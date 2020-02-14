Spotify Kids去年底開始，陸續在愛爾蘭、丹麥、瑞典、紐西蘭、英國及澳洲上線後，有望很快在全球市場推出，積極搶占下一代用戶的「耳朵」。

在2015年YouTube推出孩童專屬服務YouTube Kids後，串流音樂平台Spotify去年底也推出Spotify Kids，希望能搶占下一代用戶的「耳朵」。

Spotify Kids立志為孩子們創建聲音遊樂場，讓他們在有趣的環境中探索喜歡的音樂和故事，提供兒童及青少年等下一代用戶，適合年齡的有聲書、歌曲、音樂和歌單等豐富內容。Spotify Kids測試版去年底陸續在愛爾蘭、丹麥、瑞典和紐西蘭推出，服務擴及英國及澳洲。

Spotify、YouTube都有兒童版，篩選播放合適內容

Spotify針對Spotify Premium Family用戶免費提供Spotify Kids的下載，從迪士尼、環球影片（Universal Pictures）、Discovery Kids、Nickelodeon中精選內容，依照不同的聆聽場景推出歌單，並針對兒童設計，充滿童趣、簡易直覺、且無廣告的使用介面。

此外，父母也可手動設定孩子年齡，讓系統依據年齡推薦合適內容的播放清單，同時和Premium帳戶同樣享有離線播放功能，若在外出或行進間不中斷音樂聆聽。預期Spotify Kids很快會在全球推出。

YouTube Kids同樣有簡便易懂的操作介面，並將影片內容也分為學齡前、小小孩、大小孩三類。同時，為防範不適內容的出現，YouTube也強化自動過濾內容、人工審核和家長回饋等機制；開放家長控管來源分級、關閉搜尋功能或限制觀看時間等權限。YouTube Kids至今已在全球69國推出，但很可惜至今台灣用戶無法體驗這項服務。

影音平台競爭白熱化，個資使用受關注

影音內容平台競爭激烈白熱化，內容種類也越加豐富，尤其現在很多兒童及青少年，從小都是聽著或看著網路內容長大，加上近期新型冠狀病毒疫情擴散，民眾開始減少出門機會，學習和娛樂的方式逐漸從實體課程，轉移至線上課程，商機不容小覷。

但因為是提供給孩童的聲音服務，該如何透過用戶個資及使用習慣提供個性化內容，同時又能避免侵犯個資使用，將是必須關注的發展重點。

Spotify Kids是使用Premium Family用戶的帳號來下載，並可以選擇性填入收聽內容者的年齡，以規避蒐集未成年個資的疑慮；Google過去曾因為在未獲得家長的同意下，透過YouTube兒童內容頻道來蒐集13歲以下兒童個資並對他們投放廣告，被美國聯邦貿易委員會判定違反《兒童網路隱私保護法》而遭罰1.7億美元。

資料來源： Engadget、Spotify Kids

責任編輯：陳映璇