「他（鮑伯艾格）和迪士尼園區內的街道清潔夫一樣都是員工。他們也應該享有對等的尊嚴和人權。」迪士尼女士如此批評著家族企業的優秀CEO。

這位「迪士尼」很不一樣。

艾比蓋兒．迪士尼（Abigail Disney）女士的祖父洛伊．迪士尼（Roy O. Disney）和兄弟華特．迪士尼，在將近一百年前，一起創辦了世界熟悉的迪士尼公司，他們創造了無數的歡笑。

在過去幾年，迪士尼更成為娛樂和媒體世界的超級巨人，在買下了皮克斯（Pixar）、漫威、盧卡斯影業後，又併購福斯電影和電視，他們在去年推出了Disney ＋，預期繼Netflix後會再次改變串流影音媒體，或者改變全世界觀看影音的方式。

但如今，從事紀錄片製片工作的迪士尼女士，對家族企業很有意見。

2018年3月，她在Facebook上接到一個自家樂園員工的訊息說，許多員工的薪水之低，讓他們生活艱辛，「我不知道當我回家要在垃圾堆中覓食時，如何還能在工作時維持臉上的笑容和溫暖。」

那一年，迪士尼公司的利潤是130億美元，米老鼠和白雪公主是抱著大筆鈔票入睡。

起身對抗家族企業，為員工謀福利

迪士尼女士花了將近一個月思考可以做些什麼。她是這家超級大企業的股東，但從未擔任正式職務，也不想被視作干涉家族企業。據今年1月《紐約客》（New Yorker）雜誌報導，她曾飛去加州迪士尼樂園的辦公室，帶著多少狐疑的態度聽工會職員分享。現場有人說，他們是真的只能睡在車上，有人在樂園工作的30多年內曾無家可歸。

迪士尼女士公開批評迪士尼公司的CEO鮑伯．艾格（Bob Iger）的收入是瘋狂的——在2018這一年，他的個人收入是6,600萬美元，約為員工薪資中位數的1,400倍。

她上電視批評，「鮑伯需要了解他和園內街道清潔夫一樣都是員工，他們應該享有對等的尊嚴和人權。」更說，「即使耶穌的身價都不可能是他的員工的500倍」。

其實，迪士尼女士年輕時，就和她的家人有很大的不同，大學時甚至有點「左傾」，像她意識到二氧化碳排放嚴重，從此不再搭乘家裡的私人飛機。她在2011年加入由一群富有美國人組成的團體「愛國的百萬富翁」（Patriotic Millionaires），該組織宗旨是要對抗他們自身的利益：改善社會不平等，呼籲政府增加富人稅，提高最低薪資。

她在《金融時報》的訪問中說，「我選擇成為我的階級的背叛者。」

試圖顛覆資本主義的資本家們

當然，迪士尼女士不是唯一關心社會平等的富人。過去10年，尤其占領華爾街運動的「1%對抗99%」主張被提出後，貧富不均和肥貓CEO成為熱門政治與社會議題。

民眾走上街頭參與「占領華爾街」運動，主張占人口總數99%的普羅大眾，將不再忍受1%的人的貪婪與腐敗。 miker via shutterstock

而此刻正在進行的美國民主黨總統初選中，伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）兩位領先者強調增加「富人稅」：這是美國政治史上幾乎沒出現過的情況。

去年8月，美國最有影響力的企業領袖組織 「商業圓桌會議」（Business Roundtable）也提出重新定義「企業目的」的主張，

亦即翻轉過去半世紀以來企業奉「股東利益」為圭臬；現在的企業信條，應該是要包括為顧客實踐價值、投資員工、公平對待供應商和支持地方社區。

這個宣言由180位大企業的CEO聯名發表，只是，宣言這樣寫，但具體要怎麼做，他們並沒有提出細節。

2013年以《21世紀資本論》撼動全球的法國學者皮卡提（Thomas Piketty），今年正好出版新書《Capital and Ideology》（中文暫譯：《資本與意識型態》），並在其中提供了詳細的解決方案。

書中強調，不平等是一個「政治性選擇」，而非科技和全球化的問題。 在歷史上，對於不平等的存在，一直有各種意識型態去合理化，如富人因為努力值得擁有財富、財富會如滴水般向下分配等。但事實卻從來不是如此。

甚至在當代，過去所推崇的才能制度（meritocracy）都早已被財富扭曲：有錢人能讓小孩受到比較好的教育，所以社會愈來愈不平等。

面對這個影響深遠的不平等現象，他提出—— 員工應在公司董事會中占50%的席次，且任何股東（就算大股東）都不應控制一家公司超過10%的投票權。對於極端富有者，他主張課徵稅率達90%。在這高賦稅背後的新觀念是，應該重新界定私有財產是一種「暫時性的」和「有限制的」。

這些，會太激進、太瘋狂嗎？

或許。但在我們眼前，富人的極端富有、超高收入，貧富差距之巨大，以及迪士尼樂園的黑暗諷刺，不也是一樣的瘋狂？

責任編輯：陳建鈞

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