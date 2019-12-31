不必安裝任何APP，6秒內就能完成交易，永豐銀行推出的QR Pay，不屬於任何支付品牌，卻已攻下台北市90%的公有零售市場。

剛搬遷到新址的南門市場（南門中繼市場），即將迎來第一個農曆新年，採買年貨時，不需要再掏出現金，就連首度移師到台北101水舞廣場舉辦的「簡單生活節」，以及台北魚市、建國花市等公有零售市場，都早已能夠無現金交易。

這些不收現金的街邊店、市集，攤位上都有一張QR Code收款碼，不必安裝任何APP，6秒內就能完成交易。永豐銀行推出的QR Pay平台，它不屬於任何支付品牌，卻攻下台北市90%的公有零售市場。

機台、APP都不用裝，90%台北公有零售市場都能用

根據統計，台北市公有零售市（商）場有48間、7,933攤位，目前高達9成公有零售市場都導入QR Pay，永豐銀行為何專注傳統市場領域？

永豐銀行消費金融處處長吳建毅道出了關鍵，政府的目標在2025年達到90%的行動支付的普及率，關鍵在於為——數眾多的小型商戶。

路上跑的小黃，光是大台北地區，就有五萬台沒有加入計程車隊的散戶，僅提供現金交易；販售果菜魚肉的早市、晚餐消夜必去的夜市，這些許多台灣民眾的消費日常，都是台灣推行無現金支付，最難攻破的一塊。

光是大台北地區，就有五萬台沒有加入計程車隊的散戶，僅提供現金交易。 台灣大車隊

「你要賣豬肉的攤販操作機台？必須要有配套才行。」吳建毅認為，雖然感應式刷卡機也有無線版本，一台價格動輒上萬，商家意願不高。掃碼QR Code模式，是打進小型商家、個人商戶的最佳方案。

根據VISA數據，感應式支付在亞太市場的普及率，台灣覆蓋率六成位居第二，卡片感應式交易在台灣已經推行10多年、市場趨近飽和。剩下卡片支付攻不進的消費場景，必須靠掃碼支付走完最後一哩路。

「 我們一開始，就想成為掃碼的專家 。」永豐從2016年開始研究掃碼技術，在去（2018）年推出秘密武器「QR Pay」技術，最大的優勢在於不必額外安裝APP，商家也不必安裝機台，導入、使用的學習成本都很低，也適用任何的消費場景。

目前已經在南門市場、光復市場、臺北魚市、臺北農產、新北果菜市場、西寧市場、建國花市等大台北地區的公有零售市場，以及農、魚、花、肉、果菜產銷批發市場導入。

QR Pay整合「EMVCo國際通用掃碼規格」以及多種付款選擇 。簡單來說，消費者只要打開手機掃瞄器，掃描QR Code後，瀏覽器會跳出付款網頁，消費者直接輸入金額後，可以選擇Apple Pay、Google Pay、信用卡（ 第一次使用需綁定 ）三種付款方式。

2025年達到90%的行動支付的普及率，永豐銀行消費金融處處長吳建毅認為關鍵在於為數眾多的小型商戶。 蔡仁譯攝影

因為QR Code背後採用的是國際通用的MVCo規格，只要是國際上任何採用這套規格的錢包（例如：台新銀行卡得力、渣打銀行SC Mobile），不必是永豐的客戶，人人都能使用QR Pay付款，比起自有規格的LINE Pay、街口支付有著更大的兼容性。

目前「QR Pay」在網速順暢的環境中，最快5到6秒可以完成付款，不過吳建毅認為，付款體驗可以更好、更快，「接下來，希望把交易時間縮短一半。」永豐計畫在QR Code貼紙的背後，放一個NFC感應器，消費者不必開啟鏡頭掃碼，只要手機靠近，就會自動開啟付款網頁，同時藉由流程優化，整體付款時間，可望降低到3秒鐘。

目前「QR Pay」在網速順暢的環境中，最快5~6秒可以完成付款，不過吳建毅認為，付款體驗可以更好、更快，「接下來，希望把交易時間縮短一半。」 蔡仁譯攝影

好處是，婆婆媽媽不必擔心收到濕濕的鈔票，更不必費心額外安裝APP；商家不必安裝機台，也不用在圍裙口袋東翻西找找零，每筆交易透過簡訊通知，馬上能掌握是否收到款項。

條碼設「時間鎖」，行銷優惠都能玩

永豐對於QR Code的野心，不只在小型商家，陸續發展出更多應用。

QR Code付款技術，可以分為動態及靜態，一般由消費者自行輸入付款金額的模式屬於靜態，動態QR Code，指的是掃碼後會跳出一組固定付款金額，而這組金額，是可以隨著商家的促銷活動，於後台系統做機動調整。

旅行社，是吳建毅認為會最新導入的場景。業者在販售行程時，能直接把付款碼印在行程單上，但在行銷上，有時會因為限時促銷，導致不同時期的訂單價格不同，動態QR Code具備「時間鎖」設定，業者只要事先在後台，設定好優惠價格的起迄時間，就能在文宣上列印 QRcode，提供消費者限時優惠，優惠期過後，消費者若掃描同一組QR Code，則會回復到原價，不必重複印製文宣、舊的QR Code依然具備銷售功能。

動態QR Code具備「時間鎖」設定，業者只要事先在後台，設定好優惠價格的起迄時間，就能在文宣上列印 QRcode，提供消費者限時優惠。 Visa

動態QR Code，還能進一步用在紅利折抵、分期付款，只要後台系統設定好，所有主流的優惠玩法都能滿足。

動態QR Code有什麼好處？過去旅行社交易，會要求消費者傳真手寫刷卡單，卡號外洩風險不小，吳建毅指出，過去銀行每個月光是要處理盜刷的訂單，就要付出好幾百萬的成本。動態QR Code因為卡號都經過加密，旅行社、消費者都能提高資料安全性，銀行也能降低營運成本。

看中小型商家市場，永豐選擇不一樣的支付路

連鎖通路因為交易量穩定、系統串接快速，是許多銀行搶進支付市場的首選，「小型商家交易金額小，過去比較少人重視這一塊。」小本經營的商戶，或許不是真的抗拒導入行動支付，而是沒有足夠的資源、資訊，不知從何下手。吳建毅說：「賺錢之餘，也希望推動社會普惠金融使命，」這也是永豐投入資源推動QR Pay的初衷。

小本經營的商戶，或許不是真的抗拒導入行動支付，只是沒有足夠的資源、資訊，不知從何開始著手。 Anny攝影

吳建毅觀察，現在小型商家申請行動支付收付款，都是採用人工、書面填寫文件申請，速度效率差，難以把市場做大。為讓更多小型商家使用無現金交易，永豐計劃在2020年第一季，推出「收單進件線上平台」，商家只需要上平台網站，就能輕鬆申請行動支付收付功能，申請完成後會寄送QR Code貼紙、立牌工具包給商家，收到後立刻能展開無現金生意。

「台灣這片土地之所以精彩，是因為走在路上，可以有手工皮革店、手沖咖啡，也有充滿人情味的傳統市場，這樣的多樣性，讓人生活起來有味道。」吳建毅感性說，要幫中小服務業數位轉型，是金融界的使命，所以永豐決定走一條不一樣的路，也成為台灣街邊店無現金交易，背後最大的隱形冠軍。

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責任編輯：陳映璇