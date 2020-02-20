TikTok（抖音）在英國推出「家庭安全模式」，讓父母對未成年子女使用TikTok時設定限制，包括螢幕時間管理、訊息發送、以及不當內容出現的限制等。

擁有廣大未成年用戶的短影音App TikTok宣布首先在英國推出「家庭安全模式」，讓父母對未成年子女使用TikTok時設定限制，包括螢幕時間管理、訊息發送、以及不當內容出現的限制等。

家長若要啟用「家庭安全模式」，必須先在TikTok創建自己的帳戶，然後再關聯未成年子女的帳戶，啟用後家長將可以控制未成年子女每天花費在TikTok的時間、關閉或限制青少年可以發送消息的人，或是打開TikTok的「限制」模式以避免不當內容的出現。

事實上這些保護未成年用戶的功能在TikTok原本就有，但僅被動提供用戶自行設定，不過，為了防止未成年用戶在父母不在的時候，自行切換模式，所以才加入讓父母或監護人主動控管未成年用戶使用模式的功能。

新的「家庭安全模式」只是讓用戶可以自行開啟控件的子集，若父母僅是為了管控未成年子女使用TikTok，可將自己的帳戶設為私人帳戶，並且關閉評論及同框功能。

然而，TikTok「家庭安全模式」是否能在限制未成年用戶接觸不當內容的狀況下，又同時保持用戶良好的使用、互動體驗，目前仍不得而知，畢竟限制模式不會是管控未成年用戶萬無一失的方法。

避免不當內容的出現，最好的做法還是平台透過社群規範主動對用戶的創作或發言做限制，同時透過完整的影片標籤系統，將親子、動物、創作、搞笑、獵奇等多元的內容呈現在不同用戶想看的訊息串，

外界猜測，首先在英國推出「家庭安全模式」，是因為TikTok已受到英國信息專員辦公室（ICO）的調查，原因可能是有關保護兒童數據的GDPR違規行為。TikTok去年由於違反美國兒童隱私法COPPA，使美國聯邦貿易委員會對應用程序Musical.ly（由ByteDance收購Musical.ly後與TikTok合併）處以570萬美元的罰款。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：TikTok、Tech Crunch