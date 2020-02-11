數據時代來臨，物聯網裝置成為產生數據最重要一環，Arm要如何靠IP跟生態系搶攻IoT市場，驅動終端裝置擁有強大運算力？

對於未來的想像，半導體設計大廠Arm台灣總裁曾志光表示：「這將會是從數位時代變成數據時代的時刻，」接下來要從數據裡面找出有用的資訊，給予企業的商業模式或服務進行有力的建議跟調整。只是這些數據從何而來？

曾志光表示未來會是數據的時代，從產生數據的終端裝置若能自行運算，將會有助於企業在商業模型或服務的調整跟發展。 Arm提供

從Strategy Analytics研究發現，10年後全球的物聯網裝置將上看500億台，其中家庭會成為成長最快的領域。

5G時代下，運算從手機正式跨入IoT裝置

曾志光解釋，我們正經歷第五波的運算，上一波主要以智慧型手機為主，這一波將會是集中在各個接近消費者的終端裝置上，且拜5G基礎建設逐步布建所賜，其大寬頻、低延遲以及可以同時連結多個節點的特性，讓這些終端裝置將有被導入包括AI、機器學習等能力，終端裝置要執行運算再也不是難事。

徐達勇解釋到，物聯網的終端裝置雖然數量大但種類繁多，因此要能執行運算功能必須同時滿足低功耗及高運算的需求，是設計上最大的難點。 Arm提供

因此Arm看準物聯網未來的重要性，宣布推出Arm Cortex-M55處理器與Arm Ethous-U55微神經網路處理器（NPU）。Arm應用工程總監徐達勇強調，終端裝置導入運算能力最大難處在於必須同時兼顧低功耗與高運算能力，所以Arm透過優化指令集的方式推出這兩個新IP；此外也搭配完整的硬體IP、軟體框架跟生態系統，讓更多組織跟企業客戶可以將此AI整合到最末端的終端裝置內。

新IP具低功耗、高運算優勢，機器學習能力更強

Arm在去（2019）年科技論壇上就有針對物聯網的生態系統進行分享，由於物聯網的裝置多又破碎，因此在管理上增加不少難度。當時Arm資深副總裁暨物聯網雲端服務總經理 Hima Mukkamala 就表示，Arm將透過平台安全架構以及免費開源的IoT作業系統打造端到端的管理平台Pelion，使得客戶可以將散落在各處的裝置所產生的數據做更有效的處理，包括資料對接、分析跟管理，這也是Arm所強調的生態系統。

這次推出的Cortex-M55處理器與Ethous-U55微神經網路處理器，可以單獨使用也能一起搭配強化運算能力與機器學習表現。若單以Cortex-M55來看將比上一代機器學習的表現有15倍的成長；Ethous-U55則又比Cortex-M55的機器學習能力提升32倍，兩者一起嵌入，具有高達480倍機器學習效能的提升，更能加速終端裝置在機器學習的表現。

Arm推出的新品，在人工智慧及機器學習的表現上都比過去表現更佳，從物件偵測、語音辨識到動態視覺辨識等應用，有望成為未來的主力。 Shutterstock

正因為Cortex-M55與Ethous-U55擁有比過去同系列更強的機器學習能力，因此在物件偵測、語音辨識甚至是動態視覺辨識的應用都能被涵蓋。包括三星、Amazon Alexa、Google等都已經是這次新產品的合作客戶，IP晶片將在2021年初上市並應用，屆時將能靠著這兩個新IP的低功耗、高運算優勢，強化耳塞式耳機的語音助理、智慧喇叭的AI表現。

責任編輯：陳映璇