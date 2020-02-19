想經營SEO，只做官網是不夠的，還有另外5種方式，也可以優化網站排名。

當我們查詢一個關鍵詞，出現的搜尋結果幾乎都是由我們所經營的，那當然就有機會得到更多的曝光和流量。隨機搜尋通常都會有十筆左右的結果，除了一般所謂的隨機搜尋結果外，不是只能經營官網SEO，也可以透過6種方式來經營：

1. 官網

2. 口碑文章

3. 新聞稿

4. 內容行銷

5. 影片行銷

6. 借力行銷

隨機搜尋結果可以經營的方向

依隨機搜尋結果介紹可經營的內容方向：

一、官網

優化官網在隨機搜尋結果的排名，也就是我們一般定義的SEO。

由於官網往往是我們在網路推廣時最後收斂流量的中心，所以設法讓官網的頁面在公司名稱、品牌名稱、主要產品服務的關鍵詞搜尋結果上能搶佔好的排名，就是非常重要的工作。

隨機搜尋結果-官網。 連啟佑提供

二、口碑文章

口碑文章指的是透過網紅、部落客幫我們寫開箱文、推薦文，藉由他們所經營的部落格的權重，爭取我們的品牌、商品關鍵詞能夠搶占隨機搜尋結果的優先排名。

除了排名曝光與流量效益外，口碑文章也有帶來優質外部連結、推薦背書的作用，甚至有可能為我們直接帶來銷售，所以在實行全版位行銷經營隨機搜尋結果時，口碑文章是個值得考慮的選項。

隨機搜尋結果-口碑文章。 連啟佑提供

三、新聞稿

由於媒體網站往往具有權威度，透過發媒體新聞稿的方式來爭取網頁的這個搜尋排名，往往可以比較快速，同時取得較佳的排名。同時由於媒體的公信力，我們的品牌與商品也能夠得到背書。

隨機搜尋結果-新聞稿。 連啟佑提供

四、內容行銷

內容行銷指的是持續產出相關且有價值的內容與目標客戶溝通，由於找網紅、部落客撰寫口碑文章通常代價比較高，企業必須設法建立長期產出優質內容的機制，無論是內製或委外，並且學習將內容與SEO結合，爭取在隨機搜尋結果的曝光，為官網引進流量。

隨機搜尋結果-內容行銷。 連啟佑提供

五、影片行銷

由於Google近幾年的演變趨勢是在同一個關鍵詞的網頁查詢結果中出現多元的結果，例如：圖片、影片、本地搜尋結果⋯⋯等等，所以我們如果在網站或YouTube上架影片，是有機會結合一些優化的要領，爭取這些影片也在Google搜尋結果頁面曝光。

例如我們今天如果是在銷售按摩椅，那我們可以拍攝一支「How to Reset Massage Chair」的教學影片，爭取在Google網頁搜尋結果曝光。

隨機搜尋結果-影片行銷。 連啟佑提供

六、借力行銷

什麼叫做借力行銷？簡單講，就是「打不過他，你就加入他」。

我們在做SEO的過程中，往往會發現，有很多的關鍵字，它們的搜尋排名都已經被大型的平台，或大型的內容網站所搶占，而單一企業，尤其是中小企業，缺乏相關的技術和資源與之對抗，這時候我們可以換個角度思考，如果這些大型平台的業務，沒有跟我們直接衝突的話，我們就可以嘗試去刊登它。

這樣做兩個好處，其一是我們我機會間接取得曝光的機會，其二是我們可以取得大型平台優質的外部連結，拉抬我們自身網站的排名。

隨機搜尋結果-借力行銷。 連啟佑提供

透過以上的方式我們可以去思考SEO策略執行並且去優化自家品牌的SEO，發展屬於企業內容品質經營計畫，根據關鍵詞，與數位媒體平台的各式內容。

責任編輯：蕭閔云