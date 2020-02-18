滙豐銀行在2019年利潤大幅衰退33%後，宣佈一項新的重組計畫，將重心放在亞洲身上，預計將有3.5萬人在策略調整過程中被裁員。

在發表2019年不堪的成績後，滙豐銀行（HSBC）宣佈公司將進行大規模重組，預計在未來3年內裁員3.5萬人，企圖為這間每況愈下的百年老行庫力挽狂瀾。

滙豐今（18日）公佈的2019年第四季財報中，全年營收同比前年成長4.3%達到561億美元，淨利卻大幅跌落33%至133.5億美元，遠低於外界所預期的198億美元，在財報及重組計畫公佈後，滙豐股價一度下滑約3%。

淨利衰退33%，武漢肺炎疫情、英脫歐添變數

令人擔憂的是，不光去年利潤衰退，武漢肺炎（新型冠狀病毒）的肆虐，更令前景不容樂觀，臨時執行長諾艾爾．奎因（Noel Quinn）透露，疫情將重創中國及香港地區業務，產生額外的貸款損失並減少交易量，影響今年表現。英國脫歐也替未來業務增添幾分變數。

滙豐預期新型冠狀病毒疫情的籠罩下，2020年中國及香港地區的業務將受到影響。 Pixabay

面臨危難關頭，滙豐決定大刀闊斧推動改革，對表現不如預期的歐美業務進行裁撤整併，將重心放在亞洲區域上。儘管進軍歐美市場20餘年，滙豐超過一半的營收、90%利潤依舊是由亞洲地區貢獻。

滙豐啟動重組計劃

匯豐預計在2022年底前減少約1,000萬美元的資產，以及削除45億美元的成本 。預估未來幾年的重組將產生72億美元支出，這也是匯豐近10年來第三度對組織進行策略性調整。

第一次主要是在2012年捲入洗錢醜聞後，滙豐退出部份地區業務，同時裁員上萬名員工；第二次是2015年時，滙豐縮減歐美等部份地區的資金，投入亞洲業務之中。

奎因表示，由於部份業務無法帶來預期中收益，他們將著手進行一項改革計畫，目的是創造持續性的成長、增進投資者的回報，並強化未來的投資能力。與此同時，滙豐聲稱執行長人選將在未來6至12個月內進行決定。

縮減歐美業務，把資源轉移亞洲

具體而言，滙豐計畫縮減歐洲的銷售、交易及股票研究業務，將更多資源轉移至亞洲，同時美國地區將減少3分之1的分行，並重新定調為「以國際客戶為核心的企業銀行」。

進行集團改組，裁員3.5萬人

集團內架構也將進行改組，零售銀行、財富管理和全球私人服務銀行業務將整併成一個稱為財富與個人銀行的全新部門。另外，由於重組所費不貲，這段期間滙豐將暫停股票回購，但仍會繼續發放股息。

奎因預估經過這項重組計畫，未來3年內總體員工人數將從23.5萬減少至20萬，意謂著滙豐將揮下裁員大刀大砍3.5萬人，外界估計英國可能是本次重組影響最大的地區，身為滙豐僅次香港的第二重鎮，當地擁有約4萬名員工。

滙豐期望藉由這次重組，快速擺脫部份收益微薄的業務，例如目前正處於待售清單的法國銀行業務，並再次將重心放在亞洲業務上。

資料來源：Nikkei Asian Review、Reuter、BBC

責任編輯：陳映璇