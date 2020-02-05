從WeWork新任CEO看來，共享辦公室新創WeWork似乎更認清了自己是一種「房地產」業務。

共享辦公室新創WeWork宣布，將任命桑迪普・瑪斯拉尼（Sandeep Mathrani）為新任執行長，並加入WeWork董事會，於2月18日正式生效。

從瑪斯拉尼的房地產背景與經歷來看，WeWork似乎認清了共享辦公室、共享空間的關鍵本質，仍是房地產業務。

誰是瑪斯拉尼？

瑪斯拉尼擁有非常豐富的房地產背景與經驗。在2010年，瑪斯拉尼擔任全美第二大，擁有多家購物中心的不動產公司General Growth Properties執行長，該公司於2009年宣布破產，成為美國房地產業史上最大規模的破產案之一。

瑪斯拉尼的任務即是重組、調整公司，裁撤營運不順的購物中心等，最終瑪斯拉尼不只拯救General Growth Properties，在2018年還成功將其以150億美元出售給房地產公司Brookfield Property Partners，瑪斯拉尼後續也成為集團子公司零售部門的執行長。

同樣的，WeWork也極需轉型與重組。WeWork的IPO不順與持續虧損，讓最大股東軟銀（SoftBank）在2019年第三季交出慘烈的成績單，更是過去14年來的首度虧損，軟銀執行長孫正義更不諱言：「最根本原因就是WeWork的挫敗。」

找上瑪斯拉尼，便是要藉助他在房地產業的背景，以及過去重組企業的經驗。這也意味著WeWork的轉變，WeWork將與房地產業有更深刻的連結。過去WeWork的創辦人亞當・諾伊曼（Adam Neumann）曾拒絕公司被列為房地產業，他稱WeWork為「社群公司（community company）」。

有趣的是，瑪斯拉尼不只擁有對於房地產業的洞見，對於共享空間也有接觸，過去曾領投WeWork的競爭對手，共享辦公室公司Industrious。根據《The Information》的報導，Industrious的執行長形容瑪斯拉尼並不像一般刻板印象中的房地產人，比起傳統的從業人員更適合WeWork。

瑪斯拉尼要向誰報告？

瑪斯拉尼會直接向WeWork的執行董事馬塞洛．克勞雷（Marcelo Claure）報告。克勞雷是電信商Sprint的前執行長，也是軟銀孫正義的愛將。WeWork相信瑪斯尼拉與克勞雷在於不同領域的經驗，能夠在帶領公司前進的路上互補。

去年秋天上任的共同執行長賽巴斯汀・康寧漢（Sebastian Gunningham）與亞提・明森（Artie Minson）將會在順利交接完成後離開。

瑪斯拉尼、WeWork最大的挑戰是？

在WeWork的聲明中提到兩個大目標：一是WeWork將在2021年經調整的EBITDA開始獲利；二是2022年開始擁有正向的自由現金流。

要做到上述兩個目標，同樣都需要大幅地減少支出，但同時為了保持服務大型客戶如亞馬遜（Amazon）的需求，在品質上並不能有太明顯下降。

WeWork改革的90天計畫。 WeWork

2019年11月，WeWork的重振計畫「90-day game plan」中，裁撤包含數位行銷平台、辦公室軟體在內的7個副業，以及後續裁員2,400人，將近WeWork整體員工的19%。也許在現有與未來房地產的租約上，瑪斯拉尼能夠發揮過去的經驗，替WeWork龐大的開支節流。

省錢之外，在開源部分WeWork並不打算停止點位與座位數的擴張，截至2019年第四季，WeWork在全球37個國家、140座城市中擁有740個點位，擁有超過66.2萬名會員，座位數方面並沒有提供詳細的數據，只提到仍創下新高。

同時，WeWork也獲得其他「軟銀系」公司的援助，填滿空閒的辦公空間，以台灣來說，獲軟銀願景基金投資的旅遊體驗電商KLOOK新擴增的辦公室即在台北的WeWork。

但不管開源或是節流，瑪斯拉尼的挑戰不僅止於此，更重要的是外界看不到的WeWork內部重組。過去瑪斯拉尼救起了General Growth Properties，在WeWork發展時間點上最重要的時刻，他能否成功地扮演英雄，相當令人期待。

責任編輯：陳映璇