街口支付將全家點數累積功能，與支付條碼串接，同步完成支付、累點、發票載具三件事情，看似小小的改變，將如何翻轉消費者、超商、支付業者三者的競合關係？

「需要累積點數嗎？」超商衝刺會員經濟，結帳前，店員都會這麼問上顧客一句，不過，許多人因為趕時間，或是覺得開啟條碼嫌麻煩，只想趕快結帳，成為累積點數的一大斷點。

現在，這些煩惱將從此消失。

街口支付最近默默推出一項新功能，將全家點數累積功能，與支付條碼串接，這麼一來，只需要掃一次條碼，就能同步完成支付、累點、發票載具三件事情，看似小小的改變，卻翻轉消費者、超商、支付業者三者的競合關係。

街口與全家合作，支付、累點、載具一次完成

會員機制已經成為超商業者淘金新管道，其中，又以2016年開始會員經營的全家最為經典，農曆年前宣布總會員數已經突破千萬大關，等於幾乎有半數台灣人都是全家會員。

全家更指出，會員的客單價比一般顧客高出兩成，貢獻營收占比超過35％，在會員的助攻下，近期公布的2019年全年財報，創下累計營收777.2億元，年增8.3％，是歷年新高。

看似成功的會員機制，卻仍有不少體驗上的斷點。如果消費者不是使用全家自有支付FamiPay，那麼結帳時，必須先出示會員條碼，再開啟行動支付付款條碼付款，需要經過兩道程序，許多消費者嫌麻煩，乾脆不累點。

全家與街口合作，掃一次條碼，就能同步完成支付、累點、發票載具三件事情。 街口支付

街口支付最近成功與全家POS串接，消費者只要輸入手機號碼與街口綁訂，日後結帳時不再需要跟店員說：「我要集點」，只需要開啟付款條碼，店員一掃後，同時能完成支付、累點、發票載具三件事情，記者實測， 過程最快3秒就能完成 。

輸入手機號碼，就能在街口綁訂全家會員。 截自街口支付

跟全家FamiPay互打？街口：擴大彼此會員經營

看似小小的功能升級，究竟帶來哪些好處？

對於沒有發展自有支付的品牌來說，與街口串接，就能快速補上欠缺的金流功能，也能透過街口觸及更多潛在客戶加入會員；反過來說，因為支付體驗的優化，其他品牌的會員，就會提高使用街口的意願。

雖然全家有自有支付FamiPay，街口並不認為兩著在策略上有衝突，「街口的使用者眾多、頻率也高，藉由這次整合，街口能將自身用戶轉變成品牌會員。」 全家便利商店

以這次與全家的合作為例，雖然全家有自有支付FamiPay，但街口不認為兩者在策略上有衝突，「 街口的使用者眾多、頻率也高，藉由這次整合，街口能將自身用戶轉變成品牌會員。 」對全家來說，累點的方便度提高，也有助於近一步拓展會員的黏著度，會員經營在品牌端身上，對雙方的客戶經營都有助益。

街口受訪時指出，支付與商家會員系統整合，技術上本身不難，除了全家，內部也有許多品牌POS排程正陸續進行中，今年會看到更多會員累點功能與街口整合。

觀察：LINE Pay發票載具、支付條碼尚無法整合

用戶數目前居全台之冠的LINE Pay，日前宣布大改版，推出獨立LINE Pay App，並將與一卡通合作推出的「LINE Pay一卡通帳戶」將更名為「LINE Pay Money」，不過在使用體驗優化上，速度還是略顯緩慢。

LINE Pay發票載具、支付條碼依舊無法整合，一上一下並列的介面，有時店員還會不小心刷錯條碼。 截自LINE PAY

改版獨立的App，發票載具、支付條碼仍無法整合，一上一下並列的介面，有時店員還會不小心刷錯條碼，這時如果消費者還要累積會員，切換條碼的過程，勢必將拉長結帳時間。

責任編輯：陳映璇