algorithm）」，這個演算法只需要一台桌上型電腦就能運作，且擁有比現在的超級電腦還要快的運算速度，能夠更有效率分析資料。

這款演算法，最早是由東芝的研究人員Hayato Goto在2015年所提出，他花了兩年的時間研究，在最近有了成果。他表示，當初就是受到量子運算的靈感啟發。

模擬分叉演算法最大的突破在於，可以用低成本的方式，達到跟量子電腦非常類似的成果。 testing / Shutterstock

模擬分叉演算法，可以從大量的資料中，有效率地梳理出最好的解決方案，Hayato Goto發現，模擬分叉演算法能夠解決的問題，跟量子電腦非常類似，且可以在一般的PC上執行運作。 技術最大的突破在於，可以用低成本的方式達到跟量子電腦非常類似的成果。

未來，模擬分叉演算法一旦商業化，金融、製藥以及社群經營，任何與數據有關的產業，都能用更有效率且地成本的方式，快速找到問題的解方。

責任編輯：陳映璇