歷經半年的等待，VISA於17日宣布，將由VISA策略專案暨企劃副總裁趙麗芳於 3 月 16 日起出任台灣區總經理。

擔任VISA台灣區總經理超過14年的麻少華，去年七月宣布將赴中國，協助管理進入中國市場的專案，由於新人選尚未決定，過去半年仍由麻少華代理總經理一職。

歷經半年等待，VISA今（17）日宣布，將由VISA策略專案暨企劃副總裁趙麗芳女士，於3月16日起出任台灣區總經理。

逾20年金融、資訊產業經驗，趙麗芳成VISA台灣區總經理

出生於台灣的趙麗芳，擁有台灣大學工商管理學碩士學位，加入VISA前曾在聯想（Lenovo）擔任全球服務策略暨個人電腦服務副總裁，也在IBM擔任高階管理職位。

加入VISA後，擔任全球企業諮詢服務大中華區副總裁兼營運長，在中國策略規劃與市場開放上扮演重要角色。在資訊科技、金融服務上擁有超過20年跨產業、跨領域的經驗。

出生於台灣的趙麗芳，擁有台灣大學工商管理學碩士學位。 VISA

「我們很高興能有趙麗芳女士，領導VISA台灣持續成長的業務及團隊。」VISA大中華區總裁于雪莉透過新聞稿表示：「憑藉其優秀的業務管理能力，以及對市場的深刻瞭解，我有信心她能在數位變革時代下，將台灣VISA營運推向新的高峰。」

推動Apple Pay、感應支付的功臣，麻少華轉攻中國發展

擔任VISA台灣區總經理14年的麻少華，已經在VISA任職超過22年的時間，在他任內，積極推動數位金融、行動支付發展。

2005年起，麻少華在台灣市場積極導入感應支付，目前實體商店感應刷卡交易普及率已經突破七成；同時，2017年也在台灣推動代碼化服務（Visa Token Service），對於Apple Pay在台灣的落地發揮關鍵作用，台灣市場VISA卡片的代碼綁定數量更位居亞太第二大市場；近期更在台灣推動「EMV®國際通用掃碼支付」，目前已經與國內十大錢包串聯，讓台北漁市、建國與內湖花市、西門町商圈、永康街商圈，總計全台有近萬的商家，都可以使用國際掃碼支付。

VISA大中華區總裁于雪莉表示，麻少華在任內積極協助台灣支付產業以及數位經濟的轉型，接下來他將承接更重大任務，接任中國區策略專案暨企劃副總裁。

麻少華推動代碼化服務（Visa Token Service），對於Apple Pay在台灣的落地發揮關鍵作用。 數位時代侯俊偉攝

近年，VISA一直積極布局中國市場，在2017年時就送件申請成立銀行卡清算機構，不過至今仍沒有下文，于雪莉指出，希望麻少華「未來對中國重要戰略項目有更多貢獻。」

責任編輯：陳映璇