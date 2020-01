Ailiio所研發的Bullet烘豆機除能夠有效節省電力外,咖啡豆一次烘焙的量可達一公斤重,為目前全球體型最小的最小的烘豆機中,內含最多專利的一款。

致力打造 IoT 咖啡烘豆機的新創公司 Aillio 耗時兩年建置產品原型,創辦人暨執行長 Jonas Lillie 於受訪時分享,在產品研發階段,團隊秉持客製化設計理念、強調咖啡品質維護,並投注相當大的成本與心力在烘豆機的製造。

Aillio 技術長、同時也是創辦人的雙胞胎哥哥 Jacob Lillie運用過去專業的工程經驗,與 Jonase 共同打磨產品、實踐品牌核心價值:讓咖啡店能用最低的價格出產最高品質的咖啡。

Aillio Bullet R1 Prototype

智慧賦能翻轉咖啡市場,機器不再是單純的工具!

「烘豆的控制過程其實是一門專業,因此我們在各國都申請了專利;例如在二十分鐘的烘豆過程中,如果最後的十秒設定或是處理方式不同,最後烘豆的味道也會不同。」出生於丹麥的 Jonas 自信地說道,有別於其他市面上高耗電和機身龐大的烘豆機組,由丹麥設計、臺灣製造的Bullet烘豆機除能夠有效節省電力外,迷你的機身也相當具有設計感,且咖啡豆一次烘焙的量可達一公斤重,為目前全球機型最小的烘豆機中,內含最多專利的一款。

更值得一提的是:由Aillio製成的烘豆機顛覆大眾將烘豆機視為「傳統家電」或「商用機器」的想法,透過 AI 與 IoT 技術試圖打破以往實體咖啡店必須延攬專業咖啡師的門檻,向消費者傳遞為咖啡豆品質把關的觀念。

由於Bullet烘豆機搭載智能設備,使得機器不再單純只是工具,它可自動感應空氣溫度、預測氣候,當氣溫低時,機器能夠在電腦自動偵測後調高烘焙的溫度,執行長補充道:「舉例來說,不管你住在寒冷的高山上或是像溫熱的臺北盆地,如果你想要喝到味道一樣的咖啡,透過這臺機器的技術都可做得到。」

如此一來,當生豆技術上可以直送,使用者並不需要擁有專業烘豆訓練,即可客製化個人的咖啡風味、香氣,也能從中平衡酸質與醇厚度。

產品專利化,優良品質讓品牌屹立不搖!

Aillio 致力研發讓民眾輕易上手和容易清潔的機器,旗下的產品包含原料和製程,目前大約有98%皆來自臺灣,僅有2%來自於中國。但執行長也提到,一開始也試圖於中國尋找合適的材料工廠,但考量元件品質與技術修正的便利性,最終仍選定臺灣桃園的材料工廠作為原料主要的供應商。

「剛開始我也不想分享太多,怕技術被複製,但後來發現:其實市面上很多很像的機型設計都是抄來抄去,而我們有專利,所以不怕別人抄襲。」執行長也提及,日前不乏相似或幾近互相抄襲的產品在市面上流竄,是因為在研發過程中,以產品開模為例就需要耗資將近一千萬,因此這些品牌並不願意下重本、也沒相關研發人才。

除產品專利是目前Aillio的優勢外,執行長也強調建立品牌社群的重要性:「你只要有好的產品跟品牌社群行銷,就更容易把產品推出去。」對此, Aillio規劃未來建立咖啡資訊平臺以及App,讓服務更完善。

針對服務,延攬具有創造力的工程師會是Aillio當前最大的挑戰。執行長Jonas Lillie在採訪時也分享,人力攸關服務品質,更與職場環境息息相關。「其實我也常鼓勵員工,當發生錯誤時可以去討論,不用怕被糾正或是被處罰。」目前Jonas Lillie正逐步將自己的丹麥文化帶入工作環境,打造理想的工作場域,包含:合理薪資、21天年假、在年終之外還有利潤分享等,帶領員工能夠獨立自主工作、且擁有宏觀視野等;最重要的是:要有責任。

Aillio執行長Jonas Lillie來自丹麥。目前正逐步將自己的丹麥文化帶入工作環境,打造理想的工作場域。 Meet

文化決定了一切走向,因地制宜是關鍵!

曾在香港住許多年的執行長 Jonas Lillie 認為,臺灣文化與香港相似,大眾在日常生活中取得一杯咖啡相當容易,因此自家烘豆(home roasting)的生態並不普及。Aillio 在亞洲市場鎖定自營咖啡店和工作室、再進軍連鎖店,而歐美國家除生活型態相較於亞洲,咖啡無法唾手可得,且自家烘豆的文化早已建立,因此歐美市場主要搶攻個人戶,今(2020)年6月Aillio品牌也將正式進軍波蘭市場。

除烘豆機外,客戶也可搭配專業不鏽鋼咖啡粉渣糟(Knockbox)、咖啡壓填器(Tamper)、填壓墊(Tamping Mat)一起入手。目前最多的客戶分佈於北美、歐洲、東南亞、澳洲。而下一個主力產品 Green generation,這款烘豆機同樣導入人工智慧,可依照使用者習慣自主決定自動或手動控制烘豆,它的售價將省下比平常70%的花費,且咖啡豆可延長保存一年;而今(2020)年,Aillio將更專注於Green generation的產品研發,產品預計於一年半後上市。

創業快問快答:

Q:長遠來看,公司想成為一家何種類型的公司?下一步的目標是什麼?你們如何完成?

A:We want to be a socially responsible company. The people who work for Aillio Ltd. are not just employees – they are the reason for our success. CEO’s around Asia should stop looking at their employees as a liability and see them as the most important asset for their success,

This means we treat people with respect and giving them 8 good hours of work per day.

Of course the challenge here is the Asian Mindset, / European Value clash.

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

A:

1. The better the concept of your product / business model - the higher the chance of success. You read about this everywhere, but only truly understand it till you start

2. Foreseen problems usually turns out not to be a problem. Problems appear with the thing you never thought about.

3. When building your team, understand that some people are good at starting, others are good at running.

Q:就目前市場狀況,您認為貴公司服務的競爭優勢為何?

A:Our product solves very specific problems, while being cost effective,

We have developed our own patented technology, and we have surrounded ourselves with great people. We are a small leader within a niche market.

公司資訊

公司名稱:愛利奧有限公司 AILLIO LTD

成立時間:2013/10/23

產品名稱:Bullet 烘豆機

上線時間:2015/5/1

團隊人數:15人

官方網站|Facebook| 新創資料庫