Ailiio所研發的Bullet烘豆機除能夠有效節省電力外，咖啡豆一次烘焙的量可達一公斤重，為目前全球體型最小的最小的烘豆機中，內含最多專利的一款。

致力打造 IoT 咖啡烘豆機的新創公司 Aillio 耗時兩年建置產品原型，創辦人暨執行長 Jonas Lillie 於受訪時分享，在產品研發階段，團隊秉持客製化設計理念、強調咖啡品質維護，並投注相當大的成本與心力在烘豆機的製造。

Aillio 技術長、同時也是創辦人的雙胞胎哥哥 Jacob Lillie運用過去專業的工程經驗，與 Jonase 共同打磨產品、實踐品牌核心價值：讓咖啡店能用最低的價格出產最高品質的咖啡。

Aillio Bullet R1 Prototype

智慧賦能翻轉咖啡市場，機器不再是單純的工具！

「烘豆的控制過程其實是一門專業，因此我們在各國都申請了專利；例如在二十分鐘的烘豆過程中，如果最後的十秒設定或是處理方式不同，最後烘豆的味道也會不同。」出生於丹麥的 Jonas 自信地說道，有別於其他市面上高耗電和機身龐大的烘豆機組，由丹麥設計、臺灣製造的Bullet烘豆機除能夠有效節省電力外，迷你的機身也相當具有設計感，且咖啡豆一次烘焙的量可達一公斤重，為目前全球機型最小的烘豆機中，內含最多專利的一款。

更值得一提的是：由Aillio製成的烘豆機顛覆大眾將烘豆機視為「傳統家電」或「商用機器」的想法，透過 AI 與 IoT 技術試圖打破以往實體咖啡店必須延攬專業咖啡師的門檻，向消費者傳遞為咖啡豆品質把關的觀念。

Bullet烘豆機搭載智能，成為大數據串連的終端設備，這更讓機器不再單純是工具。 Meet創業小聚

由於Bullet烘豆機搭載智能設備，使得機器不再單純只是工具，它可自動感應空氣溫度、預測氣候，當氣溫低時，機器能夠在電腦自動偵測後調高烘焙的溫度，執行長補充道：「舉例來說，不管你住在寒冷的高山上或是像溫熱的臺北盆地，如果你想要喝到味道一樣的咖啡，透過這臺機器的技術都可做得到。」

如此一來，當生豆技術上可以直送，使用者並不需要擁有專業烘豆訓練，即可客製化個人的咖啡風味、香氣，也能從中平衡酸質與醇厚度。

產品專利化，優良品質讓品牌屹立不搖！

Aillio 致力研發讓民眾輕易上手和容易清潔的機器，旗下的產品包含原料和製程，目前大約有98％皆來自臺灣，僅有2％來自於中國。但執行長也提到，一開始也試圖於中國尋找合適的材料工廠，但考量元件品質與技術修正的便利性，最終仍選定臺灣桃園的材料工廠作為原料主要的供應商。

「剛開始我也不想分享太多，怕技術被複製，但後來發現：其實市面上很多很像的機型設計都是抄來抄去，而我們有專利，所以不怕別人抄襲。」執行長也提及，日前不乏相似或幾近互相抄襲的產品在市面上流竄，是因為在研發過程中，以產品開模為例就需要耗資將近一千萬，因此這些品牌並不願意下重本、也沒相關研發人才。

除產品專利是目前Aillio的優勢外，執行長也強調建立品牌社群的重要性：「你只要有好的產品跟品牌社群行銷，就更容易把產品推出去。」對此， Aillio規劃未來建立咖啡資訊平臺以及App，讓服務更完善。

針對服務，延攬具有創造力的工程師會是Aillio當前最大的挑戰。執行長Jonas Lillie在採訪時也分享，人力攸關服務品質，更與職場環境息息相關。「其實我也常鼓勵員工，當發生錯誤時可以去討論，不用怕被糾正或是被處罰。」目前Jonas Lillie正逐步將自己的丹麥文化帶入工作環境，打造理想的工作場域，包含：合理薪資、21天年假、在年終之外還有利潤分享等，帶領員工能夠獨立自主工作、且擁有宏觀視野等；最重要的是：要有責任。

Aillio執行長Jonas Lillie來自丹麥。目前正逐步將自己的丹麥文化帶入工作環境，打造理想的工作場域。 Meet

文化決定了一切走向，因地制宜是關鍵！

曾在香港住許多年的執行長 Jonas Lillie 認為，臺灣文化與香港相似，大眾在日常生活中取得一杯咖啡相當容易，因此自家烘豆（home roasting）的生態並不普及。Aillio 在亞洲市場鎖定自營咖啡店和工作室、再進軍連鎖店，而歐美國家除生活型態相較於亞洲，咖啡無法唾手可得，且自家烘豆的文化早已建立，因此歐美市場主要搶攻個人戶，今（2020）年6月Aillio品牌也將正式進軍波蘭市場。

除烘豆機外，客戶也可搭配專業不鏽鋼咖啡粉渣糟（Knockbox）、咖啡壓填器（Tamper）、填壓墊（Tamping Mat）一起入手。目前最多的客戶分佈於北美、歐洲、東南亞、澳洲。而下一個主力產品 Green generation，這款烘豆機同樣導入人工智慧，可依照使用者習慣自主決定自動或手動控制烘豆，它的售價將省下比平常70％的花費，且咖啡豆可延長保存一年；而今（2020）年，Aillio將更專注於Green generation的產品研發，產品預計於一年半後上市。

創業快問快答：

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：We want to be a socially responsible company. The people who work for Aillio Ltd. are not just employees – they are the reason for our success. CEO’s around Asia should stop looking at their employees as a liability and see them as the most important asset for their success,

This means we treat people with respect and giving them 8 good hours of work per day.

Of course the challenge here is the Asian Mindset, / European Value clash.

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

A：

1. The better the concept of your product / business model - the higher the chance of success. You read about this everywhere, but only truly understand it till you start

2. Foreseen problems usually turns out not to be a problem. Problems appear with the thing you never thought about.

3. When building your team, understand that some people are good at starting, others are good at running.

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

A：Our product solves very specific problems, while being cost effective,

We have developed our own patented technology, and we have surrounded ourselves with great people. We are a small leader within a niche market.

公司資訊

公司名稱：愛利奧有限公司 AILLIO LTD

成立時間：2013/10/23

產品名稱：Bullet 烘豆機

上線時間：2015/5/1

團隊人數：15人

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