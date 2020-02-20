最新推出的LINE 電腦版 5.22.0更新，許多隱藏版的功能也浮上檯面，讓遠距工作時更加輕鬆省力。

跟同事開會、討論公事、連繫客戶甚至是講八卦，LINE已經成為台灣上班族基本配備。截至目前，LINE電腦版在台灣已經有超過400萬月活躍用戶。

相較於手機，過去一般認為電腦版功能較為簡化，隨著官方推出LINE 電腦版 5.22.0更新，許多隱藏版的功能也浮上檯面，讓遠距工作時，更加輕鬆省力。

視訊會議救星：一鍵模糊背景、分享螢幕畫面

在家中、咖啡廳視訊會議，最怕背景雜亂、氣色不佳，給同事留下不好印象，甚至影響工作專業度。

LINE在一對一、群組視訊通話中，加入「一鍵模糊背景」功能，接通電話後，只要點選畫面左下角的「...」圖示，選取「模糊背景」，就會把人臉以外的畫面，通通模糊處理。

LINE在一對一、群組視訊通話中，加入了「一鍵模糊背景」功能。 LINE

如果氣色不好、來不及化妝也不用怕，可以用同樣的方式，點選「濾鏡」選項，有超過10種樣式供選擇，一秒修正肌膚狀況，也能強化畫面氛圍。

點選「濾鏡」選項，有超過10種樣式供選擇。 LINE

不過這項功能，會先在MAC版本中先行，Windows版本還要再等等。

延續視訊會議場景，除了用說的，有時也需要搭配圖表、簡報來強化論述，以後不必再拿著平板，隔著鏡頭比劃。視訊功能中新增「分享螢幕畫面」，接通電話後，點選畫面下方的小電視圖示，再點一下「分享螢幕畫面」，即可分享螢幕上簡報。

視訊功能中新增「分享螢幕畫面」。 LINE

需要注意的是，分享螢幕畫面功能，只能在「一對一」視訊時使用。這項功能在目前的版本中，已經開放給Windows、MAC用戶使用。LINE表示，這項功能在用戶訪談中發現，即便是LINE電腦版的重度使用者，也沒人發現這個功能，相當神秘。

看不懂外文不用怕：圖片即時翻譯

LINE

去年，LINE的iOS、Android及電腦版本，紛紛推出OCR文字辨識功能，能將聊天視窗內的圖片轉成文字，更具備翻譯功能。不過仍有缺點，像是抓出來的字翻譯完後，有時很難對照回去是圖片哪一個位置的字。

去年，LINE的iOS、Android及電腦版本，都紛紛推出OCR文字辨識功能，能將聊天視窗內的圖片轉成文字，更具備翻譯功能。 LINE

新版本中，LINE增加讓翻譯的字可以出現在「圖片原本的位置上」功能。只需要在LINE聊天室中的照片/圖片上，按右鍵點選「轉為文字」，並再點左上角的「即時翻譯」功能即可。雖然LINE的翻譯功能沒有非常精準，不過能粗略理解外文的大意，也足夠應付日常所需。

LINE增加讓翻譯的字可以出現在「圖片原本的位置上」的功能。 LINE

強化溝通效率：截圖後馬上編輯

截圖，是目前幾大常用功能之一。工作時常會需要截圖註記方便同事理解。LINE電腦版也有完整的「截圖編輯」功能，在LINE聊天室中的工具列點選「擷取畫面」的小圖示，在跳出來的選單中，點選需要的編輯功能，可以做塗鴉、加字等編輯動作，結束後，選綠色勾勾就直接傳送到聊天室，藉此增加溝通效率。

LINE電腦版也有完整的「截圖編輯」功能。 LINE

閱讀更清晰：記事本支援文字格式效果

目前在電腦版中，可以在訊息欄中，把要傳送的文字做粗體、斜體等加工處理，現在也能在記事本中使用。

無論是新建立的記事本，或是之前建立的記事本都可以套用文字格式。 LINE

無論是新建立的記事本，或之前建立的記事本都可以套用，當有重要訊息儲存在記事本中時可以透過不同編輯，強化閱讀效果。

LINE電腦版5.22.0 Windows版本，已經在今（20）日下午釋出，不過MAC版本還需要在等待幾天。

責任編輯：陳映璇、蕭閔云