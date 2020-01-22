台灣新創FunNow完成與東南亞獨角獸Grab旗下支付服務GrabPay的技術整合，為的就是進攻更廣大的東南亞市場。

即時預訂服務App FunNow宣布完成與東南亞獨角獸Grab旗下的支付服務GrabPay的技術整合，FunNow用戶將可透過Grab Pay來結帳。目前除了GrabPay之外，FunNow亦提供信用卡、金融卡、Apple Pay、LINE Pay、Google Pay等支付方式，目標是將消費者的支付門檻降至最低。

FunNow也在馬來西亞積極搶占消費者眼球，除了推出馬來文版本之外，也與Grab異業結盟，讓帶有FunNow Logo的Grab車隊在馬來西亞吉隆坡奔馳。

FunNow馬來西亞版本於2018年年底上線，目前有五萬註冊會員數。

馬來西亞是FunNow在台灣、日本之後的第三大市場，2018年年底登陸馬來西亞後，FunNow也在2019年年底開放馬來文（Bahasa Malaysia）版本，是繁中、簡中、英語、日語之後的第5個語言版本，為的就是攻占當地占比70%的馬來人市場。FunNow馬來西亞總經理湯其宣說：「FunNow Malaysia致力於在地化為發展目標。」

GrabPay是東南亞通用支付管道

支付的方便與否，是消費者是否願意消費的重要因素之一，FunNow特別以吉隆坡為例，例如消費者用線上刷卡，需要3D驗證身份，但過程中若網路速度太慢、銀行系統商處理資料時間過長，消費者可能會因支付體驗不佳，中途跳出而無法完成預訂。

因此FunNow與東南亞獨角獸Grab旗下GrabPay合作，將解決吉隆坡市場的線上支付困境。

2018年6月上線的GrabPay，從推出至今都是馬來西亞電子錢包市場的領頭羊，目前約有80%民眾使用GrabPay支付，透過GrabPay將能大幅提升當地消費者對FunNow的使用意願，並讓支付流程更加順暢。

GrabPay也在東南亞各主要國家（新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南和泰國）皆獲得電子支付許可證，未來FunNow要拓展至更多東南亞市場，也會和GrabPay及Grab有更多的技術整合及戰略性合作。

湯其宣特別點名泰國：「曼谷有望成為FunNow下一個前進的東南亞國家。」

跨年期間聯手Grab計程車，擴大FunNow知名度

除了跟GrabPay串接，擴大支付管道之外，FunNow Malaysia也特別跟Grab的計程車合作，在2020年跨年期間有20台帶有FunNow Logo的Grab出租車在路上跑，藉此擴大知名度。

FunNow與Grab進行策略合作，在馬來西亞有20台帶有FunNow logo的計程車在路上跑。 FunNow

在活動期間一個月內，車體、車內與線上動態廣告，共達到超過380萬次的曝光、6,000次的乘車人次。

不僅是叫車平台及車體廣告，透過Grab在東南亞擴張的超級App平台，FunNow後續將跟Grab展開更深度的合作，進一步接觸到Grab在東南亞廣大觸角所覆蓋到的消費族群。

責任編輯：陳映璇