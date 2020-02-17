與武漢肺炎相關的假新聞源源不絕冒出，雖然世衛組織曾因疫情爆發初期輕忽嚴重性而引發批評聲浪，現在他們正積極聯繫科技巨頭，期望攜手杜絕不實資訊散播。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續升溫之際，一種傳染力更強的「病毒」，不斷在網路世界蔓延──那就是假新聞。為找出遏止不實資訊散播的方法，國際衛生組織（WHO）正攜手Facebook、亞馬遜等一眾科技巨頭共同研討可能的解決方案。

有關人士透露，由WHO主辦的這場會議，於Facebook門洛公園總部舉行，參與會議的包括Facebook、亞馬遜、Google、Twitter、Verizon、Dropbox、Twilio、Salesforce等，與網路資訊傳遞密切相關的科技企業。

會議主軸便是討論各大企業怎麼杜絕平台上，有關武漢肺炎的假新聞，並且WHO聲稱將協助核實消息真偽，盼各家企業能一齊致力於消滅網路上流竄的不實資訊。

WHO總幹事譚德塞曾表示，這些不實資訊令組織員工的任務變得更為艱難，「WHO不僅在與病毒對抗，我們同時也在和影響疫情控制的假新聞與陰謀論做鬥爭。」

傳染力不亞於病毒，武漢肺炎假新聞在網路迅速蔓延

WHO數位解決方案主管安德魯．帕蒂森（Andrew Pattison）聲稱，不實資訊充斥Facebook、Twitter、YouTube等各大社群平台，這已是一種「資訊傳染病（infodemic）」。

《衛報》一篇評論中也提到，假新聞像真正的病毒般具「感染力」，因此消滅這些不實謠言最好的方法，就是如同對抗病毒，審慎地對待它們。

帕蒂森表示，這些不實資訊的散播，甚至比病毒實際蔓延的速度要來得更快。這造成WHO防疫上的額外負擔，他們為此不斷對外澄清錯誤資訊，教導民眾正確的防疫知識。

關於武漢肺炎的不實資訊在網路上持續滋生，例如新型冠狀病毒是由中國實驗室外洩、吃大蒜及喝漂白水可以治療武漢肺炎、美國在背後贊助病毒研發等，這些子虛烏有的資訊被不懂得求證的民眾，利用社群平台快速散播。

另外，當武漢肺炎、新型冠狀病毒等成為時下最受矚目的關鍵字時，有心人士便企圖藉此操弄人們對疾病的恐懼，從中賺取不義之財。

帕蒂森觀察到，在武漢肺炎爆發後，亞馬遜上冒出許多與武漢肺炎有關，但缺乏科學根據的書籍；且因為維他命C可以治療武漢肺炎的假新聞，維他命C被衝上亞馬遜的搜尋排行。

《紐約時報》則指出，知名假新聞網站InfoWars上有部影片聲稱，新型冠狀病毒是為減少全球人口所研發，旁邊廣告則一搭一唱推銷著「能提高免疫力」的漱口水，背後用意不言自明。

康乃爾大學莎拉．E．克雷普斯（Sarah E. Kreps）表示，這種刻意歪曲事實散播假消息的現象，是「演算法資本主義」中，人們極力爭取流量的一種體現。

假新聞氾濫，各大科技巨頭怎麼做？

為消滅網路上武漢肺炎的假資訊，各個科技巨頭近來已與WHO陸續展開合作，例如Google便將武漢肺炎納入SOS警報，當用戶搜尋有關檢索詞時，會率先引導前往WHO官網，並顯示防疫的安全提示。

Facebook、Twitter等社群平台也會引導搜尋相關檢索詞的用戶，前往WHO或者當地衛生機構網頁（台灣則是衛福部）。

面對因武漢肺炎而在網路上不斷滋生的假新聞，每個平台皆有各自的處理方法。但礙於彼此的競爭關係，詳情在會議上透露有限。 Georgejmclittle via Shutterstock

且Facebook聲稱會專注於防範沒有根據的治療方法，動員現時既有的事實稽核人員協助核實資訊正確性，並降低存有疑慮的新聞在動態消息中的優先程度，或者直接進行刪除。

一些沒有與會的企業，也響應WHO的號召提供支援，例如Pinterest已禁止用戶搜尋冠狀病毒的相關圖片，同時WHO在平台上設有稱為「流言終結者」的官方頁面，用於宣導正確的防疫措施。

另外，帕蒂森認為，不實資訊之所以能大量散布，根本原因是正確資訊不夠普及，才會存在謠言介入的空間，以Facebook、亞馬遜為首的幾家公司，承諾提供免費廣告欄位用於宣導正確資訊。

而在中國方面，WHO則與微信合作，以動態推播的形式向中國網友提供正確無誤的中文內容。

危機也是轉機，武漢肺炎假新聞充斥的現況，同樣是令眾多科技企業思考如何處理不實資訊的契機，帕蒂森提到，他非常期待看見這些緊急處理能演變成長期的應對機制，為各個平台創造負責任的內容。

資料來源：CNBC、BBC、紐約時報、衛報

責任編輯：蕭閔云