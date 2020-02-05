蔚華在2019年重大危機（Xcerra終止經銷代理）後，2020年宣佈跟重要日本測試大廠Wintest Corp合作交互持股，建立更緊密關係。

突破經銷代理業的困境，蔚華科技董事會4日決議與經銷伙伴客戶Wintest Corp合作，採相互投資持股方式，加強雙方結盟關係，一起開發大中華市場測試設備，搶吃中國芯片本土化的龐大商機。

2019年，合作30年老伙伴Xcerra終止經銷代理，讓2019年半導體封裝測試解決方案代理商蔚華面臨巨大營運挑戰，或許這也讓蔚華經營團隊體認，長期合作及經營績效外，增加相互持股可以更鞏固彼此業務關係。

蔚華總經理高瀚宇一上任就面臨客戶流失及爭取新客戶等挑戰。 王郁倫攝影

危機就是轉機，儘管Xcerra退出，在流失大客戶也激勵經營團隊半年內迅速補足多家新代理客戶，一口氣增加20多家代理線，甚至從本來的蔚華的專業領域：測試，延伸到封裝及材料檢測等領域。

2020年蔚華再進一步增持Wintest持股，董事會決定以每股220日圓（約新台幣62元）買入Wintest 9.09%股權，總金額2.04億元；Wintest也會以每股台幣40元買入蔚華5~6%持股，正確之持股比例將依雙方定價日決定。

4日蔚華股價上漲至36.45元，以認購價40元計算相當溢價10%，也意味Wintest看好蔚華未來前景。蔚華董事會也決議辦理私募現增，在620萬股額度內發行，蔚華證實主要就是由Wintest認購，該私募會在3月26日股東臨時會討論後執行。

日方著眼蔚華中國實力，蔚華借日方品牌拓業績

Wintest肯入股蔚華，主要是著眼蔚華在大中華通路實力，藉此可以打開中國市場，這也是少見兩家上市設備及經銷商互相持股結盟。

Wintest社長姜輝表示，蔚華熟悉產業脈動，理解客戶需求，深受客戶信任，是Wintest拓展大中華區半導體測試市場的合作夥伴首選，Wintest股東武漢精測電子集團副總經理沈揚威也表示，在這次結盟後，未來精測將優先採用並推廣蔚華科技的半導體測試解決方案。

蔚華是老牌半導體測試設備經銷商 王郁倫攝影

蔚華總經理高瀚宇則最看好Wintest今年在LCD驅動IC測試機的需求，其次NI在RF測頻設備方面的需求，也不斷見到追加的訂單。

蔚華在最大的合作夥伴Xcerra終止三十年合作關係後，一口氣增加多家代理客戶，包括AFORE、 ERS、Hamamatsu、NI、SEMICS、ShibaSoku、Toray Engineering,、Translarity、Turbodynamics、YIKC、Zeiss等半導體設備領導品牌。

走出2019年谷底後，2020年蔚華十分看好5G及車用電子需求，加上轉投資第三方驗證商華證科技合肥總部「蔚思博檢測技術（合肥）」將於7～8月營運，今年營收拼9億元，比去年成長50%，轉投資達上貿易增持股後，全年可認列營收，經營團隊預估今年營收有機會一季比一季好，全年創新高。

責任編輯：陳映璇