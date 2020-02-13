當中國股市因為遠端辦公及線上教育受到青睞，導致相關上市公司股票在近日暴漲時，大洋彼岸的題材股也被資本市場一致熱捧。

當中國股市因為遠程辦公及線上教育受到青睞，導致相關上市公司股票在近日暴漲時，大洋彼岸的題材股也被資本市場一致熱捧。

上週一，視訊會議軟體Zoom大漲了近15％（報87.66美元）（約新台幣2639元），而即時辦公通訊軟體Slack也在本週一迎來的一輪股價暴漲。不過，Slack的爆發似乎源自與IBM相關的一條新聞。

美國當地時間2月10日，Slack公司及其上市股票的價格突然出現了一輪震動。

而這一切都始於《商業內幕》的一篇報導，其標題大致意思是：Slack剛剛完成了有史以來最大一筆客戶交易，IBM將其35萬名員工全部轉移到這款辦公即時通訊應用上。

遠端辦公市場真的在全球掀起了新一波熱潮？

遠端辦公應用受青睞，任何風吹草動都熱捧

這篇文章指出，IBM公司已經與Slack達成了協議，後者將為IBM約35萬名員工提供辦公場景的協作通訊服務，這也是Slack成立以來獲得的最大訂單。受此消息影響，Slack盤中一度暴漲達20.97％（股價接近28美元）（約新台幣839.82元），隨後緩慢回落至15％左右。

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考慮到Slack近一年多來面臨Facebook Workplace和Microsoft Teams的激烈競爭，以及一直以來的股價低迷，能夠贏得如此數額巨大的新合同無疑是一個大新聞。週一開盤後Slack的股價就turnaround飆升，而且這一消息還催生了坊間各種各樣的頭條新聞，現在看來，這些新聞確實有點可笑。

當其盤中漲幅超過20％後，確實導致了美股市場上一片嘩然。所有相關業內人士都在試圖了解發生了什麼：是Google買下了Slack嗎？還是Slack中了六合彩？IBM以前不是Slack的客戶嗎？

很多人都傻了。

這篇文章中所謂「IBM宣布採用Slack作為其35萬名員工的首選協作軟體」，很容易讓外界認為Slack找到了有史以來最大的新客戶，而這筆營收（資金）的注入，無疑會在很大程度上幫助這家虧損的公司實現盈利。

儘管作為回應，Slack的股價上漲了很多，但最終仍低於2019年6月登陸紐交所時的發行價（26美元）（約新台幣779.83元）。自從微軟推出Microsoft Teams之後，Slack的市場前景就開始遭遇外界質疑。在2019年11月，微軟曾表示Microsoft Teams的日活躍用戶超過2000萬，遠遠超過Slack公司2019年10月報告的1200萬。而這一消息在2019年11月19日導致Slack股價下跌了8.4％，直接跌入了谷底。

在上一季的財務報告中，Slack曾表示，目前公司擁有50多家大型年單客戶，每年至少支付服務費100萬美元（約新台幣2999萬元）（高於上年同期的30家）。但是，這依然無法改變Slack長期虧損的狀態。

IBM選擇Slack作為35萬名員工的獨家供應商。 shutterstock

在投資者看來，如果消息屬實，IBM選擇Slack作為35萬名員工的獨家供應商，它可能會得以生存下來並抵抗住微軟和Facebook的步步緊逼。但是就在周一的下午，也就是在美國東部時間2月10日15:49:00，Slack的股票交易突然停止（停牌），外界也只能進一步等待新的消息。

或許是場烏龍，但對遠端辦公市場仍是利好

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需要明確的是，停牌是一件大事，會立即引起資本市場對該公司的關注。上市公司的行業新聞一般不會引起投資者的關注，因為行業新聞沒有太多價值，也沒有樂趣，但是停牌則會讓外界產生很多猜想。

隨後，Slack在美國證券交易委員會（SEC）提交了一份文件，其中包括IBM已經是其客戶之一的事實。這意味著IBM並不是一個新客戶，35萬員工的總數也不會體現在Slack新的客戶端增量上。

Slack公司自己也實事求是，並沒有為未來的業績鍍金，其在備案文件中闡述了以下幾句話，以抑制市場的過度熱情：IBM多年來一直是Slack的最大客戶，並在此基礎上擴大了對Slack的使用。Slack沒有更新其截至2020年1月31日的財年第四季度或截至2020年1月31日財年的財務指引。

IBM方面也回應稱，早在公司層面介入以前，員工們就已經習慣了使用Slack進行工作上的交流，這也是促成雙方進一步合作的重要原因。

當日，進入美股收盤時段後，Slack很快就回吐了約一半的漲幅。Slack的股價在收盤後定在24.56美元（約新台幣736.64元）（漲幅15.44％）。它當天的開盤價約為23美元（約新台幣689.85元），而盤中股價最高曾達到了27.80美元（約新台幣833.82元）。

相關分析人士在Slack停牌後就發表了分析觀點：如果還能有一家大企業願意為其企業價值的網格產品支付極高的價格，那就是IBM了。40美元（約新台幣1199.74元）／用戶／月，相當於採用了一個永久性的聊天應用程式，而且沒有方便使用的合規功能內置（即使在這個價格基礎上）。

「任何事情都不需要寄希望於這家企業，想想當年IBM是如何收購了Lotus軟體，並摧毀了這個搖錢樹業務。這不是Slack的一場勝利，看到好東西就吞下它，這可能是IBM願意使用Slack的唯一原因。這個合作在短期內不會成為任何其他大企業有借鑒意義的事情。」相關分析人士強調，直到Slack真正意識到自己的平台具有哪些革命性，並真正地反映出他們的相應價值時，一切可能都晚了。

另外，也有分析指出，儘管Slack的目標客戶主要為中小企業，與微軟Team主要專注大企業具有一定差別，但微軟Team很容易向下發力，吞食Slack的市場空間。而Slack想藉與IBM的合作形成（行業大客戶）示範效應，恐怕很難。

結語

作為企業即時通訊辦公應用領域的獨角獸，Slack近兩年一直在努力，但是面對諸如微軟和Facebook等行業巨無霸的覬覦，其前途仍是未卜。不過，隨著當前特殊市場環境的催化，以及5G網絡的逐漸普及，外界對於遠程辦公、移動辦公市場的前景都是積極和樂觀的。

根據IDC的測算，全球雲融合通訊市場體量至2023年將在430億美元（約新台幣1.3兆元）左右。其中，2023年中國雲視頻會議市場體量將達到5.4億美元（約新台幣161億元）左右，未來5年CAGR為25％，遠超硬體視頻會議市場增速。而前瞻產業研究院則預測，中國智能移動辦公市場到2024年的規模將達到486億元人民幣（約新台幣2085億元），複合增長率為12.4％。可以說，無論是行業巨頭還是新興創業企業，在這一輪智能化移動辦公大潮的博弈中，都有勝出的可能，關鍵是誰能夠把握住稍縱即逝的市場機會。

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