知名蘋果分析師郭明錤表示，搭載超寬頻技術的藍牙定位追蹤裝置，可能在第三季的秋季發表會上正式推出，並預期在今年進入千萬台的量產。

根據媒體《9to5Mac》報導，中資天風證券知名分析師郭明錤表示，搭載超寬頻技術（Ultra Wideband, UWB）的藍牙定位追蹤裝置（可能稱為AirTags或Apple Tag）可能在第三季的秋季發表會上正式推出，並預期在今年進入千萬台的量產。

從去年流出的照片中可見類似於Tile裝置的藍牙定位追蹤器，透過與iPhone 11系列手機相同的超寬頻技術配對，進而連結iCloud用戶。預期將來這個定位追蹤器將與蘋果的應用服務有更深的整合，例如配合iOS 13中的Offline Finding功能，透過「尋找（Find My）」App來追蹤容易遺失的鑰匙、錢包、甚至是小孩。

之前《9to5Mac》報導就曾指出，在iOS 13.3.1測試版內發現可以手動關閉內建UWB超寬頻技術，並與iPhone 11系列上的U1定位器晶片搭配使用。

從之前UWB超寬頻技術至今天分析師預測的消息，《9to5Mac》猜測蘋果可能的應用方式是：「定位追蹤器會以3D氣球的圖標出現在AR介面，準確定位丟失物品的位置，然後iPhone會出現走幾英尺並上下移動手機的提示，直到3D氣球出現顯示找到。」

類似應用對於時常找不到鑰匙錢包等重要個人物品的消費者，應該十分期待蘋果將透過定位追蹤裝置的軟硬體整合，推出嶄新型態應用服務。

資料來源：9to5Mac、MacRumors、The Verge